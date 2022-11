Laura Escanes se pronuncia después de ser ‘cazada’ con su nuevo ligue

La influencer no se esconde, después de su ruptura con Risto Mejide.

Esta semana las redes están que arden por la nueva relación de la influencer Laura Escanes con el cantante Álvaro de Luna después de su ruptura con Risto Mejide el 25 de septiembre.

El pasado miércoles 2 de noviembre de 2022, Europa Press pilló infraganti al sevillano justo cuando llegaba a Madrid después de su escapada romántica a Tenerife con Laura. «Estoy muy feliz», declaró cuando le preguntaron por su relación con la influencer. Laura Escanes, con quien también pudieron hablar en la presentación de ‘Dulceida, al desnudo’, declaró:

«Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, entiendo vuestro trabajo, pero es que no quiero entrar en nada. Van a seguir saliendo titulares, cada uno se va a montar la historia que quiera, yo sé lo que he vivido, lo que vivo y estoy tranquila, poco a poco. No voy a entrar en confirmar ni desmentir nada, es entrar en un bucle que no me pertenece».