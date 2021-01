El chef español Ángel León cultiva un cereal marino que busca atajar el hambre y el cambio climático

Un descubrimiento que puede acabar con el hambre en el mundo.

Y no hay que irse a Estados Unidos, a Alemania, a Japón o Australia. La creación tiene nombre y apellido patrios.

Se trata del chef Ángel León, del restaurante Aponiente, quien en colaboración con la Universidad de Cádiz, ha conseguido cultivar en las marismas gaditanas un cereal marino con un aporte nutritivo superior a los terrestres.

La experiencia, todo un éxito, le lleva a manifestar ufano, aunque con la prudencia que conlleva el hecho de la corta vida de su ‘invento’, que en poco tiempo se podría implantar en todos los mares del planeta.

Pero todo esto no es fruto de la casualidad. Desde el Laboratorio de Investigación Gastronómica de Aponiente, liderado por el propio Ángel León, llamado con toda la razón del mundo el ‘chef del mar’ y con Juan Martín como biólogo, lleva más de una década estudiando la gran despensa marina como las aplicaciones gastronómicas del fitoplancton o la conversión de pescados de descarte en joyas culinarias.

En declaraciones al diario El Comercio señala que:

Estamos todavía en una fase de investigación y desarrollo, pero yo creo que en dos años podríamos tener un banco de semillas en El Puerto de Santa María con capacidad para sembrar en otras partes del mundo y ver cómo evoluciona. No será una agricultura cara, no necesita agua dulce, ni fertilizantes y esperamos obtener un rendimiento de 4500 kilos por hectárea. Y eso que estamos trabajando con un grano totalmente natural, cuando podamos seleccionar semillas los rendimientos serán mucho mayores.