Cuando el ‘Patito Feo’ era un feroz miliciano republicano y ‘Caperucita Roja’ un ejemplo en la España nacional

Y los cuentos de hadas se volvieron armas de guerra

En un giro inesperado de la historia, personajes entrañables como Caperucita Roja y el Patito Feo se encontraron en medio de una batalla que iba mucho más allá de los bosques encantados y los estanques idílicos.

La Guerra Civil española, que desgarró el país entre 1936 y 1939, no solo se libró en los campos de batalla, sino también en las páginas de los libros infantiles, convirtiendo los cuentos populares en vehículos de propaganda ideológica.

El catedrático de la Universidad Complutense, Jaime García Padrino, en su revelador ensayo «La literatura infantil y juvenil en la Guerra Civil» (Renacimiento), nos sumerge en un capítulo poco conocido de la historia literaria española.

García Padrino demuestra cómo «la guerra invadió y transformó el mundo infantil», convirtiendo lo que antes era un floreciente campo literario en un terreno de adoctrinamiento sectario.