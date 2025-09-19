Loquillo y Raphael, dos leyendas reivindicadas en La Revuelta: rock y respeto en directo

La última edición de La Revuelta ha reunido a dos nombres icónicos del panorama musical español: Loquillo y Raphael.

El poder transformador del directo queda patente cuando artistas consagrados se muestran cercanos, humanos e irrepetibles ante las cámaras.

Porque si algo queda claro tras este encuentro es que las leyendas nunca pasan de moda; solo necesitan un escenario donde brillar.

El programa, presentado por David Broncano, se ha convertido en el escenario perfecto para que el rockero catalán reivindicara la figura del jienense y agradeciera el espacio que el formato concede a la música en directo.

A día de hoy, 19 de septiembre de 2025, este encuentro marca un antes y un después en la relación entre ambos artistas, que hasta hace poco no habían coincidido nunca pese a compartir décadas de éxito y admiración mutua.

Loquillo: clásico, rebelde y agradecido

Durante su intervención, Loquillo no dudó en bromear sobre su propia trayectoria: “La base de mi éxito es ser miope y astigmático, porque no tengo miedo escénico”. A sus 64 años, sigue defendiendo que su fórmula pasa por ser un clásico, no dejarse llevar por las opiniones ajenas y no odiar a nadie sin motivo. “En el rock and roll hay mucho Peter Pan”, apunta con ironía, pero añade: “a un hombre se le tiene que notar la vida en la cara”.

El artista ha atravesado momentos difíciles recientemente: problemas de tiroides, una operación cardíaca urgente y la amenaza de perder la voz. Sin embargo, lo ha superado todo gracias al rock: “El rock and roll salva vidas”, afirma con convicción. Su último disco, Corazones legendarios, es una celebración de esa supervivencia y de la colaboración con otras figuras clave del género.

Raphael: inmortal sobre el escenario

Por su parte, Raphael sigue desafiando al tiempo tras superar un linfoma cerebral y un accidente cerebrovascular mientras grababa para La Revuelta. A sus 82 años recién cumplidos, insiste: «Nunca he querido ser otra cosa que no sea Raphael». La entrevista previa a su regreso al escenario revela a un artista confiado, agradecido por el apoyo médico y convencido de que aún tiene mucho por ofrecer: “No es mi tiempo aún”, asegura con humor tras dejar atrás el susto médico.

Haciendo justicia a los clásicos

Loquillo lamenta que España trate mal a sus estrellas pero celebra que últimamente “se ha hecho justicia con Raphael” y se ha reivindicado su figura. Ambos han compartido influencias como Elvis Presley, Edith Piaf o Carlos Gardel, pero hasta ahora nunca habían colaborado. Su unión para interpretar Voluntad de bien en el próximo álbum de Loquillo es el broche perfecto a una historia de respeto mutuo y reconocimiento tardío.

Curiosidades y datos locos

Loquillo confiesa que nunca ha tenido miedo escénico porque es miope.

Raphael salió del Teatro Príncipe Gran Vía por su propio pie tras sufrir el accidente cerebrovascular; fue consciente en todo momento y jamás perdió el sentido.

Ambos artistas han superado graves problemas de salud casi simultáneamente antes de este reencuentro musical.

Dani Martín se suma como colaborador en “Feo, fuerte y formal”, otro guiño intergeneracional al rock español.

La colaboración entre Loquillo y Coque Malla para “Besos robados” revive una amistad artística que comenzó hace casi cuarenta años con una interpretación conjunta del clásico Qué hace una chica como tú en un sitio como este.

Listas y rankings para fans inquietos

Ranking de colaboraciones míticas del nuevo disco ‘Corazones legendarios’

Artista invitado Tema destacado Curiosidad Dani Martín Feo, fuerte y formal Admirador confeso de Loquillo Raphael Voluntad de bien Primera colaboración entre ambos Coque Malla Besos robados Amistad desde los 80 Alaska Por desvelar Icono generacional Andrés Calamaro Por desvelar Vínculo latinoamericano Miguel Ríos Por desvelar Referente del rock patrio

Ranking personal de frases célebres recientes

“El rock and roll salva vidas” — Loquillo «Nunca he querido ser otra cosa que no sea Raphael» — Raphael “España trata mal a sus estrellas” — Loquillo “No es mi tiempo aún” — Raphael

La gira Corazones legendarios arranca este verano en Galicia y recorrerá ciudades como Pontevedra, Albacete, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Madrid, A Coruña, Gijón, Valencia y Barcelona. Un espectáculo donde colaboraciones históricas prometen emocionar tanto a nostálgicos como a nuevos seguidores del género.