‘Asclepios’: la escuela secreta en los Alpes que entrena a futuros astronautas

En las alturas de los Alpes suizos, entre niebla y roca, se encuentra una escuela que parece sacada de una novela de ciencia ficción: Asclepios.

Lejos de ser un centro educativo convencional, se trata de una iniciativa internacional donde estudiantes simulan misiones espaciales en una antigua base militar excavada en la montaña de Sasso San Gottardo.

Durante más de dos semanas, jóvenes provenientes de hasta 60 países viven en aislamiento, alejados del sol, alimentándose con comida deshidratada y llevando a cabo experimentos científicos.

Todo ello con el objetivo de prepararse para lo que podría ser su vida en la Luna o Marte.

La experiencia que viven no es únicamente física; también abarca aspectos mentales y emocionales.

Los participantes, conocidos como “astronautas análogos”, deben enfrentar situaciones extremas: túneles oscuros y fríos, temperaturas constantes alrededor de 6 grados y la completa desconexión del mundo exterior.

Cada año, la misión se ajusta a nuevos desafíos, como investigar el impacto de la oscuridad continua sobre el sueño y la salud o simular caminatas lunares con trajes espaciales en túneles de lava que evocan los paisajes lunares.

Todo esto se realiza con el respaldo de investigadores de universidades en España, Australia y Suiza, quienes aprovechan esta singular oportunidad para analizar el comportamiento humano en entornos aislados y extremos.

Cómo se entrena para ser astronauta

La aspiración a convertirse en astronauta va más allá de simples sueños o pasiones desbordadas. Las agencias espaciales como la NASA o la ESA requieren una formación rigurosa y un conjunto específico de habilidades. Lo primero es tener un título universitario en áreas STEM: ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. No es suficiente con estudiar; también es necesaria una experiencia profesional mínima de dos años en un campo relacionado o 1.000 horas de vuelo como piloto de avión a reacción.

Asimismo, los aspirantes deben someterse a un exhaustivo examen médico que evalúa tanto su salud física como psicológica. La capacidad para soportar presión, adaptarse a la ingravidez y gestionar recursos limitados son aspectos cruciales. Además, saber nadar y contar con una cualificación en buceo son requisitos importantes; este deporte simula las condiciones de ingravidez del espacio y permite practicar paseos espaciales.

Sin embargo, no todo se reduce a habilidades técnicas y físicas. Las competencias interpersonales juegan un papel fundamental: trabajar en equipo, comunicarse efectivamente, tomar decisiones rápidas ante emergencias y mantener la calma bajo presión son habilidades esenciales. La autodisciplina, el análisis crítico y una curiosidad científica también son atributos valorados. Por supuesto, dominar el inglés es imprescindible; además, conocer ruso u otros idiomas puede resultar ventajoso.

Pasos para convertirse en astronauta:

Formación académica: Obtener un título universitario en STEM; si es posible, realizar una maestría o doctorado relacionado. Experiencia profesional: Adquirir experiencia relevante en campos como ingeniería, medicina o aviación. Preparación física y médica: Mantenerse en excelente forma física superando los exámenes médicos requeridos por las agencias espaciales. Idiomas: Dominar el inglés; si se puede, aprender ruso u otros idiomas. Habilidades blandas: Fomentar capacidades como trabajo en equipo, comunicación efectiva, liderazgo y resolución ágil de problemas. Simulaciones y entrenamientos: Participar en programas como Asclepios u otros similares para ganar experiencia práctica. Aplicar a las agencias espaciales: Presentar candidatura ante NASA, ESA u otras agencias siguiendo sus procesos selectivos.

Ciencia y curiosidades en la montaña suiza

Asclepios no solo forma a futuros astronautas; también actúa como un laboratorio científico en tiempo real. Uno de los experimentos más intrigantes es el análisis de los ritmos circadianos bajo condiciones de oscuridad total. Los participantes utilizan dispositivos que monitorean su temperatura corporal y patrones de sueño, lo que permite a los investigadores comprender cómo afecta la falta de luz natural al organismo humano. Este tipo de estudios es vital para planificar futuras misiones a Marte o a la Luna, donde los ciclos luminosos son muy diferentes a los terrestres.

Otra curiosidad científica radica en el uso de túneles de lava como refugio potencial. En Luna y Marte, estos espacios naturales podrían proteger a los astronautas contra radiaciones solares y micrometeoritos. En Asclepios, los participantes experimentan un entorno similar que les permite estudiar cómo se adaptan a vivir en espacios confinados y oscuros. Además, las pruebas incluyen técnicas de supervivencia, simulaciones de rescate y situaciones emergentes para preparar a estos futuros exploradores del espacio.

En Asclepios, los participantes celebran sus cumpleaños aislados del mundo exterior sin poder ver a sus familias; esto añade un matiz emocional único a su experiencia.

Los túneles construidos durante la Segunda Guerra Mundial aún conservan cañones capaces de impactar objetivos a 26 kilómetros.

La comida deshidratada consumida por estos “astronautas análogos” es similar a la que llevan realmente al espacio; algunos afirman que la versión suiza tiene un sabor especial.

Uno de los experimentos más interesantes estudia cómo afecta la falta de luz solar al estado anímico y salud mental; un desafío que enfrentarán también los primeros colonos lunares.

Los participantes han llegado incluso a dormir con pañales durante las simulaciones para replicar las limitaciones del espacio donde las instalaciones sanitarias son escasas.

Asclepios no es solo una escuela; representa una experiencia transformadora donde ciencia aventura e humanidad se entrelazan. En los túneles alpinos suizos, aquellos sueños infantiles sobre ser astronauta cobran vida por unas semanas. Y quién sabe si alguno de estos jóvenes logrará caminar algún día por la Luna inspirado por las noches oscuras y las investigaciones realizadas entre montañas suizas.