Madrid se promociona como escenario de rodajes y producción audiovisual en el European Film Market de Berlín

El Ayuntamiento de Madrid vuelve a participar, a través de Madrid Film Office, en el European Film Market (EFM), una de las citas más importantes para el cine internacional que se desarrolla en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín, desde hoy hasta el 19 de febrero.

Madrid Film Office, perteneciente al Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, está presente con un espacio en el estand de Cinema from Spain con el objetivo de promocionar la ciudad como escenario de rodajes y centro de producción audiovisual y afianzar las relaciones con la industria nacional e internacional.

El objetivo es seguir impulsando Madrid como uno de los principales hubs de actividad de Europa, tras un 2024 en el que acogió más de 1.000 proyectos de media y gran envergadura rodados, entre ellos, 41 largometrajes de ficción, 53 series y más de 430 anuncios. Esto supuso un incremento de casi un 18% de las asistencias ofrecidas por Madrid Film Office respecto al año anterior.

El espacio de Madrid Film Office estará también a disposición de las empresas madrileñas para sus reuniones, que podrán de participar, además, en un encuentro de coproducción con empresas británicas organizado por Spain Film Commission, en colaboración con British Film Commission, y en diferentes actividades de networking y coproducción con las delegaciones de Colombia y Uruguay, organizados por el ICAA.

Participación de proyectos madrileños

Esta edición de la European Film Market cuenta este año con España como ‘País Foco’ (‘Country in Focus’), con amplia presencia de profesionales y proyectos vinculados a Madrid entre los participantes. Esto convierte al encuentro en un importante escaparate global para los creadores y la industria española, con Madrid a la cabeza como principal centro de actividad del sector en nuestro país.

La región aglutina en torno al 29 % del total de empresas activas dedicadas a actividades audiovisuales en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone el 73,4 % de la cifra de negocios y el 44,6 % del personal ocupado. En términos cinematográficos, casi un 40 % de las 972 películas españolas producidas entre 2021 y 2023 fueron producidas total o parcialmente por empresas madrileñas, según los datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Al menos 15 proyectos vinculados con Madrid estarán presentes este año en el mercado a través de diferentes agentes de ventas internacionales como la madrileña Latido Films para conectar con compradores y programadores. Entre ellas, el largometraje de ficción El mensaje (Iván Fund), coproducción de Argentina y España que tendrá su estreno en Berlín compitiendo por el Oso de Oro, a la que se suman 8 (Julio Medem), Al otro barrio (Mar Olid), Mikaela (Daniel Calparsoro), Raqa (Gerardo Herrero), The Good Sister (Sarah Miro Fischer), La infiltrada (Arantxa Echervarría) y Wolfgang (Javier Ruiz Caldera).

También estarán presentes los documentales La guitarra flamenca de Yerai Cortés (Antón Álvarez), The sleeper (Álvaro Longoria) y Tardes de soledad (Albert Serra), y las series de ficción Red flags (Estel Díaz y Ian de la Rosa), Santuario (Rodrigo Ruiz Gallardón), Honor (Chiqui Carabante y Luis Prieto) y Asuntos internos (María Togores y Samantha López). Esta última, producida por Mediacrest y que distribuye a nivel internacional RTVE Comercial, junto con Matices (Javier Naya, Sergio Canovas y Alejandro Merino), una serie original de SkyShowtime producida por Secuoya Studios, serán protagonistas de un panel sobre thrillers españoles en el Berlinale Series Market organizado en colaboración con Iberseries & Platino Industria, la gran cita internacional para profesionales vinculados a la industria audiovisual iberoamericana que, con el apoyo del Ayuntamiento y Madrid Film Office, celebrará su quinta edición del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025.

Entre las acciones que tienen a España como protagonista, gracias al acuerdo entre ICAA e ICEX con el European Film Market, se encuentra la sesión Spanish Producers Spotlight, donde diez productores españoles tendrán la oportunidad de dar a conocer sus compañías y sus próximos proyectos en esta sección, entre los que se encuentran seis productoras madrileñas: Avalon (Emilia Fort), Batiak Films (Clara Santaolaya), Solita Films (José Esteban Alenda), LaCima Producciones (Ricard Sales), Sideral Cinema (Roberto Butragueño) y Morena Films (Rodrigo Espinel).

En la sección Berlinale Co-Production Market, reconocido evento de cinco días de duración (15-19 de febrero) en el que participarán alrededor de 600 productores/as, agentes de ventas, distribuidores internacionales, así como representantes de fondos nacionales, estarán presentes cinco proyectos españoles que buscan completar su financiación a partir de su participación en esta sección. Entre ellos, dos con vinculación madrileña: Konbini de Pedro Collantes, producido por Aquí y Allí Films con la japonesa Culture Entertainment, y Niña, no juegues de Ainhoa Rodríguez, una producción de la productora francesa Les films du Worso y la española Tentación Cabiria que pasó por las Residencias de la Academia, programa apoyado por el Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, otras seis empresas madrileñas emergentes participarán a través de sus representantes en el Co-Production Market Visitors Programme, programa que tiene como objetivo servir como paso introductorio a la coproducción internacional y la participación en el Berlinale Co-Production Market. Son Andrea Gautier Sansalvador (Smiz and Pixel), Anna Giralt Gris (Artefacto Films), Néstor López Ferreira (Filmakers Monkeys), Álvaro de Miguel (Shift Dif), Mario Pagano (Good Friends Pictures) y Araceli Pérez-Rastrilla (La Vida).

El domingo 16 tendrá lugar también el evento de presentación de ECAM Forum, el foro de coproducción internacional que celebrará su segunda edición el próximo mes de junio en Madrid, y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento a través de Madrid Film Office. Finalmente, el lunes 17 tendrá lugar The Spanish Connection: 4 Series Pitches, sección en la que se presentarán cuatro proyectos de serie de ficción españoles de los que tres tienen vinculación con Madrid: Pink Noise (La Mola Studio), Dark Waters (Federation Spain) y The Aurora Project (The Aurora Project).