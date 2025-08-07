‘Bad Blood’: el pulso real de la mafia de Montreal con un realismo y crudeza inéditos en la televisión reciente

Pocas series recientes han logrado captar el pulso de la criminalidad organizada real como Bad Blood, la producción canadiense que narra, en primera persona y con un ritmo vertiginoso, el reinado de Vito Rizzuto, el mafioso que hizo de Montreal un auténtico centro neurálgico del narcotráfico internacional.

Aquí no hay glamour ni romanticismo: lo que se muestra es el vértigo de una vida al margen de la ley, marcada por alianzas, traiciones y una violencia soterrada que estalla cuando menos lo esperas.

La historia, basada en hechos y personajes reales, está narrada desde el punto de vista de un lugarteniente ficticio, que sirve de testigo privilegiado de la ascensión y caída del clan Rizzuto.

Esto permite que la serie combine elementos de true crime con una estructura casi documental, mostrando el impacto que tuvo la mafia siciliana en la transformación de la ciudad y su proyección internacional.

El resultado es una ficción que se siente más real que muchas crónicas periodísticas, con una factura visual sobria y actuaciones contenidas pero potentes.

En España, Bad Blood está disponible en SkyShowtime, plataforma con suscripción.

Montreal: de ciudad tranquila a epicentro del crimen

La serie no solo retrata la vida de Vito Rizzuto, apodado el Teflón Don por su capacidad para eludir la justicia durante décadas, sino que explica cómo Montreal pasó de ser una ciudad secundaria a convertirse en el “mega centro” del crimen organizado en Canadá. Este fenómeno se debió, en gran medida, a la habilidad de Rizzuto para forjar alianzas con otras organizaciones, como los Hells Angels o las mafias de Nueva York, y para establecer rutas de narcotráfico que conectaban Canadá con Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Entre las décadas de 1970 y 2000, el clan Rizzuto controló la mayor parte del crimen organizado en el país.

La serie muestra cómo la mafia siciliana desplazó a los clanes italianos tradicionales e impuso un modelo de negocio basado en la eficacia y la discreción.

El poder de Rizzuto se extendió incluso a la construcción, el juego ilegal y la política municipal.

El asesinato de miembros clave de la familia y la posterior muerte de Vito en 2013 marcan el fin de una era, pero también el inicio de una nueva etapa en la que los cárteles mexicanos y grupos como The Wolfpack toman el relevo, mostrando la capacidad de adaptación del crimen organizado global.

Curiosidades y datos locos: la realidad supera a la ficción

Bad Blood está plagada de detalles verídicos y anécdotas que podrían parecer inventadas, pero que forman parte del legado de la mafia de Montreal. Algunas de las curiosidades más sorprendentes son:

Vito Rizzuto participó en el asesinato de tres capos rivales en Nueva York en 1981, un hecho central en la historia de la mafia americana.

La serie incluye personajes inspirados en figuras reales como Sal Montagna y Reynald Desjardins , piezas clave en los conflictos internos que llevaron a la caída del imperio Rizzuto.

y , piezas clave en los conflictos internos que llevaron a la caída del imperio Rizzuto. La familia Rizzuto fue capaz de mantener la paz entre bandas rivales durante décadas, algo inédito en el panorama criminal internacional.

Tras la muerte de Vito, Montreal se convirtió en un campo de batalla donde las alianzas tradicionales se rompieron, abriendo la puerta a nuevas formas de criminalidad más tecnológicas y menos jerárquicas.

Listas y rankings: lo mejor y lo más loco de Bad Blood

Para quienes buscan una aproximación rápida a la serie y a la historia real, aquí van algunos rankings imprescindibles:

Cinco momentos que demuestran que la realidad supera a la ficción

El poder de la omertà: la ley del silencio permitió a la familia Rizzuto evadir la justicia durante décadas. La alianza con los Hells Angels: una de las relaciones más insólitas y estratégicas de la historia del crimen. El asesinato de Nicolo Rizzuto Sr. en su propia casa: ejecutado por un francotirador, un giro digno de cualquier thriller. La expansión internacional: Montreal se convirtió en la puerta de entrada de la droga hacia Europa y Estados Unidos. El funeral de Vito Rizzuto: reunió a más de 800 personas, incluidos capos y figuras públicas, en una muestra de poder y respeto pocas veces vista.

Personajes clave: ficción y realidad mezcladas

Vito Rizzuto : el último gran capo de la mafia canadiense, un líder carismático y despiadado.

: el último gran capo de la mafia canadiense, un líder carismático y despiadado. Declan Gardiner : lugarteniente ficticio que sirve como narrador y testigo de excepción.

: lugarteniente ficticio que sirve como narrador y testigo de excepción. Sal Montagna: rival que desafió el poder de los Rizzuto y desató una guerra sin cuartel.

La mejor mafia es de no ficción: cómo Bad Blood redefine el género

La gran virtud de Bad Blood es su apuesta por la autenticidad. No hay lugar para el cliché ni para la idealización de la vida criminal. La serie se apoya en testimonios reales, investigaciones periodísticas y una reconstrucción minuciosa de los hechos, logrando así un retrato coral y polifónico que engancha tanto a los aficionados al género como a los estudiosos de la historia contemporánea.

En tiempos de auge de las ficciones basadas en hechos reales, Bad Blood destaca por su capacidad para combinar drama y rigor, acción y contexto social. El espectador asiste, casi en tiempo real, a la transformación de una ciudad y a la desintegración de un imperio criminal que, durante décadas, pareció intocable.

¿Por qué verla hoy?

Ofrece una visión inédita de la mafia fuera del eje Nueva York-Chicago.

Es un documento sobre la transformación del crimen organizado en la era global.

Mezcla acción, política, historia y una galería de personajes inolvidables.

Bad Blood demuestra que, cuando la realidad se narra con fidelidad y sin artificios, el resultado puede ser tan apasionante como la mejor ficción. Y, en ocasiones, mucho más inquietante.