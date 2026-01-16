Antonia Dell’Atte estalla en La Revuelta contra Ana Rosa y Lequio

Antonia Dell’Atte llegó como un auténtico torbellino al plató de La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1.

Aunque su presencia tenía como objetivo promocionar DecoMasters, desvió rápidamente la atención hacia su exmarido Alessandro Lequio y aquellos que, según ella, la han protegido en el mundo televisivo.

Con el público aplaudiendo, lanzó dardos certeros: “Ana Rosa Quintana lo sabía, lo ha protegido y blanqueado durante 27 años”.

Sin cortarse un pelo, la modelo italiana comenzó su intervención con un tono jocoso que tocaba temas serios: “Qué suerte que ahora las mujeres podemos tocar a los hombres y te dicen ‘tú me estás agrediendo’. Con todo lo que habéis hecho vosotros toda la vida, ahora te toca a ti”. Para ilustrar su argumento, abrazó a Broncano, dejándolo visiblemente sorprendido. La audiencia clamó “¡Da nombres!”, y ella respondió sin titubear: “¡Lequio!”.

Dell’Atte compartió su experiencia personal. Recordó cómo en octubre de 2025 reveló en El País los supuestos malos tratos sufridos a manos de Lequio, mencionando que “la primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel”. Esa declaración causó un gran revuelo: las redes se incendiaron y Lequio fue despedido de Vamos a ver, un programa producido por Ana Rosa Quintana en Telecinco. “He investigado sola, aportando todas las pruebas. Tenía todas las puertas cerradas por la prensa del corazón”, aclaró.

Dirigiéndose a la nueva dirección de Mediaset, expresó su agradecimiento a Alessandro Salem, el presidente actual, afirmando que le daba “el beneficio de la duda de que no lo sabía”. Sin embargo, no dudó en señalar a Ana Rosa, diciendo: “Tú no puedes llamar a una mujer que ha sufrido delincuente, de falsificar un documento”. Enumeró sus logros: “¿Está fuera de la TV? Sí. ¿Ha mentido a la audiencia? Sí. ¿Él mismo ha dicho que es un maltratador? Sí”. En su chaqueta lucía una “corona de la victoria” como símbolo de esa conquista.

Curiosidades y datos locos de la visita

Dell’Atte combinó momentos serios con otros más explosivos. Se animó a cantar y bailar La Bámbola, una canción que versionó en uno de sus discos. Llamó en directo a su abogado, creyendo que la grabación había concluido: “Me ha aconsejado que solo diga que creo en la justicia”. Ante los aplausos del público, Broncano sugirió hacer un “especial Antonia Dell’Atte”.

Se autodenomina “una elegida de Dios, y por eso me quieren destruir”.

Su algoritmo en redes solo muestra contenido sobre Franco Battiato , Jesucristo y Ana Obregón , segunda esposa de Lequio . Comentó: “La gente me manda muchas cosas suyas”.

Participa en DecoMasters junto a María Zurita de Borbón, quien es su prima política y prima en tercer grado de Lequio. Este talent show se estrena el 19 de enero en La 1, donde diez parejas famosas decoran casas.

Criticó a antiguos compañeros del programa Qué apostamos: entre ellos estaban Ramón García, Ana Obregón, el director Francesco Boserman y la productora Susana Uribarri. Aseguró: "Me obstaculizaron en todo, llamaron a Julio Iglesias para que no se acercase a mí".

No pasó por alto mencionar cómplices dentro del mundo del corazón: “Todos sabían que era un maltratador y le rieron las gracias. Rosa Villacastín… ¡Todos!”. Hizo un llamado por justicia social: “A todas las mujeres: si tenéis prueba, id primero a denunciar, pero nunca juicio público”.