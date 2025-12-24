Los secretos que ni sus hijos conocían: la noche en que Isabel Preysler desnudó su vida en El Hormiguero

La escena estaba cuidadosamente orquestada: Isabel Preysler frente a Pablo Motos, un plató sereno, una luz tenue y un libro titulado Mi verdadera historia sobre la mesa.

Sin embargo, su expresión delataba que venía dispuesta a profundizar más de lo habitual. Así lo hizo al confesar que hay pasajes en sus memorias que ni sus hijos conocían, lo que supone un golpe directo a la imagen de familia perfecta que la ha acompañado durante años.

Su presencia en El Hormiguero, uno de los espacios televisivos más destacados de España, no solo tenía como objetivo promocionar su libro; también la transformó en narradora de su propia vida.

Desmontó rumores y completó vacíos de una biografía que otros habían escrito por ella. Entre confesiones sinceras y momentos divertidos, quedó claro que la televisión sigue siendo el escenario ideal para ajustar el relato público… y para desvelar datos inesperados.

Secretos de una biografía que sorprenden incluso en casa

Una frase marcó la velada: “Mis hijos creen que me conocen, pero no”. Con esta declaración, Isabel Preysler dejó claro que su obra no se limita a una colección de titulares. Se trata de un esfuerzo por contar su vida desde sus inicios en Manila hasta sus relaciones más mediáticas.

Durante el programa, la invitada detalló que en su biografía ha incluido episodios desconocidos para sus hijos, abarcando desde romances juveniles hasta decisiones complejas.

Recordó su infancia en Filipinas, donde creció en una familia acomodada con una niñez “fácil y feliz”, aunque marcada por una adolescencia complicada debido a la estricta educación paternal. Además, relató su llegada a España, donde pasó de ser una adolescente vigilada a convertirse en protagonista de algunas de las historias sentimentales más debatidas en la crónica rosa.

Uno de esos secretos compartidos ahora tiene como protagonista su primer amor en Filipinas. Un romance del que habló con nostalgia en el plató y que constituía uno de esos capítulos que “ni sus hijos conocían” hasta leer el manuscrito. Rara vez se había mostrado la figura materna distante y elegante tan humana y vulnerable.

De Manila a la cima del corazón mediático

La autobiografía y la charla en El Hormiguero trazan un recorrido vital mucho más allá del lujo y los photocalls. El libro y la conversación con Pablo Motos abordan su infancia privilegiada en Manila, rodeada de cinco hermanos, con una vida cómoda pero también marcada por normas estrictas y padres severos.

El traslado forzoso a Madrid durante su adolescencia tras ser “pillada” con su primer novio, un cambio radical que alteró tanto su entorno como probablemente su destino sentimental.

La adaptación a una nueva ciudad, viviendo con sus tíos en plena Castellana, lo que le permitió dar el salto casi inmediato al mundo de la alta sociedad española.

En el programa, Isabel enfatizó que esa infancia feliz forjó su carácter, aunque los años posteriores no fueron tan sencillos como parecían desde fuera. Aquí es donde entra el poder de la televisión: el sofá de El Hormiguero se convierte en una extensión del libro, aportando el componente emocional propio del directo e interactuando con un presentador que plantea preguntas comunes entre los espectadores.

Los grandes amores, narrados sin filtros (o con los mínimos)

Aunque el eje central de la noche fueron esos “secretos para sus hijos”, también se abordaron los tres grandes amores que marcan Mi verdadera historia: Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer, además de su etapa junto a Mario Vargas Llosa.

La entrevista y las revelaciones sobre el libro dejaron varios puntos destacados:

Julio Iglesias La conoció durante una fiesta organizada por Tomás Terry ; quedó cautivada desde ese primer instante y su vida dio un giro inesperado. Revela que contrajo matrimonio estando embarazada de su primera hija, Chábeli , en una boda apresurada marcada por el temor al escándalo propio de los setenta en España . Reconoce el impacto emocional causado por las infidelidades del cantante, un tema tratado tanto en el libro como durante la entrevista.

Carlos Falcó , marqués de Griñón Su biografía detalla cómo ese matrimonio le llevó hacia otro estilo de vida, más vinculado al campo y al título nobiliario, aunque no estuvo exento de conflictos internos. En sus memorias narra cómo el final de esa relación fue doloroso, especialmente por la llegada de un nuevo amor.

, marqués de Griñón Miguel Boyer Lo describe abiertamente como “el amor de su vida”, un economista brillante cuya inteligencia y humor le robaron el corazón cuando aún estaba casada con Carlos Falcó . Aceptaron enamorarse sin buscarlo; esto generó un profundo sentimiento de traición en el marqués al enterarse sobre esta relación.

Mario Vargas Llosa En las páginas del libro hay cartas intercambiadas entre ambos; algunas fueron leídas por Pablo Motos durante el programa, ofreciendo al público un vistazo directo al final de esa relación. El último capítulo incluye lo que parece ser la última carta enviada por él junto a la respuesta de ella, una forma literaria eficaz para cerrar una etapa muy expuesta ante los medios.



Todo esto se entrelaza con un deseo constante: tomar las riendas del relato después de años llenos de rumores, versiones contradictorias y titulares ajenos.