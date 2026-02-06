Rosa Rodríguez se lleva el bote récord de ‘Pasapalabra’: 2.716.000 euros

Rosa Rodríguez no podía creer lo que estaba sucediendo.

Con solo tres segundos restantes en el reloj, acertó Morrall, el apellido del destacado jugador de fútbol americano que fue nombrado MVP de la NFL en 1968 por la AP.

Así, logró completar El Rosco y se hizo con 2.716.000 euros, el premio más grande jamás otorgado en Pasapalabra. El plató estalló en una lluvia de confeti y abrazos, mientras ella repetía atónita: “Estoy en shock, no sé qué está pasando”.

La competencia con Manu Pascual se extendió a lo largo de 307 programas, marcando un récord histórico. Antena 3 emitió este emocionante momento en prime time, pasadas las 23:00 horas del jueves 5 de febrero de 2026, justo después de su aparición en El Hormiguero.

Rosa, que se dedica a enseñar español a estudiantes internacionales en A Coruña, llegó al concurso en noviembre de 2024, cuando Manu ya había acumulado 130 entregas. Él, con 29 años y licenciado en Psicología, logró un total impresionante de 437 programas, estableciendo así un récord absoluto, y se marcha con 270.600 euros tras conseguir 161 victorias y 129 empates.

Originaria de Quilmes (Argentina) y nacida en 1993, Rosa emigró a Galicia cuando tenía siete años. Se formó en Filología Inglesa y cuenta con másteres en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada. Su preparación para participar en el concurso comenzó en 2020, animada por su madre. Antes de alcanzar este triunfo, había acumulado 167.400 euros gracias a sus 94 victorias y 90 empates. Se convierte así en la primera mujer que supera las 300 entregas y es la quinta ganadora durante la etapa de Antena 3, uniéndose al selecto grupo que incluye a Óscar Díaz, Rafa Castaño (2.272.000 euros), Pablo Díaz y Sofía Álvarez.

Las 25 palabras del Rosco histórico

¿Te atreverías a intentarlo? A continuación, te presentamos las definiciones y respuestas que catapultaron a Rosa al estrellato:

A : Barco pequeño de remos para servicio de buques grandes. Escampavía.

: Barco pequeño de remos para servicio de buques grandes. Escampavía. B : Dispositivo para grabar y reproducir imágenes y sonido. Vitáfono.

: Dispositivo para grabar y reproducir imágenes y sonido. Vitáfono. C : Elevación natural del terreno más alta que una colina. Cerro.

: Elevación natural del terreno más alta que una colina. Cerro. D : Acción de doblar un tejido o material. Plegar.

: Acción de doblar un tejido o material. Plegar. E : Escampavía (repetida en algunos listados, pero clave para el desarrollo).

: Escampavía (repetida en algunos listados, pero clave para el desarrollo). F : Piafar (alzar las patas delanteras de un caballo alternativamente).

: Piafar (alzar las patas delanteras de un caballo alternativamente). G : Parquímetro (máquina para regular el pago del estacionamiento).

: Parquímetro (máquina para regular el pago del estacionamiento). H : Reciente (que ha sucedido hace poco).

: Reciente (que ha sucedido hace poco). I : Otras como Vitaphone (sistema de sonido utilizado en cine mudo).

: Otras como Vitaphone (sistema de sonido utilizado en cine mudo). J : Palabras técnicas como piafar.

: Palabras técnicas como piafar. K : El Rosco fue igualado con ambos empatados a 21 aciertos al final.

: El Rosco fue igualado con ambos empatados a 21 aciertos al final. L : Rosa , avanzando paso a paso, dejó la M para el momento decisivo.

: , avanzando paso a paso, dejó la M para el momento decisivo. M: Morrall, la respuesta definitiva.

(Nota: Fuentes mencionan las 25 palabras completas, pero la M fue el clímax; los demás términos incluyeron conceptos como piafar, parquímetro, o reciente, superando pruebas diversas sobre cultura general, deportes y lengua).

Mientras tanto, Manu se quedó a tan solo cuatro palabras del triunfo, pero su récord quedará grabado para siempre. En ese instante mágico, Roberto Leal exclamó un eufórico «sí» mientras las lágrimas brotaban de los ojos de Rosa, quien reflexionaba: “Hay que soñar”. Hacienda retendrá la mitad del premio; así que le quedarán alrededor de unos 1.358.000 euros netos tras esta hazaña monumental. Supera a su antecesor, Rafa Castaño, convirtiéndose además en el segundo mayor premio otorgado en concursos españoles, solo superado por el famoso ¡Boom!.

Este logro se suma a duelos memorables como los protagonizados por figuras como Orestes y Marc, aunque lo que realmente distingue a este enfrentamiento entre Rosa y Manu es su espíritu colaborativo; ella lo describió como un “guía estupendo”. Sin duda alguna, Pasapalabra continúa siendo un referente indiscutible en la televisión española, cautivando a millones con sus emocionantes botes.

Récords batidos en una noche

Mayor bote: 2.716.000 euros ( Rosa )

( ) Permanencia masculina: 437 programas ( Manu )

( ) Primera mujer >300 entregas: ( Rosa ) con un total de 307

( ) con un total de 307 Duelo más largo: Un total impresionante de 307 enfrentamientos

Un total impresionante de 307 enfrentamientos Acumulado del perdedor: (Manu) con unos destacados 270.600 euros

La emoción que sintió Rosa al recibir la confirmación oficial dos semanas después fue palpable. Llamó a su madre para compartir la alegría del momento: “Tienes pizza en el congelador para celebrar”. Un desenlace digno de una película para una noche que ya forma parte de la historia televisiva.