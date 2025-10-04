Neus Asensi, la musa de Torrente, se confiesa: “Cuando critiqué a Santiago Segura estaba en un mal momento personal”

La tarde comienza en el plató de Y ahora Sonsoles con una invitada que sin duda genera expectación: Neus Asensi.

Esta actriz, que se ha convertido en uno de los rostros más representativos del cine español gracias a su papel en la saga Torrente, ha decidido hablar abiertamente sobre su relación con Santiago Segura y los motivos que la llevaron a criticarle en el pasado.

Su sinceridad y el tono cercano durante la entrevista han dejado titulares impactantes y algunas sorpresas para los telespectadores.

La trayectoria entre Neus Asensi y Santiago Segura siempre ha estado marcada por el éxito, pero también por rumores sobre un distanciamiento. En la charla, la actriz ha reconocido sin tapujos: “Cuando critiqué a Santiago Segura estaba viviendo un mal momento personal”. Esta declaración encapsula años de desencuentros y, como ella misma explica, estuvo más relacionada con su estado emocional que con cuestiones laborales.

La propia Asensi admite que fue el director quien terminó asumiendo las consecuencias de su malestar: “La pagó él”, asegura, aludiendo a cómo volcó en su compañero la frustración que sentía en aquel entonces. Este nivel de honestidad ha sido bien recibido por quienes han seguido la trayectoria de ambos artistas desde que se dio a conocer Torrente, el brazo tonto de la ley.

El fenómeno Torrente: éxito, cameos y curiosidades

Es imposible hablar de Neus Asensi sin recordar el impacto cultural que supuso Torrente. La saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura se convirtió en un hito del cine español desde su debut en 1998. La primera entrega fue una auténtica revolución en taquilla, y los cameos sorprendentes se transformaron en una marca registrada: desde Jesulín de Ubrique hasta Oliver Stone, pasando por el inolvidable Fary o Chiquito de la Calzada.

Entre las anécdotas más curiosas destaca que no todos los famosos estaban dispuestos a participar. Por ejemplo, el periodista Carlos Herrera rechazó la oferta presionado por su familia, mientras que el director Álex de la Iglesia también declinó un cameo convencido por su madre de que “no era un payaso”. Estas historias han contribuido a forjar la leyenda alrededor de la saga y su director.

Ranking de momentos inolvidables de Neus Asensi en Torrente

La interpretación de Amparo: Su personaje, una mezcla perfecta entre sensualidad y desparpajo, se convirtió en uno de los emblemas de la saga. El diálogo absurdo con Torrente: “¿Pero tú eres tonto o comes flores?” es una frase icónica que aún resuena entre los seguidores. Las escenas de acción improvisadas: Según ha compartido varias veces, muchas secuencias se resolvían sobre la marcha, lo que aportaba frescura y espontaneidad. Su química con Segura: A pesar de los desencuentros, su conexión frente a las cámaras era innegable.

El distanciamiento: causas personales y reconciliación

Durante años se especuló sobre las razones reales del distanciamiento entre Asensi y Segura. En su aparición televisiva, la actriz ha aclarado las dudas: no fue una cuestión profesional, sino personal. La crítica que lanzó públicamente surgió en un momento complicado para ella. Lejos de avivar el conflicto, su relato invita a la reflexión y, quizás, a una futura reconciliación.

Además, la dinámica frenética durante los rodajes de Torrente tampoco ayudaba a suavizar tensiones. La constante improvisación y la presión por mantener altos estándares generaban roces. No obstante, Asensi reconoce el talento del director: “Santiago siempre ha sabido sacar lo mejor de cada uno, incluso cuando no estábamos en nuestro mejor momento”.

Santiago Segura y el arte de las segundas oportunidades

Mientras tanto, Santiago Segura sigue cosechando éxitos con sagas como Padre no hay más que uno, aunque su figura continúa siendo objeto de debate. El propio director ha manifestado que no todos los comentarios le afectan igual; sin embargo valora especialmente el cariño del público, que lo ha consagrado como el “padre del cine español” tras interpretar durante años al “tipo repugnante” en Torrente.

La saga Torrente permanece viva en la memoria colectiva; recientemente se anunció una sexta entrega titulada Torrente, presidente. El humor negro y la sátira son sus señas distintivas, aunque reconoce que cada vez resulta más complicado superar las realidades política y social.

Datos locos y anécdotas de rodaje

En la primera película se improvisaron muchos diálogos, lo que dio lugar a situaciones tan absurdas como memorables.

La lista de cameos ostenta un récord en el cine español: desde futbolistas hasta directores internacionales querían aparecer; algunos se resistieron influenciados por consejos familiares.

Durante el rodaje, Neus Asensi llegó a experimentar jornadas laborales de hasta 18 horas donde humor y cansancio iban cogidos del brazo.

El personaje de Torrente fue concebido como una sátira del antihéroe español; muchos rasgos surgieron durante las grabaciones gracias a las aportaciones espontáneas del elenco.

¿Habrá reencuentro en el futuro?

La entrevista con Neus Asensi deja abierta la posibilidad para una reconciliación futura. La actriz no descarta retomar un proyecto junto a Santiago Segura, siempre que surja una oportunidad adecuada y un guion prometedor. Su testimonio refleja cómo las diferencias personales pueden resolverse mediante sinceridad y autocrítica.

El legado de Torrente junto con la figura de Neus Asensi siguen siendo relevantes dentro del panorama cultural actual. Los fans permanecen atentos a cada nuevo movimiento esperando que esta historia llena de desencuentros y confesiones tenga pronto un nuevo capítulo; porque en el cine—al igual que en la vida—las segundas oportunidades siempre tienen algo especial.