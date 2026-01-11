El ‘último baile’ de Risto Mejide en Got Talent: despedida del juez que se cree la última Coca Cola del desierto

La nueva temporada de Got Talent llega a Telecinco con un aire a despedida.

Esta undécima edición será la última en la que Risto Mejide ocupe un lugar en el jurado, tras casi dos décadas evaluando talentos en la televisión española.

Él mismo lo ha descrito como su “último baile como jurado de talent shows”, una decisión que le resulta difícil, pero que considera necesaria.

No se aleja del formato por agotamiento, sino porque ha decidido canalizar su energía y su célebre “dardo de la palabra” hacia otros ámbitos: el político y el económico.

Tras años siendo el jurado severo en programas como Operación Triunfo, Tú sí que vales, Factor X, Top Star y el propio Got Talent, ha llegado a la conclusión de que su papel ha evolucionado.

Ahora se siente más cómodo desafiando a ministros y presidentes que juzgando a aspirantes que se arriesgan sobre un escenario.

De verdugo televisivo a “azote” de los poderosos

En recientes entrevistas, ha dejado claro su deseo de dedicar su “energía” y su capacidad crítica “contra los poderosos y la gente de arriba, no contra los débiles”. Este cambio no es solo un lema. Desde hace tiempo, ha centrado su atención en Todo es mentira, el programa vespertino de Cuatro, que ahora también produce con su propia empresa y que disfruta de un notable éxito en audiencias. Allí se jacta de algo que para muchos presentadores sería un verdadero desafío: recibe críticas tanto desde la derecha como desde la izquierda, justo lo que busca.

Este proceso personal también ha atenuado la imagen del “Risto malo” con gafas oscuras. Él mismo admite que ese jurado implacable aún es parte de él, pero con 20 años menos, sin hijos y sin algunas lecciones duras que dan forma al carácter. Hoy se ve como alguien mucho más empático con los concursantes, más consciente del valor que implica presentarse ante millones para mostrar un talento muchas veces todavía en desarrollo.

Un ‘último baile’ con secuestro histórico y jurado renovado

En esta temporada final, Risto Mejide no se despide sin hacer ruido. Su salida llega acompañada de una jugada sorprendente en la historia del formato: ha “secuestrado su Pase de Oro”, algo sin precedentes en ninguna edición mundial de Got Talent.

Como explicó el CEO de Fremantle, Mario Briongos, esta estrategia obligó incluso a “negociar con los jefes de Londres” para encajar este movimiento dentro del esquema internacional del programa. Se habla de un antes y un después en la franquicia, lo cual no es poca cosa para alguien que se despide haciendo lo que mejor sabe hacer: romper las reglas… pero esta vez desde dentro del propio sistema.

El contexto no puede ser más televisivo:

Regreso al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid como escenario principal.

como escenario principal. Retorno a una mecánica más familiar con los Pases de Oro, dejando atrás el Pase Platino de la temporada pasada.

Semifinales donde cada jurado y el presentador tendrán acceso directo a la final.

Y como atractivo adicional, un concursante creado íntegramente con Inteligencia Artificial, bajo la supervisión del divulgador Jon Hernández, diseñado para abrir debate sobre qué significa hoy el talento.

En la mesa del jurado, la última imagen de Risto Mejide llega acompañada por cambios significativos: debutan Carlos Latre y Lorena Castell, sumándose así a Paula Echevarría. La cadena promete química, energía e imprevisibilidad gracias a Latre, capaz de llenar la mesa con imitaciones propias. En definitiva, es una salida rodeada por novedades y un palpable aire generacional.

Curiosidades y datos sorprendentes sobre los años de Risto evaluando talento

Más allá del rol del jurado inflexible, las cifras asociadas a Risto Mejide en los talent shows son difíciles de igualar. A lo largo del tiempo ha dejado una estela llena de titulares y números que reflejan el impacto de este “último baile”:

Alrededor de 20 años como jurado en talent shows televisivos.

como jurado en talent shows televisivos. Más de 4.500 actuaciones valoradas en distintos formatos emitidos en España.

valoradas en distintos formatos emitidos en España. Presencia constante en casi todos los grandes talentos recientes: Operación Triunfo, Tú sí que vales , Factor X, Top Star y Got Talent.

, Factor X, y Got Talent. En Got Talent, ha completado ya nueve ediciones como jurado, siendo esta su última participación.

Algunos “datos curiosos” sobre esta despedida:

Se va justo cuando el programa incorpora un concursante creado con IA , entrelazando magia, tecnología y giros inesperados. No hay comparación previa dentro de la franquicia internacional.

, entrelazando magia, tecnología y giros inesperados. No hay comparación previa dentro de la franquicia internacional. Su famoso “secuestro” del Pase de Oro es considerado por producción como una maniobra inédita a nivel mundial dentro del formato.

Mientras cuelga su capa como juez, su otro programa, Todo es mentira, celebra ya sus siete años en las sobremesas de Cuatro, aportando alrededor del 23%-24% del share diario para la cadena.

Todo esto convierte su despedida en una especie de cruce decisivo: deja atrás el rol tradicional como juez justo cuando su faceta como entrevistador y agitador político-mediático está alcanzando su mejor momento.

Ranking: los grandes hitos de Risto Mejide como juez televisivo

Sin convertirlo en una biografía oficial, podemos ordenar el impacto histórico de Risto Mejide en la televisión española mediante un ranking:

El nacimiento del jurado temido en Operación Triunfo

Su ascenso a la fama ocurre en TVE, donde ofrece valoraciones duras e inolvidables en un talent musical. El personaje del “malo” se establece para marcar época. El encadenamiento exitoso en Telecinco

Tras OT, se convierte en figura fija: programas como Tú sí que vales, Factor X, Top Star y finalmente Got Talent consolidan un arquetipo judicial que influye notablemente en formatos posteriores. La humanización progresiva en Got Talent

Con el paso del tiempo se muestra más empático; reduce su dureza al dar “noes”. Reconoce que no tiene sentido dirigir toda su ironía hacia amateurs ansiosos por una oportunidad; esa transición es palpable. El “secuestro” del Pase de Oro

Su gesto durante esta temporada final altera las normas tradicionales e impulsa negociaciones con la franquicia internacional; entra directamente al podio entre los momentos más comentados. El giro hacia el análisis político en Todo es mentira

Cuando opta por dirigir sus críticas hacia figuras políticas antes que hacia concursantes nerviosos, queda claro que ha evolucionado. Como juez, cierra ciclo; como referente actual está floreciendo.

Un futuro lejos del botón rojo… y más cerca del escaño vacío

En sus últimas intervenciones, Risto Mejide asegura no tener idea sobre quién ocupará su lugar ni le preocupa demasiado: afirma contundentemente: “No sé a quién pondrán en mi sitio; no es mi problema”. Su nuevo escenario radica ahora en el plató de Cuatro, donde enfatiza trabajar para aquellos que aprecian lo que hace; cuando recibe críticas recuerda siempre que hay un mando a distancia lleno opciones alternativas.

La televisión abierta atraviesa una fase constante de reinvención ante las presiones provenientes tanto plataformas digitales como ruidos políticos. Que alguien representativo del jurado más temido decida dejar atrás los botones para cuestionar incómodamente a quienes están al mando habla mucho sobre él mismo y sobre el momento actual vivido por este medio.

Si bien concluye su etapa en Got Talent “por todo lo alto”, tal cual él menciona, inicia una nueva fase donde ya no necesita espectáculo para captar atención: le basta con lanzar preguntas incisivas acompañadas por dardos verbales dirigidos hacia arriba.