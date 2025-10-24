Los científicos comienzan a ‘cultivar’ dientes humanos en laboratorio

Durante años, perder una pieza dental ha significado resignarse a coronas artificiales, implantes de titanio y dentaduras postizas.

Sin embargo, la biología, siempre sorprendente, podría dejar atrás al titanio y la porcelana.

Un consorcio internacional de investigadores ha conseguido lo que antes parecía un sueño: cultivar dientes humanos completos y funcionales en laboratorio, utilizando células madre y materiales que imitan el entorno natural de la boca.

El proceso comienza con la reprogramación de células madre pluripotentes inducidas (iPS), que se obtienen del propio paciente.

Estas células son guiadas para transformarse en los diferentes tipos celulares que componen un diente: odontoblastos para la dentina, ameloblastos para el esmalte y células especializadas para la pulpa y las raíces.

Luego, se colocan en un biorreactor tridimensional, un auténtico invernadero microscópico donde las células se organizan por sí solas hasta dar lugar a una estructura dental real.

En un periodo de entre 5 a 8 semanas, lo que antes era una célula indiferenciada se convierte en un diente humano con esmalte, dentina, raíces e incluso terminaciones nerviosas.

Los ensayos realizados en animales —ratones y cerdos— han demostrado que estos dientes pueden integrarse en la mandíbula, reaccionar ante estímulos y comportarse como dientes verdaderos.

Las ventajas de un diente cultivado sobre un implante

¿En qué se diferencia este avance respecto a las soluciones convencionales? Aquí algunos aspectos destacados:

Biocompatibilidad total: Al ser originarios de las propias células del paciente, el riesgo de rechazo es prácticamente inexistente.

Al ser originarios de las propias células del paciente, el riesgo de rechazo es prácticamente inexistente. Durabilidad natural: El esmalte cultivado presenta una resistencia comparable a la del diente natural, superando con creces a las coronas sintéticas.

El esmalte cultivado presenta una resistencia comparable a la del diente natural, superando con creces a las coronas sintéticas. Integración funcional: Estos dientes no solo se colocan en la mandíbula; desarrollan vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, recuperando así la sensibilidad perdida con los implantes tradicionales.

Estos dientes no solo se colocan en la mandíbula; desarrollan vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, recuperando así la sensibilidad perdida con los implantes tradicionales. Prevención de complicaciones: No requieren cirugía invasiva ni presentan problemas de integración ósea como sucede con los implantes metálicos.

No requieren cirugía invasiva ni presentan problemas de integración ósea como sucede con los implantes metálicos. Personalización completa: Se pueden elaborar dientes a medida, adaptados perfectamente a la anatomía del paciente.

La Organización Mundial de la Salud estima que más del 30% de la población mundial ha perdido al menos un diente permanente. Este avance podría transformar la vida de millones de personas, especialmente aquellas que padecen pérdida dental severa o enfermedades congénitas que dificultan el desarrollo normal de los dientes.

¿Cómo se cultiva un diente humano?

Obtención de células madre del paciente, generalmente a partir de tejido adulto reprogramado. Reprogramación y diferenciación: Las células se convierten en los tipos específicos necesarios para formar cada parte del diente. Ensamblaje en biorreactor: Las células se organizan en un entorno tridimensional que simula las condiciones del cuerpo humano. Desarrollo espontáneo: A lo largo de varias semanas, las células se agrupan y forman una estructura dental completa. Trasplante: Una vez formado, el diente puede implantarse en la mandíbula del paciente, donde finalizará su integración y maduración.

El desafío ahora es llevar este proceso a la práctica clínica. Los investigadores están explorando dos caminos: trasplantar directamente células dentales jóvenes en la mandíbula para que el diente crezca allí o crear el diente completo en laboratorio para luego implantarlo. Ambas opciones buscan garantizar máxima seguridad y eficacia y ya están siendo evaluadas en ensayos preclínicos.

Una pequeña selección de curiosidades científicas dentales

Los ratones utilizados en laboratorio pueden tener dientes humanos cultivados allí mismo; sin embargo, eso no les impide seguir roídos por su instinto natural.

El esmalte dental es el tejido más resistente del cuerpo humano; supera incluso al hueso.

Algunos tiburones pueden llegar a desarrollar más de 20.000 dientes durante su vida. Imagínate lo que sería pagar esa cuenta al dentista.

En tiempos antiguos en Roma, se recomendaba frotar los dientes con polvo hecho de huesos y conchas. Hoy día, quizás sea la queratina extraída de lana lo que marque el futuro para nuestra higiene bucal.

Las primeras prótesis dentales documentadas fueron elaboradas con dientes provenientes de animales o incluso soldados caídos durante batallas. Si todo avanza según lo previsto por la ciencia, pronto cada persona podrá “cultivar” su propia sonrisa.

El horizonte que dibujan estos avances para la odontología es más biológico, personalizado e increíblemente más cercano a lo natural. Así que cuando pierdas un diente nuevamente, tal vez solo debas esperar a que sea la ciencia quien lo haga crecer otra vez.