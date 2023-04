Laura Escanes hunde a los de ‘Sálvame’ por mostrar su “culo”: “Dais asco, luego vais de feministas…”

Los falsos feministas de ‘Sálvame’ han vuelto a ser retratados.

El martes 18 de abril de 2023, el programa de Telecinco arrancó mostrando unas imágenes que dejaban al descubierto la ropa interior que alguien llevaba en una sesión fotográfica en plena calle. No desvelaron de quién se trataba. Tan solo decían que era «una conocida famosa».

La incógnita no se resolvió hasta el final del programa. La presentadora, Adela González, dijo:

Así, el reportero Omar Suárez, dio paso a un vídeo no sin antes decir:

En el vídeo vimos a Laura Escanes durante la grabación de un spot publicitario en el que tenía ir sobre patines. Acompañada por su estilista de confianza, Juan Avellaneda, la modelo de 27 años se agacha dejando al descubierto su ropa interior.

El programa hizo zoom en el trasero, mientras la voz en off del redactor decía:

Todo con muy poca clase, la verdad.

Esa misma tarde, en sus redes sociales, la exmujer de Risto Mejide se despachó a gusto contra los trabajadores de ‘Sálvame’:

Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas; y siguiendo por lo repugnante que es que posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es buena idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención?

Poco más a comentar. Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante.