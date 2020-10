No podrás creer lo peligroso que puede ser calentar el agua en el microondas

Actualmente, el microondas es casi un imprescindible en la cocina de cualquier hogar. Es rápido, cómodo y muy útil para el ritmo de vida que llevamos, además de ser una alternativa fácil para hacer platos tan suculentos como empleando otras técnicas culinarias.

Desde su lanzamiento, este invento no tuvo mucho éxito, hasta que evolucionó y se convirtió en lo que hoy conocemos. Pero, tras tantos años de uso el microondas se ha rodeado de muchos mitos. Uno de ellos: ¿Hervir agua en el microondas es peligroso?

Esto sí es cierto. El agua no se hierve igual en este electrodoméstico, no aparecen las burbujas que sí lo hacen cuando usamos métodos convencionales. Esto puede ocasionar que al sacar el recipiente se produzca una ebullición por el contraste con la temperatura exterior o por un cambio del líquido a otra superficie y provocar quemaduras. Por lo tanto, utilizar el microondas para este fin no es recomendable.

Las burbujas que se forman en el agua que se calienta en el microondas no son visibles porque son de vapor y justamente ese es el peligro, ya que con tan solo mover el recipiente para retirarlo del horno, puede ser suficiente para que las burbujas de vapor generen un movimiento del agua y nos salpique provocando quemaduras.

Si la taza o vaso que estamos utilizando para calentar el agua es nuevo, las probabilidades de que esto ocurra aumentan.

Cómo utilizar el microondas de forma segura

Para hervir agua y minimizar los riesgos de sufrir quemaduras, lo más recomendable es utilizar siempre un recipiente apto para microondas.

No tiene que ver con la forma, el color o el tamaño de los recipientes, sino que se trata de que cuando usamos uno específico, tenemos la seguridad de que sus componentes visibles o no, son los correctos para la acción a realizar.

Es importante leer el manual del horno para no superar el tiempo recomendado para calentar agua o líquidos, de lo contrario podrías exponerte a sufrir un accidente.

Una vez que has calentado el agua, los pasos a seguir para evitar lesiones son: