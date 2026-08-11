Llega el eclipse que dejará España a oscuras dos minutos: horarios, mapa y curiosidades de un fenómeno único

El próximo gran evento celeste ya tiene fecha y trayectoria: el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 promete sumergir en la oscuridad gran parte de España al caer la tarde, con la franja de totalidad iniciándose en Galicia y saliendo hacia las Baleares.

El Español resalta que este fenómeno se apreciará claramente en numerosos municipios del norte peninsular, siempre que las nubes no se interpongan en la vista.

No es un acontecimiento cualquiera: será el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, ya que el último tuvo lugar en 1912. Además, marca el inicio de una serie de tres eclipses consecutivos que pondrán a España en el centro del mapa mundial de la astronomía y del turismo científico. La combinación de un cielo oscuro en pleno atardecer, temperaturas descendentes y el comportamiento de la fauna genera una imagen extraordinaria, de esas que se cuentan más que se repiten.

Dónde será mejor verlo y cuándo mirar el reloj

La franja de totalidad atravesará la parte norte de la península de oeste a este, abarcando Galicia, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, la Comunitat Valenciana y Baleares. Entre las ciudades mejor situadas para disfrutar del espectáculo se encuentran A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Valencia y Palma. Sin embargo, la visibilidad dependerá del lugar específico y de las nubes.

El instante más impactante ocurrirá entre las 20:28 y las 20:32 horas, variando según la localidad, en pleno atardecer peninsular. RTVE indica que el fenómeno comenzará a última hora de la tarde, alcanzando su máximo poco antes de la puesta de sol, lo que explica esa atmósfera tan cinematográfica de “apagón natural” que llevará incluso a los perros a mirar extrañados al cielo.

Para no perderse nada, es importante distinguir entre un eclipse parcial y uno total. Fuera de la franja central, la mayoría del país experimentará una ocultación parcial del Sol. Sin embargo, solo dentro de esa delgada banda la Luna cubrirá completamente el disco solar. En otras palabras: apreciar “algo” no es igual a vivir “el momento”, y en estos fenómenos astronómicos la diferencia es abismal.

El mapa del apagón: España en dos velocidades

La distribución geográfica del fenómeno será muy desigual. La sombra del eclipse ingresará por el noroeste y recorrerá el país en diagonal hasta las Baleares, afectando a miles de municipios mientras deja fuera de la totalidad a gran parte del sur. El resultado será una España dividida entre quienes disfrutarán de un eclipse total y quienes solo verán un eclipse parcial: este último no es nada despreciable, pero no genera ese silencio extraño que suele acompañar a los grandes momentos del cielo.

Según los mapas divulgados por diversas fuentes, la totalidad cruzará España en una breve ventana de tiempo, de apenas unos minutos por localidad, lo que convierte la elección del punto de observación en casi una disciplina olímpica. Escoger el lugar adecuado es tan vital como llegar a tiempo: en un eclipse, un kilómetro puede marcar la diferencia entre una experiencia excepcional y una simple decepción.

Cómo disfrutarlo sin dañar la vista

Hagamos una aclaración directa: no se debe mirar el Sol sin la protección adecuada durante ninguna fase parcial. Las gafas de eclipse homologadas son la opción correcta; las soluciones caseras como radiografías viejas o cristales ahumados son una mala idea en el museo de lo que no se debe hacer.

RTVE sugiere que una opción segura para seguir el fenómeno es la proyección indirecta, utilizando un folio, una espumadera o un pequeño sistema estenopeico que se pueda improvisar. Es una solución sencilla, económica y muy útil para grupos o familias, especialmente si hay niños, ya que la tentación de mirar “solo un segundo” puede ser muy fuerte.

Además, es recomendable tener en cuenta otros detalles prácticos como el tráfico, las multitudes y los cambios de temperatura. Algunos medios ya informan sobre cortes y desvíos en áreas concurridas, a lo que se suma la alta demanda de gafas homologadas y alojamientos en lugares con buena visibilidad. El eclipse no solo desplaza telescopios; también moviliza coches, reservas y un poco de paciencia.

Un fenómeno excepcional que enfriará el ambiente y callará al paisaje

Los eclipses totales no solo apagan la luz; también transforman el entorno. La caída de temperatura es un fenómeno conocido, y los animales suelen reaccionar como si el día hubiera cambiado de hora: aves que callan, insectos que alteran su ritmo y una sensación general de que “aquí sucede algo extraño”. No es magia, aunque a veces lo parezca; es física celeste con una impresionante puesta en escena.

La singularidad del evento explica el interés casi desbordado que ya está generando. En pocos años, España vivirá una serie excepcional de eclipses, lo que ha despertado la curiosidad de astrónomos, aficionados, viajeros y curiosos de todo el mundo. No todos los días un país se convierte en un privilegiado escenario para un fenómeno que combina precisión orbital, un espectáculo visual y un toque de caos logístico.

Para cerrar, algunas curiosidades con un aire de cielo nocturno anticipado: