Cómo, cuándo y a qué hora ver en España las Perseidas 2025, la colosal lluvia de estrellas fugaces

Impresionante.

Y a simple vista.

El verano en España trae noches cálidas, terrazas llenas y un ritual que no decepciona: las Perseidas, también llamadas “lágrimas de San Lorenzo”.

Este año 2025 llegan con todo su brillo y con un calendario que invita a planificar escapadas a cielos oscuros, desde la costa atlántica hasta las sierras interiores. La pregunta no es si merecen la pena, sino dónde tumbarse para ver más meteoros por minuto.

Según los calendarios de observación, la lluvia está activa del 17 de julio al 24 de agosto y alcanzará su máximo la noche del 12 al 13 de agosto, el momento más fértil para cazar estrellas fugaces a simple vista en la Península y Baleares, con Canarias como mirador privilegiado por sus cielos limpios. En condiciones ideales se pueden rozar los 100 meteoros por hora, aunque la cifra real depende de la oscuridad del cielo, la altura del radiante y la Luna.

Cuándo verlas en España: fechas y franjas horarias

Periodo de actividad: del 17 de julio al 24 de agosto . Empiezan tímidas, crecen hacia el 10–11 de agosto y decaen después del pico.

. Empiezan tímidas, crecen hacia el 10–11 de agosto y decaen después del pico. Pico previsto: noche del 12 al 13 de agosto (máximo puntual alrededor de la tarde del 12 en GMT; para España peninsular, la mejor ventana práctica es la madrugada del 13 ).

(máximo puntual alrededor de la tarde del 12 en GMT; para España peninsular, la mejor ventana práctica es la ). Mejor hora: desde medianoche hasta el amanecer , con productividad máxima entre las 2:00 y 5:00 cuando el radiante de Perseo está más alto.

, con productividad máxima entre las cuando el radiante de está más alto. Qué esperar: en cielos muy oscuros, tasas cercanas a 80–100 meteoros/hora; en entornos suburbanos, bastante menos, pero aún vistoso.

Consejo clave para España: el radiante emerge bien al noreste tras el anochecer y gana altura a lo largo de la madrugada. Cuanto más tarde, mejor rendimiento… si el cansancio y el café lo permiten.

Cómo observarlas: guía de campo rápida

Elige un cielo oscuro: alejado de farolas y carteles. Playas amplias, páramos, sierras y miradores rurales son ideales.

Mira a gran angular: no apuntes solo a Perseo; los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo .

. Adapta la vista: 20–30 minutos sin pantallas ni linternas blancas. Si necesitas luz, usa luz roja tenue.

tenue. Equipo mínimo: una esterilla o hamaca, ropa de abrigo ligero, agua y paciencia. No necesitas telescopio .

. Meteo manda: consulta nubes y humedad; las calimas costeras restan contraste.

Luna: en 2025, la fase cercana al pico es brillante, por lo que conviene buscar la franja final de la madrugada, cuando la Luna esté más baja y el radiante más alto; aún así, se verán los trazos más brillantes.

Si te mueves por el centro peninsular, hay salidas guiadas del 11 al 15 de agosto cerca de Madrid, Guadalajara y Toledo, pensadas para sortear la luz lunar y aprovechar las mejores horas.

Dónde mirar: el radiante y el cielo de verano

Radiante en Perseo (noreste), pero abre el campo: mirar solo al radiante no es óptimo; los trazos largos y espectaculares suelen aparecer a 45–90 grados de esa zona.

(noreste), pero abre el campo: mirar solo al radiante no es óptimo; los trazos largos y espectaculares suelen aparecer a 45–90 grados de esa zona. Mapas del cielo: aplicaciones astronómicas ayudan a ubicar Perseo y a sincronizar el comienzo de la observación local.

Bonus estival: en noches cercanas al pico, el cielo amanece con planetas y la Vía Láctea en su máximo esplendor sobre el sur y el cénit. Un espectáculo doble si el cielo acompaña.

