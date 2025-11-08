‘Pluribus’: El creador de ‘Breaking Bad’ vuelve con la serie más original del año

Vince Gilligan nunca ha tenido miedo de desafiar lo establecido. Su retorno con Pluribus en Apple TV+ ha creado una gran expectación, y tras meses de misterio, la serie se ha lanzado al público con dos episodios que han reafirmado el talento del creador de Breaking Bad y Better Call Saul para reinventar géneros y superar expectativas.

Pluribus no es simplemente un giro hacia la ciencia ficción: es una reflexión aguda y, a veces, inquietante sobre la teoría y la práctica de la felicidad.

La premisa resulta tan desconcertante como original: la persona más infeliz del mundo debe salvar a la humanidad de la felicidad.

Este punto de partida, que parece contradictorio, actúa como el motor narrativo y filosófico de una historia que va mucho más allá de los clichés típicos del género.

Un virus de felicidad y el peligro de la uniformidad

La protagonista, Carol Sturka (interpretada por Rhea Seehorn, quien ofrece un papel que promete ser memorable), es una escritora exitosa que, a pesar de tener todo lo necesario para ser feliz, no lo es. Su existencia cambia radicalmente cuando un extraño virus—resultado del descubrimiento de una señal de radio a 600 años luz—transforma a la humanidad en una comunidad de individuos eufóricos, sumisos y perfectamente alineados, eliminando cualquier diferencia o conflicto. Ella es la única inmune, lo que convierte su resistencia en una anomalía en una sociedad donde la felicidad ha pasado de ser un derecho a convertirse en una imposición.

La serie plantea una inquietante cuestión: ¿y si la búsqueda de la felicidad como objetivo final anulara lo que nos hace humanos? Gilligan utiliza el género para examinar el costo del consenso, la fragilidad de la identidad individual y el riesgo que implica sacrificar nuestra autenticidad en nombre del bienestar colectivo.

De la comedia negra al drama existencial

Pluribus navega con destreza entre el drama y el humor negro, a menudo dentro de las mismas escenas, algo característico del estilo inconfundible de Gilligan. La serie no solo juega con el suspense y la sátira; también convierte las rutinas diarias de Carol en un manantial inagotable de situaciones tanto absurdas como reveladoras. El vestuario, con esa ya icónica chaqueta amarilla, se transforma en un guiño tanto a los personajes como al tono general de esta ficción.

La producción está cuidada hasta el último detalle, alternando momentos tensos con otros casi surrealistas que intensifican esa sensación extraña en un mundo donde la felicidad se ha convertido en epidemia. Así, se crea una atmósfera que oscila entre lo perturbador y lo hipnótico.

Filosofía, crítica social y referencias históricas

El título Pluribus juega con el lema latino E pluribus unum (“de muchos, uno”), reinterpretándolo inquietantemente: aquí, esa unidad no surge de la solidaridad sino del borrado de las diferencias. Además, el uso del número “1” en lugar de “I” sugiere un universo donde lo individual ha sido suplantado por lo colectivo; aquí, armonía se confunde con homogeneidad.

La serie ahonda en profundas cuestiones filosóficas: ¿qué implica realmente ser feliz? ¿Es la felicidad un estado alcanzable o simplemente una construcción social? ¿Qué papel juegan disidencia y conflicto en nuestra identidad? Carol encarna esa contradicción entre teoría y práctica sobre lo que significa ser feliz, forzando al espectador a reconsiderar sus propias nociones sobre el bienestar.

Curiosidades y datos curiosos

Apple TV+ renovó Pluribus para una segunda temporada incluso antes del estreno; algo poco habitual que demuestra su confianza en el proyecto.

La actriz Rhea Seehorn vuelve a colaborar con Gilligan después de su recordado papel en Better Call Saul.

vuelve a colaborar con Gilligan después de su recordado papel en Better Call Saul. El personaje principal Carol es parte junto a otros 11 inmunes de una rareza mundial; sin embargo, toda la trama gira alrededor de su incapacidad para adaptarse a esa felicidad impuesta por un código extraterrestre.

Algunos teasers promocionales han dejado perpleja a la audiencia: uno mostraba a una mujer lamiendo donuts mientras sonreía inquietantemente; otro presentaba una escena dentro de un avión. Ambos cargan simbolismo sobre esa búsqueda artificial de felicidad.

La serie ha debutado logrando un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes basado en 37 críticas; un hito que le otorga el estatus como una de las mejor valoradas del año.

La emisión continuará hasta el 26 de diciembre con un nuevo episodio cada viernes; esta estrategia busca mantener activa la conversación social y crítica.

Rankings y comparativas: ¿la serie del año?

Diversos medios ya colocan a Pluribus en lo más alto entre los estrenos del 2025. Y no solo por el renombre de su creador. Aquí algunas razones por las cuales esta serie parece destinada a convertirse en uno de los títulos más originales y debatidos:

Premisa innovadora : pocas series se atreven a presentar a la felicidad como el antagonista principal.

: pocas series se atreven a presentar a la felicidad como el antagonista principal. Dirección y guion autorales : Gilligan escribe y dirige los dos primeros episodios estableciendo un tono equilibrado entre inteligencia emocional y provocación.

: Gilligan escribe y dirige los dos primeros episodios estableciendo un tono equilibrado entre inteligencia emocional y provocación. Protagonista carismática : Seehorn ya está siendo considerada por muchos como uno de los mejores desempeños del año.

: Seehorn ya está siendo considerada por muchos como uno de los mejores desempeños del año. Estética cautivadora : fusiona distopía luminosa con realismo cotidiano invitando tanto a reflexionar como a conectar emocionalmente.

: fusiona distopía luminosa con realismo cotidiano invitando tanto a reflexionar como a conectar emocionalmente. Recepción crítica sobresaliente: hay consenso tanto entre prensa como público; algo poco común hoy día.

Pluribus y su análisis sobre la felicidad

Más allá del marco sci-fi, Pluribus se inscribe dentro del legado clásico de las grandes distopías pero introduce un giro audaz: aquí no hay violencia ni control político como amenazas principales; lo preocupante es esa tiranía impuesta por una felicidad programada. La serie plantea incómodas interrogantes sobre los costos asociados al conformismo y el valor inherente a nuestra insatisfacción personal mientras Carol se convierte involuntariamente en defensora última de nuestras imperfecciones humanas.

En tiempos donde todo parece diseñado para maximizar nuestro bienestar emocional, Gilligan nos presenta un espejo distorsionado pero profundamente familiar respecto a nuestra sociedad contemporánea. Y lo hace con una narrativa visual tan magistral que confirma por qué su regreso era simplemente imprescindible.