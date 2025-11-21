Pronóstico del Tiempo: viernes 21 de noviembre de 2025

Si pensabas que este noviembre se despediría con sol y temperaturas agradables, es hora de que busques el paraguas y la bufanda. Hoy, España se enfrenta a un día caracterizado por la llegada de una masa de aire ártico, que no solo provoca un notable descenso de las temperaturas, sino también lluvias extensas y nevadas en gran parte del norte peninsular. Ese frío auténtico, el que hace que hasta el café sepa a poco.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los principales servicios meteorológicos han confirmado que este viernes el clima se convierte en el protagonista indiscutible. Y no precisamente por su benevolencia: la borrasca Claudia sigue presente y da paso a una situación de inestabilidad que afectará a casi todas las regiones del país.

Temperaturas en Madrid y otras localidades

En Madrid , el termómetro apenas alcanzará los 11 grados durante las horas centrales del día, con mínimas que se situarán alrededor de los 4 grados . Así que, quien decida salir sin abrigo, que no diga luego que no fue advertido.

, el termómetro apenas alcanzará los durante las horas centrales del día, con mínimas que se situarán alrededor de los . Así que, quien decida salir sin abrigo, que no diga luego que no fue advertido. En el norte peninsular, la situación es aún más fría: máximas por debajo de los 10 grados en ciudades como Vitoria , Pamplona y Burgos , donde además existe riesgo de nevadas a cotas muy bajas, entre los 300 y 400 metros .

en ciudades como , y , donde además existe riesgo de nevadas a cotas muy bajas, entre los . En la mitad sur, aunque el frío será menos intenso, las lluvias dominarán la jornada, especialmente en Andalucía occidental, donde incluso se prevén tormentas y granizo ocasional.

Lluvias para todos… o casi

Se esperan precipitaciones en prácticamente toda la Península. No habrá zonas libres de lluvia: desde Galicia y el Cantábrico hasta Andalucía y el Sistema Central , el agua hará acto de presencia; eso sí, en el noreste y en la costa mediterránea serán menos persistentes y más irregulares.

y el hasta y el , el agua hará acto de presencia; eso sí, en el noreste y en la costa mediterránea serán menos persistentes y más irregulares. La borrasca Claudia sigue causando estragos en el noroeste peninsular, con lluvias fuertes y continuas en Galicia , el oeste del Sistema Central y el sur de la cordillera Cantábrica .

, el oeste del y el sur de la . En Canarias, los chubascos serán débiles y esporádicos, sobre todo en el norte de las islas y zonas montañosas. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas alrededor de los 21-23 grados.

Nevadas: la llegada del invierno

La nieve será la gran protagonista en el norte. La entrada del aire ártico ha hecho bajar la cota de nieve hasta los 300-400 metros en áreas como País Vasco , Navarra y Cantabria . Se han activado avisos naranjas: si piensas viajar por carretera, presta atención a las condiciones.

en áreas como , y . Se han activado avisos naranjas: si piensas viajar por carretera, presta atención a las condiciones. En el Pirineo y el Sistema Central, las nevadas serán moderadas a intensas, especialmente en cotas medias y altas. El frío será intenso, con heladas que harán su aparición durante la madrugada.

Viento y fenómenos costeros

No solo las lluvias marcarán la jornada; también estará presente un fuerte viento. En la zona cantábrica, cuadrante noroeste y las cumbres de la Cordillera Cantábrica , se esperan rachas muy fuertes, con posibilidad de alcanzar intensidad huracanada en las áreas más expuestas.

, se esperan rachas muy fuertes, con posibilidad de alcanzar intensidad huracanada en las áreas más expuestas. En las costas gallega y andaluza hay alerta por fenómenos costeros y mar gruesa. Si tenías pensado pasear por la playa, es mejor elegir otro plan.

¿Qué nos espera este fin de semana?

Las previsiones indican que tanto el frío polar como las lluvias seguirán durante sábado y domingo. Las temperaturas continuarán su descenso vertiginoso, acompañadas de heladas generalizadas en el interior peninsular. Las nevadas persistirán al norte mientras que las lluvias seguirán extendiéndose por el sur y oeste. No habrá descanso ni para los meteorólogos ni para quienes dependen del abrigo.

Resumen clave para hoy

Lluvias generalizadas sobre todo en noroeste, oeste y sur peninsular.

Nevadas intensas en el norte con cota bajando a 300-400 metros.

Descenso térmico notable casi en toda España. En Madrid máxima de 11 grados.

Viento fuerte en zonas montañosas y litoral cantábrico.

Fenómenos costeros activos en Galicia y Andalucía.

En Canarias chubascos débiles con temperaturas suaves.

Tabla resumen de temperaturas y fenómenos destacados

Ciudad/Región Máxima (°C) Mínima (°C) Fenómeno destacado Madrid 11 4 Lluvias débiles Vitoria 7 1 Nevada Pamplona 8 2 Nevada Sevilla 16 8 Lluvias intensas A Coruña 12 7 Lluvias persistentes Santa Cruz de Tenerife 23 17 Chubascos débiles Barcelona 14 7 Lluvias irregulares

Recomendaciones rápidas

Saca tu paraguas y abrigo; si resides al norte prepárate para ver nieve (y no solo por televisión).

Consulta los avisos meteorológicos antes de salir, sobre todo si tu ruta incluye zonas montañosas.

En la costa, toma precauciones ante viento fuerte y mar gruesa.

Hoy es un día donde el tiempo manda; así que no hay excusas para quedarse en casa… salvo que tu sofá te atraiga más que cualquier aventura. ¡Feliz viernes meteorológico!