Begoña Gómez, la advertencia de Lastra y el intento de sonsacar a la mujer de Ábalos: crónica de un enredo socialista

Corría noviembre de 2020 y el PSOE navegaba en aguas revueltas, aunque por aquel entonces el público solo vislumbraba la espuma en la superficie. Según informa este martes The Objective, en el epicentro de la tormenta, Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, exponía ante figuras clave del socialismo los excesos de su marido, por entonces secretario de Organización y uno de los pilares de Pedro Sánchez.

La escena, digna de novela política, tuvo lugar durante una fiesta de Halloween en casa de Maritcha Ruiz Mateos, responsable de comunicación del partido. Allí, Perles se sinceró con la anfitriona y con Adriana Lastra –vicesecretaria general del PSOE en ese momento– sobre las infidelidades de Ábalos y la incómoda presencia de Koldo García, el asesor que acabaría también siendo protagonista de otras polémicas.

El relato no quedó en el ámbito privado: Lastra informó a Carmen Calvo, entonces vicepresidenta del Gobierno, y la noticia terminó llegando a oídos del propio presidente. “Me dicen que esté tranquila, que van a averiguar”, recuerda Perles, quien también confió sus inquietudes a Nadia Calviño, ministra de Economía por entonces, aunque esta última prefirió no saber más del asunto.

Se ha sabido que fue poco después de esas confidencias cuando Begoña Gómez, esposa del presidente, se acercó a Perles con la clara intención de sonsacarle información comprometida sobre el entonces hombre fuerte del PSOE. El episodio cobra relevancia tras las recientes declaraciones de Perles en una entrevista, donde asegura que la aproximación de Gómez llegó justo después de que ella advirtiera a Lastra y a Ruiz Mateos sobre los escarceos de Ábalos y el malestar familiar que generaban sus amistades y excesos nocturnos.

Según ha trascendido, Perles trasladó a varias personas del entorno de Sánchez los detalles más incómodos de la vida privada de su marido, desde relaciones con prostitutas hasta vínculos con empresarios como Víctor de Aldama y Pepe Ruz. La reacción de Calviño fue tajante: pidió no recibir más información, sabedora del potencial explosivo de lo que se estaba gestando en los pasillos del poder socialista.

El episodio ha reabierto el debate sobre el feminismo en el PSOE y la gestión de los escándalos internos. Mientras Adriana Lastra defiende que el partido es “el más feminista de España”, no ha dudado en admitir que el machismo sigue presente y que es necesario mirarse al espejo, especialmente tras las recientes denuncias de conductas inapropiadas en la cúpula socialista. El caso Ábalos, lejos de ser una anécdota, se suma a una serie de crisis internas que han puesto en tela de juicio la coherencia del partido en materia de igualdad y transparencia.

En paralelo, la presión por parte de sectores feministas del PSOE fue decisiva para que se tomaran cartas en el asunto. No era sostenible, reconocen fuentes internas, “ir a las elecciones con la bandera del abolicionismo con un putero como número tres”. El escándalo, además, sirvió de telón de fondo para otras polémicas, como el reciente caso de Francisco Salazar, que acabó con su salida de la Ejecutiva tras acusaciones de acoso sexual.

Reacciones y consecuencias: el partido en vilo

Carmen Calvo y otros dirigentes socialistas pusieron en conocimiento de Pedro Sánchez las preocupaciones de Perles.

La cúpula del partido se vio obligada a gestionar la crisis internamente, en un clima de desconfianza y con la reputación en juego.

Los intentos de Begoña Gómez por recabar información evidencian el nivel de alarma que generó el asunto en Moncloa.

La historia, repleta de llamadas cruzadas, advertencias y maniobras entre bambalinas, ilustra cómo los equilibrios de poder y las lealtades personales siguen marcando el pulso de la política española.

Curiosidades y datos llamativos

La confesión de Perles se produjo en una fiesta de Halloween, en pleno confinamiento, con la asistencia de figuras de la comunicación del PSOE y la inesperada presencia de Koldo García como canguro improvisado.

Nadia Calviño, hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones, prefirió desentenderse del escándalo y pidió expresamente no recibir más detalles, en una de las escenas más elocuentes de la crisis.

El “efecto dominó” de estas revelaciones coincidió con la creciente oleada de denuncias por comportamientos machistas en la dirección socialista, aumentando la presión sobre Pedro Sánchez para que impulse cambios internos.

En definitiva, la política española demuestra una vez más que, cuando se mezclan confidencias personales, intereses de partido y crisis de reputación, cualquier fiesta puede acabar convirtiéndose en el prólogo de un terremoto institucional.