¿Sabías que las personas inteligentes viven más años?

¿Es posible que la duración de la vida esté influenciada por la agudeza mental?

Lejos de ser un simple mito, las investigaciones científicas comienzan a ofrecer respuestas contundentes a esta fascinante cuestión.

Un equipo internacional liderado por David Hill en la Universidad de Edimburgo ha logrado un avance significativo: su estudio, publicado en la revista Genomic Psychiatry, sugiere que hay una conexión genética entre la inteligencia en la infancia y una mayor longevidad.

Esta es la primera vez que se establece, a nivel molecular, que quienes muestran una mayor capacidad cognitiva desde pequeños tienen más probabilidades de vivir más años.

Este descubrimiento es realmente relevante.

Durante años, los especialistas han observado que aquellos que sobresalen en pruebas cognitivas durante su niñez tienden a superar la media de esperanza de vida.

Sin embargo, quedaba por aclarar si esta relación era causal o simplemente el resultado de factores sociales, como el acceso a una mejor educación o servicios de salud.

La originalidad de este nuevo estudio radica en que se centra en evaluar la inteligencia infantil, evitando así el sesgo asociado a la salud en etapas adultas que podría alterar los hallazgos.

Genes, cerebro y salud: una asociación inesperada

El equipo dirigido por Hill analizó datos genéticos de más de 12.400 personas para estudiar su función cognitiva infantil y de 389.000 individuos sobre la longevidad de sus progenitores. Los resultados reflejan una correlación genética de 0,35 entre ambas variables. En términos simples: hay un solapamiento significativo entre los genes que favorecen un cerebro eficiente y aquellos que contribuyen a alcanzar edades avanzadas.

Este descubrimiento también desestima la noción de causalidad inversa. No se trata de que vivir más haga a las personas más inteligentes; más bien, es la inteligencia temprana y la longevidad las que comparten raíces biológicas comunes. Según los investigadores, ciertos genes podrían desempeñar un papel dual: promover un desarrollo cerebral óptimo mientras refuerzan la resistencia del organismo frente a enfermedades o deterioros.

La discusión evolutiva se vuelve fascinante. ¿Por qué favorecería la selección natural genes que impulsan tanto la inteligencia como una larga vida? La hipótesis más aceptada habla sobre “la integridad del sistema”: los mismos factores genéticos que generan cuerpos y cerebros robustos proporcionan a sus portadores una mejor capacidad para hacer frente a adversidades del entorno, desde infecciones hasta situaciones estresantes.

También hay quien plantea que una mayor inteligencia en la infancia puede conducir, con el tiempo, a tomar decisiones más acertadas: mayores niveles educativos, estilos de vida saludables y menor exposición a riesgos. De hecho, investigaciones anteriores sugieren que cada mejora en las pruebas cognitivas infantiles disminuye el riesgo de muerte en aproximadamente un 24%, sin importar el país o el contexto socioeconómico.

Estos avances científicos tienen repercusiones directas en salud pública. Aunque modificar genes no está (todavía) al alcance humano, identificar a aquellas personas con mayor riesgo podría facilitar el desarrollo de intervenciones personalizadas desde edades tempranas. Por ejemplo, potenciar el desarrollo cognitivo durante la infancia no solo impacta en el rendimiento académico; también podría actuar como un escudo protector contra enfermedades futuras y proporcionar un pasaporte hacia una vejez más saludable.

Y aquí entra en juego el bienestar personal. Diversos estudios indican que hábitos saludables—como mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio regularmente y gestionar adecuadamente el estrés—refuerzan tanto la función cognitiva como la salud general. Las relaciones sociales sólidas también han demostrado tener un impacto directo sobre el envejecimiento biológico, ralentizando lo que se conoce como “edad molecular” de nuestras células.

Curiosidades científicas para recordar

El estudio realizado por la Universidad de Edimburgo es pionero al demostrar esta conexión genética; sin embargo, ya desde el siglo XX se intuía que los niños con mejores calificaciones vivían más años. Ahora, gracias a los avances científicos, se han aclarado las dudas.

En un análisis realizado sobre más de un millón de personas se observó que el impacto de la inteligencia sobre la longevidad es consistente en países tan diversos como Reino Unido, Israel o Suecia; además no depende únicamente del nivel educativo alcanzado durante la adultez.

La genética no lo determina todo: hábitos diarios, dieta y entorno social pueden influir positiva o negativamente en cómo estos genes actúan a lo largo del tiempo.

El debate acerca de cuán lejos puede llegar nuestra longevidad ha cobrado fuerza; algunos científicos afirman que ya ha nacido quien vivirá mil años. Sin embargo, actualmente parece más relevante prolongar una vida saludable antes que aspirar a longevidades extremas.

Como curiosidad final, Jeanne Calment ostenta el récord como la persona más longeva documentada (122 años); no destacó por su excepcional inteligencia pero sí por su actitud optimista y su activa red social. Así pues, sigue siendo un misterio encontrar el equilibrio perfecto entre genes, cerebro y estilo de vida.

Así que cuando tu amigo alardeé sobre su cociente intelectual, quizás sea buen momento para recordarle que según los últimos hallazgos científicos podría estar presumiento también sobre unos años extra de vida. Y si no es así, siempre puede optar por cuidar sus neuronas… ¡y sus amistades!