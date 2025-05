El nivel del mar sube de forma silenciosa y es una amenaza inminente para las ciudades costeras

El agua avanza silenciosa pero implacable.

Mientras el mundo estaba distraído con otras crisis, los océanos han seguido creciendo a un ritmo que ha sorprendido incluso a los científicos más experimentados.

Un análisis reciente liderado por la NASA ha revelado datos alarmantes: en 2024 el nivel del mar aumentó un 37% más rápido de lo previsto, alcanzando una tasa de 0,59 centímetros anuales cuando se esperaba un incremento de 0,43 centímetros.

«El aumento que observamos en 2024 fue mayor de lo esperado», advierte Josh Willis, investigador del nivel del mar en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

«Cada año es un poco diferente, pero lo que está claro es que el nivel del océano continúa subiendo, y el ritmo es cada vez más rápido».

El aumento del nivel del mar no es un problema nuevo, pero su aceleración sí resulta alarmante.

Desde que comenzaron los registros satelitales en 1993, la tasa de crecimiento anual se ha más que duplicado.

En total, el nivel global del mar ha subido 10 centímetros en las últimas tres décadas, con casi la mitad de ese incremento concentrado en los últimos años.

Lo más preocupante es que las proyecciones sugieren que esta tendencia continuará acelerándose.

Según estimaciones recientes, podríamos enfrentar una subida adicional de 30 centímetros en los próximos 25 años si no se toman medidas drásticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Rising Sea Levels. The visualization shows the global change in mean sea level from 1993 to 2025. As the planet warms and the polar ice caps melt, the average sea level of the world is rising. Although the exact height of the ocean depends on local geography, climate, and the… pic.twitter.com/YXI796eAqI

— Black Hole (@konstructivizm) March 29, 2025