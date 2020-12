María Patiño confiesa en directo que ha puesto cuernos y no se ha enterado nadie

Lo de María Patiño, en su versión ‘bocachancla’, no tiene límites.

Este 23 de diciembre de 2020, la conductora de Socialité ha revelado, casi sin darse cuenta, un dato sobre su pasado sentimental que hasta ahora todo el mundo desconocía.

Sin dar muchos detalles ha confesado sin tapujos que alguna vez fue desleal en el pasado. Y sobre todo sin que nadie se enterase.

El bombazo ha caído sin previo aviso, mientras la colaboradora Sálvame hablaba del conflicto entre Antonio David Flores y Canales Rivera a raíz de las declaraciones de Cynthia Martínez.

Patiño cree que la actitud del malagueño ha revelado su verdadera personalidad y así lo compartía durante el debate en el programa de Mediaset:

«A las personas se les conoce precisamente así, en su forma de comportarse en la guerra».

«Ayer le vi de muy mala leche a Antonio David… Canales le suelta ‘estás solo y no tienes amigos’ y Antonio David le suelta las infidelidades. No se han pedido perdón. Él se ha visto en una situación pública en la que no le ha quedado más remedio que pedir disculpas».