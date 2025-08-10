¿Dónde ver ‘Perdido en la montaña’ (‘Lost on a Mountain in Maine’), la pelicula sobre el niño de 12 años que desapareció en una tormenta?

Hay historias que trascienden el tiempo y la geografía. El caso de Donn Fendler, aquel niño estadounidense de 12 años que desapareció durante una tormenta en las montañas de Maine en 1939, vuelve a captar la atención del mundo gracias a Perdido en la montaña (Lost on a Mountain in Maine), la película que acaba de irrumpir con fuerza en el universo del streaming.

El filme, dirigido por Andrew Boodhoo Kightlinger y con guion de Luke Paradise, adapta el clásico relato real recogido por el propio Fendler en su libro homónimo, publicado originalmente en 1978. La historia, tan sobrecogedora como inspiradora, narra los nueve días de supervivencia extrema del joven tras perderse bajo una tormenta, sin agua ni comida, hasta ser encontrado desnutrido pero vivo a más de 80 kilómetros del punto donde se desorientó.

¿Dónde se puede ver en España?

Aunque Perdido en la montaña ha alcanzado el primer puesto del ranking de visualizaciones de Netflix en países como Argentina, Colombia, México o Uruguay, la situación es diferente para los espectadores españoles. En España, la película está disponible exclusivamente a través de Prime Video. Este dato sorprende a quienes buscan el filme entre los estrenos más vistos de Netflix, ya que la plataforma no ofrece el título dentro del catálogo nacional.

Duración : 98 minutos.

: 98 minutos. Reparto principal : Luke David Blumm (Donn Fendler), Paul Sparks (su padre), Caitlin FitzGerald (su madre), Griffin Wallace Henkel, Ethan Slater y Bates Wilder.

: Luke David Blumm (Donn Fendler), Paul Sparks (su padre), Caitlin FitzGerald (su madre), Griffin Wallace Henkel, Ethan Slater y Bates Wilder. Disponibilidad: Prime Video España.

La exclusividad de Prime Video podría reactivar aún más el interés por la película tras su éxito global. En Latinoamérica y parte de Europa sí es accesible desde Netflix, lo que explica su presencia constante entre lo más visto internacionalmente.

El impacto global: ¿por qué tanto éxito?

La historia real ya era conocida por generaciones previas gracias al libro y a su posterior adaptación como novela gráfica. Sin embargo, la versión cinematográfica estrenada en 2024 ha sorprendido por su capacidad para conectar con públicos tan diversos:

En Latinoamérica ha encabezado los rankings diarios de Netflix.

En Uruguay fue la película más vista durante semanas, superando incluso a grandes producciones internacionales.

El boca a boca y las redes sociales han contribuido a que este drama de supervivencia figure entre las experiencias favoritas para maratonear el fin de semana.

Algunos elementos clave que explican este fenómeno:

Relato universal: La lucha por sobrevivir ante circunstancias extremas emociona sin importar edad o cultura.

Autenticidad: El uso de material real del rescate y testimonios añade veracidad al relato.

Duración ajustada: Sus 98 minutos permiten un visionado ágil y sin artificios.

Curiosidades y datos locos

La historia de Donn Fendler está repleta de detalles sorprendentes que enriquecen la experiencia del espectador:

Pérdida récord : El pequeño recorrió más de 80 kilómetros errante por bosques salvajes antes de encontrar refugio.

: El pequeño recorrió más de 80 kilómetros errante por bosques salvajes antes de encontrar refugio. Resistencia extrema : Sobrevivió nueve días sin comida ni ropa adecuada; llegó a perder hasta seis kilos.

: Sobrevivió nueve días sin comida ni ropa adecuada; llegó a perder hasta seis kilos. Boy Scout al rescate : Sus conocimientos como boy scout fueron decisivos para mantenerse con vida.

: Sus conocimientos como boy scout fueron decisivos para mantenerse con vida. Encuentro milagroso : Fue hallado por una familia local justo cuando las esperanzas se evaporaban.

: Fue hallado por una familia local justo cuando las esperanzas se evaporaban. Libro eterno : Lost on a Mountain in Maine es lectura obligatoria en muchas escuelas estadounidenses desde hace décadas.

: Lost on a Mountain in Maine es lectura obligatoria en muchas escuelas estadounidenses desde hace décadas. Final feliz real: Donn Fendler vivió hasta 2016 y dedicó buena parte de su vida a contar su experiencia.

Datos locos sobre la película

El rodaje incluyó localizaciones reales cerca del monte Katahdin.

En algunas escenas se utilizaron fragmentos documentales e imágenes auténticas del rescate original.

El papel protagonista lo interpreta Luke David Blumm , conocido también por títulos como El rey del barrio o Vigilante.

, conocido también por títulos como El rey del barrio o Vigilante. Productores como Sylvester Stallone participaron activamente en sacar adelante esta adaptación cinematográfica.

Rankings y listas: ¿dónde se sitúa Perdido en la montaña?

En los últimos meses, el filme ha ocupado posiciones destacadas tanto en rankings internos de plataformas como en listados mediáticos internacionales:

País Plataforma Ranking reciente Argentina Netflix #1 México Netflix #1 Uruguay Netflix #1 Colombia Netflix #1 España Prime Video Entre las más vistas

Además, ha competido con títulos como Interestelar, Sonríe 2 o Las guerreras k-pop, superándolos algunos días según datos recogidos por medios uruguayos y latinoamericanos.

¿Por qué verla? Motivos para no perdérsela

Si todavía te preguntas si merece la pena darle al play, aquí tienes razones claras:

Es un ejemplo realista y emocionante sobre la fuerza humana ante la adversidad.

Perfecta para ver en familia o con amigos; apta para todos los públicos.

Ofrece perspectiva histórica sobre cómo los medios y voluntarios movilizaron recursos para salvar a un niño perdido en plena naturaleza.

Su ambientación natural transmite una sensación inmersiva única.

Esta producción demuestra que el cine basado en hechos reales sigue teniendo un enorme poder para conmover y unir a espectadores muy distintos. Si buscas una historia diferente que te mantenga pegado al sofá… ya sabes dónde encontrarla.