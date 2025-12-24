Netflix y la serie ‘Innato’: Imanol Arias y el asesino del gasoil

Netflix ha dado en el clavo con Innato, un thriller psicológico que se estrena el 23 de diciembre de 2025 y ya se sitúa en el tercer lugar en visualizaciones a nivel global.

La serie, compuesta por ocho episodios, sigue la historia de Félix Garay, interpretado por Imanol Arias, un asesino en serie conocido como el asesino del gasoil, quien sale de prisión tras cumplir 25 años.

Su liberación coincide con una serie de crímenes que replican sus antiguos asesinatos, lo que desestabiliza la vida de su hija Sara, una psicóloga encarnada por Elena Anaya, que ha mantenido su pasado oculto a su familia.

Sara ha construido una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Aitor (Roberto Álamo) y su hijo adolescente Sebas (Teo Soler).

Sin embargo, el regreso de Félix saca a la luz traumas y secretos profundamente enterrados. La policía la recluta para colaborar en la caza del culpable, que podría ser su padre, un imitador o incluso algo más siniestro. La serie aborda el miedo a heredar el mal, utilizando flashbacks que revelan el trauma adolescente de Sara y la inquietante fascinación de Sebas por su abuelo desconocido.

El peso de las interpretaciones

Imanol Arias hace su debut en Netflix con un papel que provoca empatía a pesar del horror que emana su personaje. Félix intenta reintegrarse a la sociedad, pero el acoso social lo convierte en el principal sospechoso. Su actuación combina frialdad psicopática con momentos de vulnerabilidad humana, planteando la cuestión de si un verdadero monstruo puede encontrar redención.

Por su parte, Elena Anaya brilla como Sara, reflejando una ansiedad contenida. Se siente atormentada por su herencia genética y teme haber heredado rasgos oscuros. Su dilema moral –colaborar con la policía sin revelar los secretos familiares– añade tensión a la trama. El elenco secundario también aporta fuerza: Emma Suárez como Ana Arias, junto a Aura Garrido, Ane Gabarain y Roberto Álamo, enriquecen esta historia dramática.

Fortalezas de las actuaciones : Imanol Arias : Representa la dualidad entre monstruo y víctima social. Elena Anaya : Retrata su lucha interna contra la «maldición genética». Teo Soler : Muestra la perturbadora fascinación de Sebas por su abuelo.

:

La dirección corre a cargo de Lino Escalera e Inma Torrente, mientras que el guion es obra de Fran Carballal y Enrique Lojo, quienes crean un ritmo cautivador. La fotografía grisácea de las localizaciones en Vitoria y Álava, incluyendo lugares emblemáticos como el Ayuntamiento y el bar Virgen Blanca, envuelven toda la narrativa en una atmósfera opresiva.

Temas que atrapan: herencia, secretos y redención

Innato trasciende el clásico whodunit. Plantea cuestiones profundas sin ofrecer respuestas sencillas:

Herencia del mal : ¿Nacemos psicópatas o lo aprendemos? Sara se percibe como un «monstruo domesticado» y teme por Sebas.

: ¿Nacemos psicópatas o lo aprendemos? Sara se percibe como un «monstruo domesticado» y teme por Sebas. Secretos familiares : La mentira que sostiene Sara protege, pero también puede estallar. Cuando Sebas descubre la verdad, se sumerge en una espiral autodestructiva.

: La mentira que sostiene Sara protege, pero también puede estallar. Cuando Sebas descubre la verdad, se sumerge en una espiral autodestructiva. Segundas oportunidades: Félix enfrenta un linchamiento mediático. ¿Es posible que un asesino encuentre una nueva oportunidad?

El tráiler presenta frases impactantes como «Llevo 25 años disfrazada de mujer feliz» o «Mi hija me conoce muy bien», que evocan una sensación palpable de paranoia. Además, un inspector calcinado, quien fue responsable de arrestar a Félix, añade un toque vengativo al misterio.

La producción hispano-estadounidense llevada a cabo por Plano a Plano Bilbao y Dynamic Television eleva notablemente la calidad del proyecto. Ejecutivos como César Benítez subrayan su potencial internacional, destacando así las apuestas fuertes de Netflix España por thrillers locales tras éxitos como El cuco de cristal o El cuerpo en llamas.

Ritmo y giros que enganchan

Los ocho episodios, cada uno con una duración aproximada de 45 minutos, invitan al binge-watching. El guion esconde giros inesperados: lealtades sorprendentes hacia Félix, revelaciones sobre Sebas y un final impactante que deja entrever una posible segunda temporada. No hay pistas evidentes; es un espejo donde reflexionar sobre culpa y perdón.

Mientras Sara colabora con las autoridades, su mundo se desmorona poco a poco. El asesino utiliza gasoil para incinerar a sus víctimas, evocando los crímenes cometidos por Félix. ¿Se trata acaso de un imitador desesperado? ¿O hay algo más profundo relacionado con los Garay?

El rodaje comenzó en abril de 2025 en diversas localidades de Álava, dejando todo listo para este estreno navideño. Perfectamente situado antes del lanzamiento de Stranger Things 5, Innato se perfila como uno de los grandes éxitos españoles del año.

La serie convierte el miedo en dilema moral e invita a cuestionarnos sobre cómo actuaríamos ante un pasado sangriento dentro nuestra propia familia. Un thriller que se clava hondo en nuestra mente y deja al espectador deseando más.