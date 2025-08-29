‘El club del crimen de los jueves’: detectives jubilados, humor y misterio en la nueva serie de Netflix

Ben Kingsley, Helen Mirren y Pierce Brosnan, tres de los protagonistas de El club del crimen de los jueves..

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, Netflix ha lanzado El club del crimen de los jueves, una película que traslada a la pantalla la exitosa novela de Richard Osman y lo hace apostando fuerte por el humor británico y el carisma de su elenco.

Cuatro jubilados —interpretados por Helen Mirren, Pierce Brosnan y Ben Kingsley— se convierten, casi sin querer, en los nuevos héroes del misterio, resolviendo casos antiguos por diversión hasta que un asesinato real sacude su apacible residencia.

La premisa no puede ser más atractiva: un grupo de amigos de la tercera edad, reunidos en una comunidad de retiro, dedica su tiempo libre a investigar crímenes sin resolver.

Su pasatiempo detectivesco se convierte en una auténtica aventura cuando un promotor inmobiliario aparece muerto y ellos se ven implicados en la investigación de su primer caso real.

El arte del “whodunit” y la herencia de Agatha Christie

La película se inscribe en el género del whodunit —el clásico “¿quién lo hizo?”—, revitalizado en los últimos años por el éxito de sagas como Puñales por la espalda y la constante referencia a la obra de Agatha Christie. Aquí, sin embargo, el giro está en la edad y experiencia de sus protagonistas: lejos del detective tradicional, estos jubilados aportan una mirada irónica y llena de vida al mundo del misterio.

La comunidad de retiro se convierte en un microcosmos lleno de secretos, rivalidades y amistades inesperadas. Los diálogos ágiles y el humor negro dotan al film de un ritmo y tono que recuerdan a las mejores comedias británicas, mientras que el misterio se mantiene sólido hasta el desenlace.

Estrellas británicas y dirección de lujo

Uno de los grandes atractivos de la película es su reparto. Helen Mirren brilla como la líder indiscutible del grupo, mientras Pierce Brosnan y Ben Kingsley aportan carisma y complicidad en cada escena. La dirección corre a cargo de Chris Columbus, que imprime a la historia un aire clásico y a la vez moderno, logrando que la película funcione tanto como comedia como thriller de misterio.

El guion, firmado por Katy Brand, Suzanne Heathcote y el propio Osman, respeta el espíritu de la novela pero añade guiños visuales y gags que solo pueden funcionar en pantalla. El resultado es una cinta ligera, entretenida y con la dosis justa de nostalgia para conquistar a varias generaciones.

Curiosidades y datos locos del rodaje y la historia

El rodaje tuvo lugar en varias localizaciones emblemáticas del sur de Inglaterra, aprovechando paisajes rurales y residencias de retiro reales para dotar de autenticidad a la historia.

Los actores principales realizaron sesiones de improvisación para dar mayor naturalidad a las reuniones del club, inspirándose en anécdotas reales de jubilados detectives aficionados.

El libro original fue un fenómeno editorial en Reino Unido y se tradujo a más de treinta idiomas antes de su salto a la pantalla.

Richard Osman, el autor, hace un cameo en una de las escenas clave, interpretando a un vecino cotilla que sugiere una pista falsa.

El club ficticio está inspirado en un grupo real de jubilados que Osman conoció durante una visita a una residencia, lo que le llevó a imaginar qué pasaría si alguien cometiera un crimen en ese entorno aparentemente apacible.

Ranking: motivos para no perderse El club del crimen de los jueves

El reparto: reunir a tres leyendas británicas en papeles cómicos y detectivescos es un lujo que pocas producciones pueden permitirse. El guion: combina misterio, humor y ternura sin caer en tópicos ni sentimentalismos. El ambiente: la residencia de jubilados se convierte en un escenario inesperado para el suspense y la acción. La reivindicación de la vejez: la película pone en valor la inteligencia, la experiencia y la capacidad de sorprender de los mayores. El guiño a los clásicos: los fans de Agatha Christie y las novelas de misterio encontrarán decenas de referencias y homenajes. La actualidad del tema: en una época donde la población envejece, la cinta lanza una mirada positiva, divertida y empoderadora sobre la tercera edad.

Humor negro y nostalgia: claves del éxito

La apuesta de Netflix por una película que mezcla géneros y rompe moldes ha sido recibida con entusiasmo. En redes sociales, la etiqueta #ElClubDelCrimenDeLosJueves se ha convertido en tendencia desde el estreno, con miles de espectadores destacando el ingenio de los diálogos y la química entre los protagonistas.

La película, que ya ha recibido su primer premio internacional y cuenta con una calificación de 6.8 en IMDb, demuestra que el misterio sigue vivo y que, a veces, los mejores detectives son los que menos te esperas. Entre pistas falsas, interrogatorios y té de las cinco, los jubilados de El club del crimen de los jueves se han ganado un hueco en el corazón de la audiencia y han abierto la puerta a una nueva forma de entender el género detectivesco.

La próxima vez que alguien diga que la edad es solo un número, bastará con recordar la brillantez de este club tan singular y su capacidad para hacer del crimen un asunto tan divertido como intrigante.