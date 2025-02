Series de Televisión: El código oculto que nadie salta

The Last of Us!

Desde mensajes subliminales hasta pistas de giros argumentales: así te engañan los 15 segundos que nunca saltas.

¿Alguna vez te has preguntado por qué no puedes saltarte la intro de Westworld o The Last of Us?

No es solo por la música épica o los gráficos impresionantes.

Detrás de esos segundos aparentemente inocuos, hay un código secreto: pistas visuales, motivos musicales y mensajes ocultos que anticipan tramas, personajes y giros dramáticos.

Analizamos dos ejemplos maestros —The Last of Us y Westworld— para descubrir cómo los creadores nos engañan con elegancia.

The Last of Us: Cuando la luz guía (y engaña)

La intro del juego —y su adaptación en HBO— es un prodigio de minimalismo. Un hongo cordyceps creciendo en la oscuridad, una guitarra rasgando notas melancólicas… Pero hay más. Recientemente, un usuario de Reddit descubrió que en el hospital de Saint Mary del primer juego hay una tabla optométrica con un mensaje oculto: “RUN YOUR R NEARLY THERE DONT QUIT” (“Corre, ya casi lo tienes, no desistas”). Un guiño a Joel y su lucha por salvar a Ellie, pero también al jugador, instándole a no rendirse.

La banda sonora de Gustavo Santaolalla, con su guitarra ronroco y sonidos ambientales, no solo evoca desolación: los silencios entre notas reflejan la tensión entre acción y calma que domina la trama. Como él mismo admitió, usó instrumentos desafinados para crear una atmósfera “rota”, igual que el mundo del juego.

Westworld: El piano que delata el futuro

La intro de Westworld es un ballet mecánico: manos robóticas tejiendo cuerpos, un piano que suena a siglo XIX… pero con un truco. Las melodías que acompañan a Dolores y compañía son versiones distorsionadas de canciones modernas como Paint It Black (Rolling Stones) o No Surprises (Radiohead). ¿Por qué? Ramin Djawadi, compositor de la serie, lo explica: “Es un parque del Oeste con robots. ¿Por qué no usar música actual? Es una metáfora de la serie” .

El piano del saloon, por ejemplo, toca temas que presagian la dualidad humano-robot. En un episodio reciente, se reveló que la partitura de Runaway (Kanye West) tocada en clave clásica aludía a la rebelión de los anfitriones antes de que ocurriera. Incluso el logo de la intro —un caballo de Vitruvio— simboliza la obsesión de Ford por el control perfecto.

Mensajes subliminales: Más allá del sonido

No todo es música. En The Last of Us Part I (remake de PS5), la pantalla de inicio esconde un código QR que, al escanearse, dirige a una grabación de voz de los desarrolladores agradeciendo a los fans. Un detalle que pasó desapercibido durante años.

En Westworld, los créditos iniciales incluyen imágenes de drones volando sobre desiertos, algo que parece decorativo hasta que, en la temporada 3, descubrimos que el mundo exterior está dominado por inteligencia artificial. Nada es casual.

Giros argumentales escritos en notas

Las bandas sonoras no solo ambientan: manipulan. En The Last of Us, el tema principal se repite con variaciones cada vez más sombrías, reflejando la transformación de Joel de héroe a antihéroe. En el hospital final, cuando decide salvar a Ellie, la música desaparece: solo se oyen sus pasos y la respiración, subrayando la crudeza de su elección.

En Westworld, el leitmotiv de Dolores (una melodía de piano sencilla) gana complejidad con cuerdas y sintetizadores según ella gana conciencia. En el último episodio, cuando se revela su plan maestro, la pieza se fusiona con el tema de los créditos, confirmando que ella siempre estuvo al mando.

Lista de anécdotas y curiosidades

El reloj roto de Joel : En The Last of Us , el reloj que Sara le regala se detiene a la hora exacta de su muerte. Joel lo lleva durante toda la historia como recordatorio de su trauma.

Dolores y Alicia en el País de las Maravillas : El vestido azul y la curiosidad de Dolores son un homenaje al personaje de Lewis Carroll. Hasta su nombre (“dolor” en español) es una pista.

Mensajes satánicos (falsos) : En los 80, se acusó a Judas Priest de incluir “Hazlo” en su canción Better by You, Better than Me para incitar al suicidio. Westworld rinde homenaje a esta paranoia con sus letras invertidas.

El cameo de un Nobel : En un episodio de Westworld , el piano toca Reverie de Debussy. La pieza fue compuesta en 1890, mismo año en que se funda el parque en la trama.

La jirafa de Ellie: En The Last of Us, la escena de la jirafa fue añadida para dar esperanza. Curiosamente, hay peluches y dibujos de jirafas escondidos en niveles anteriores, presagiando el encuentro.

¿Por qué nos obsesionan estas intros?

Como dijo un diseñador de Naughty Dog: “Los primeros 15 segundos no son un trámite: son un contrato con el jugador”.

Y sí, cada nota, cada imagen, está ahí para cumplirlo.

La próxima vez que no saltes la intro, mira (y escucha) con atención.

El siguiente giro argumental podría estar ya anunciándose.