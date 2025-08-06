‘Asesina a sueldo’: la miniserie que revoluciona el verano en Telecinco

El verano televisivo en España se anima con el estreno de Asesina a sueldo, una miniserie británica que ha llegado a Telecinco para captar a los fans del suspense y el drama familiar.

La expectación es máxima: no solo por la historia cargada de giros y persecuciones, sino por el regreso a la televisión en abierto de Freddie Highmore, uno de los actores más reconocibles de la última década gracias a éxitos como The Good Doctor y Bates Motel. Junto a él, Keeley Hawes lidera un reparto internacional que promete emociones fuertes en cada entrega.

Asesina a sueldo se ha colado en el prime time de Telecinco desde el martes 5 de agosto de 2025, en la franja nocturna tras la emisión de First Dates.

Con este movimiento, la cadena refuerza su apuesta por series extranjeras como oferta estival, siguiendo la tendencia de años anteriores en la televisión generalista española.

La serie, una coproducción entre Reino Unido, Alemania y Australia, se centra en Julie (Keeley Hawes), una asesina retirada que vive aislada en una isla griega. Su vida da un vuelco cuando aparece su hijo Edward (Freddie Highmore), periodista británico que busca respuestas sobre su pasado familiar. El reencuentro, lejos de ser pacífico, desencadena una huida frenética a través de Europa al desvelarse una conspiración internacional que pone en peligro sus vidas y su complicada relación madre-hijo.

¿Cuántos capítulos tiene y cuándo se emite?

Uno de los grandes atractivos de Asesina a sueldo es su formato compacto: la serie consta de seis episodios en total, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Esta estructura la convierte en una propuesta ideal para quienes buscan una ficción intensa pero sin alargar la trama innecesariamente.

Estreno en Telecinco: martes 5 de agosto , a las 23:00 horas.

, a las 23:00 horas. Periodicidad: La cadena ha arrancado emitiendo los dos primeros capítulos de golpe, y la previsión es que los siguientes se emitan semanalmente en la misma franja, cubriendo el mes de agosto.

Un reparto de lujo y producción internacional

El casting de Asesina a sueldo es uno de sus grandes reclamos. Freddie Highmore, tras conquistar al público español con The Good Doctor, vuelve a Mediaset siete años después de su exitoso paso por la cadena. Junto a él, Keeley Hawes, conocida por Bodyguard y Line of Duty, encarna a una madre con un pasado letal que debe proteger a su hijo a cualquier precio.

Otros nombres destacados del reparto son:

Gina Gershon como Marie, una mujer marcada por la ira y los secretos.

como Marie, una mujer marcada por la ira y los secretos. Shalom Brune-Franklin, Jack Davenport, Alan Dale, Gerald Kyd, Devon Terrell, Richard Dormer, David Dencik y Mohamed Chahrour completan el elenco internacional.

La serie está creada por Harry y Jack Williams (responsables de El turista y Fleabag) y dirigida por Lisa Mulcahy y Daniel Nettheim. La producción ejecutiva corre a cargo de los propios Highmore y Hawes, lo que garantiza un sello personal en la narrativa y el desarrollo de personajes.

Curiosidades y datos locos

Freddie Highmore habla español con fluidez y tiene un estrecho vínculo con España, donde ha residido temporadas, lo que ha generado simpatía y cercanía con el público nacional.

habla español con fluidez y tiene un estrecho vínculo con España, donde ha residido temporadas, lo que ha generado simpatía y cercanía con el público nacional. La serie se rodó en localizaciones espectaculares de Grecia y otras zonas del Mediterráneo, aportando un aire exótico y cinematográfico que la diferencia de otros thrillers televisivos.

y otras zonas del Mediterráneo, aportando un aire exótico y cinematográfico que la diferencia de otros thrillers televisivos. El estreno en abierto en Telecinco llega tras su paso por plataformas como Amazon Prime Video , repitiendo el modelo de estreno que ya funcionó con otras ficciones internacionales.

llega tras su paso por plataformas como , repitiendo el modelo de estreno que ya funcionó con otras ficciones internacionales. Tanto Highmore como Hawes ejercen de productores ejecutivos, una tendencia al alza entre actores de renombre que buscan mayor control creativo sobre los proyectos en los que participan.

Ranking: lo que hace única a Asesina a sueldo

A continuación, una lista de motivos por los que Asesina a sueldo se perfila como una de las series del verano:

Dúo protagonista de altura: Highmore y Hawes, dos referentes del drama británico. Trama de suspense familiar: La mezcla de acción, secretos y relaciones materno-filiales la hacen accesible y adictiva. Formato corto: Solo seis capítulos, ritmo ágil y sin rellenos. Producción internacional: Participación de tres países y rodaje en escenarios reales. Relevo generacional: La serie busca atraer tanto a fans clásicos del thriller como a un público joven seguidor de Highmore.

¿Por qué deberías verla?

Si buscas una serie que combine acción, emoción y un trasfondo familiar complejo, Asesina a sueldo es la elección perfecta para las noches de verano. Su estreno en Telecinco no solo supone el regreso de un actor querido como Freddie Highmore, sino que refuerza la tendencia de apostar por ficción internacional de calidad en la televisión en abierto española.

Para los amantes de los thrillers, los giros de guion y los secretos por descubrir, cada episodio promete mantener la tensión y sorprender hasta el final. Además, el ambiente mediterráneo y la química entre los protagonistas son un plus que la distingue del resto de propuestas actuales.