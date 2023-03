Alessandro Lequio explota: de llorar en directo a la ‘peineta’ dedicada al entorno de Ana Obregón

La portada de la revista ¡Hola! del miércoles 29 de marzo de 2023 ya ha hecho historia. En ella aparece la actriz y presentadora Ana Obregón saliendo de un hospital con un bebe en brazos.

Gracias a la gestación subrogada, Obregón ha vuelto a ser madre a sus 68 años y tras perder, en 2020, a su único hijo. Aless Lequio.

Todo el proceso lo llevó la actriz en estricto secreto. Sólo lo sabían muy pocas personas, entre ellas, el padre de su hijo, Alessandro Lequio, quien confirmó, en ‘El programa de Ana Rosa’ que estaba al tanto “de todo” desde el principio.

La pregunta era: ¿Quién filtró la información a la prensa? Sobre esto, el 30 de marzo de 2023, el propio Lequio se pronunció en su programa de Telecinco y dijo:

¿Tú te crees que Ra no sabía nada? ¡Venga! ¿ Tú te crees que Susana Uribarri no sabía nada? ¡Por aquí!

Ella (Ana Obregón) sabe que de mí no ha salido nada, pero es que tiene un entorno… me hacen gracia, hablan más que…

Gritó el colaborador haciendo una peineta dedicada a los mejores amigos de Ana Obregón.

Cualquiera de los que están a su lado, ¡todos hablan!

Hace tres semanas, Cristina Tárrega me preguntó si era cierto esto, punto. Yo ni le contesté

Esta señora -señalando a Cristina-, hace tres semanas me pregunta: ‘oye, ¿tú sabes algo?’. ¡Ella lo sabía porque alguien se lo había contado! Ahora todos dicen que no sabían nada, ¡por favor, que dejen de mentir ellos!… es que me hacen una gracia.