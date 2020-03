Pedro Sánchez corrige los ‘fake’ de su currículum: ni jefe en la ONU, ni universidad pública, ni máster del IESE

Un mentiroso compulsivo. Y tan caradura Pedro Sánchez, que puede decir una cosa hoy y otra opuesta mañana y ni siquiera ponerse colorado.

No fue ni jefe de gabinete en la ONU, ni director de Relaciones Internacionales de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), ni tampoco licenciado en una universidad pública, como presumía.

El líder del PSOE ha ido ‘afinando’ su currículum oficial en el PSOE y en el Portal de Transparencia del Gobierno.

El último perfil de Sánchez en el partido actualiza algunos de los cargos que habían sido inflados.

Por ejemplo, en un currículum anterior, el presidente socialista aseguraba haber sido ‘jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la Guerra de Kosovo (1999)’.

En su último perfil en el PSOE, Sánchez también omite las referencias a su polémico libro ‘La nueva diplomacia económica europea’, una obra vinculada con el escándalo de su tesis.

La obra, firmada con Carlos Ocaña, ex alto cargo del Ministerio de Industria y ex integrante de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno (OEP), contiene seis capítulos de un total de nueve con contenidos idénticos a la tesis doctoral y, por tanto, recoge también material plagiado. Ya no hay ni rastro de este libro en la biografía del líder socialista.

A lo largo de su vida política, Sánchez ha ido adoptando sucesivos y delatores cambios en su currículum.

Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Su última ficha (correspondiente a la XIV legislatura) ya no recoge el polémico máster del IESE.

Era mentira, porque el «máster» no pasó de ser un mero título de postgrado.

Lo que no quiso poner en valor en un principio el presidente del Gobierno -no estaba en su currículum- es que obtuvo su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Colegio Universitario María Cristina, centro adscrito a la Universidad Complutense de titularidad privada y vinculado a la orden religiosa de los Agustinos. Tal vez consideró que no era procedente incluir dicho titulo, ya que presume de ser un defensor de la educación pública.