Qué son las Perseidas: ciencia relámpago para noches largas

Las Perseidas son una lluvia de meteoros: granos de polvo y guijarros del cometa 109P/Swift–Tuttle que, al entrar en la atmósfera a más de 50–60 km/s, se calientan y se ionizan, creando estelas breves y luminosas. La Tierra cruza cada año el “camino de migas” de ese cometa en verano, por eso el fenómeno es anual. El radiante está en Perseo porque la perspectiva hace que las trayectorias parezcan converger allí, aunque los meteoros surgen por todo el firmamento.

Origen: escombros del cometa Swift–Tuttle (periodicidad ~133 años; último paso cercano, 1992).

(periodicidad ~133 años; último paso cercano, 1992). Ritmo: lluvias anuales con picos en torno al 12 de agosto.

en torno al 12 de agosto. Velocidad típica: más de 50 km/s al entrar en la atmósfera.

al entrar en la atmósfera. Tasas: máximos teóricos en torno a 80–100 meteoros/hora en condiciones ideales (THZ alta, cielo negro).

Trucos para exprimir la noche en España

Plan A: costa o meseta con cielos oscuros ; plan B: sierra cercana (Gredos, Guadarrama, Albarracín, Montes de León, Sierra Morena, Serranía de Cuenca, Maestrazgo, Pirineos, islas).

; plan B: sierra cercana (Gredos, Guadarrama, Albarracín, Montes de León, Sierra Morena, Serranía de Cuenca, Maestrazgo, Pirineos, islas). Llega antes de medianoche, instala la esterilla, deja que los ojos se adapten y mira a 60–70° del radiante.

Evita la luz directa de la Luna con obstáculos naturales (pinares, lomas, cortados costeros) que la tapen cerca del horizonte.

Si solo puedes una franja corta, apunta a las 3:00–5:00 locales del 13 de agosto.

Para los más curiosos: ciencia y anécdotas de las lágrimas de San Lorenzo

El apodo “lágrimas de San Lorenzo” viene de la festividad del 10 de agosto y de las “brasas celestes” que evocan su martirio. La tradición y la ciencia se dan la mano cuando el calendario litúrgico coincide con el pico meteórico.

Aunque populares por su abundancia, no son las únicas ni siempre las más intensas: las Leónidas de 1998 alcanzaron tormenta con miles de meteoros por hora, un récord moderno que dejó boquiabierto a medio planeta.

alcanzaron tormenta con miles de meteoros por hora, un récord moderno que dejó boquiabierto a medio planeta. Los meteoroides de Perseidas son minúsculos, a veces del tamaño de un grano de arena. Aun así, millones de partículas micrométricas caen a diario a la Tierra como micrometeoritos y acaban en tejados y océanos.

y acaban en tejados y océanos. El “radiante” es un efecto de perspectiva, como las vías del tren que convergen en el horizonte: los meteoros viajan en paralelo, pero nuestra mirada los ve nacer de un mismo punto.

En 2025, hay quien aprovechará el “calentamiento” planetario con alineaciones matinales en días cercanos al pico: un buen aperitivo antes de que empiece el desfile de meteoros.

Preguntas rápidas para planificar

¿Se ven desde ciudad? Sí, pero verás menos. Huye de la luz: un cielo rural multiplica la cuenta.

¿Sirve el móvil para fotos? Para trazos largos, mejor cámaras con exposición prolongada y trípode.

¿Telescopio o prismáticos? No, restan campo de visión. Ojos y cielo amplio.

¿A qué hora exacta miro? Si solo una: madrugada del 13 entre las 2:00 y 5:00.

Disfrutar de las Perseidas es fácil, barato y, con un poco de táctica, inolvidable. Busque su rincón oscuro favorito, acuéstese boca arriba, y deje que agosto haga el resto: cada destello es un grano de cometa que se convierte en historia fugaz sobre nuestras cabezas.