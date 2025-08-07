Galicia lucha contra 9 incendios, varios de ellos provocados por facinerosos

El infierno.

En pleno agosto, cuando los turistas buscan en Galicia un refugio verde frente al calor, las llamas vuelven a teñir de rojo los mapas de la región.

Nueve incendios forestales mantienen en vilo a vecinos, autoridades y brigadistas.

Entre las zonas más afectadas se encuentran Corme Aldea (Ponteceso) y Xaviña (Camariñas), donde el fuego ha arrasado más de 110 hectáreas y ha obligado a desalojar a varias familias. La situación es tan grave que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado en apoyo de los equipos locales.

Las llamas no distinguen fronteras.

El fuego avanza implacable también en A Fonsagrada (Lugo), Mondariz y Vilardevós, sumando ya más de mil hectáreas calcinadas en lo que va de ola, con cientos de bomberos y decenas de medios aéreos luchando contra el viento y las altas temperaturas.

El clima no ayuda: el nordés sopla fuerte, secando aún más el monte y complicando las labores de extinción.

Facinerosos bajo lupa: cuando el fuego tiene nombre propio

La investigación policial señala que la mayoría de estos incendios son provocados. No se trata solo del “fuego amigo” de un rayo; detrás hay manos criminales que han puesto en jaque a toda una comunidad. De hecho, un joven ha sido detenido recientemente como presunto responsable de varios fuegos en Orense. Este triste fenómeno no es exclusivo de Galicia: estudios recientes confirman que, a nivel global, el 84% de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencia o por pura maldad. El resto, un modesto 16%, se debe a causas naturales como los rayos.

¿Por qué arde Galicia? La ciencia del fuego

El secreto del incendio forestal reside en una fórmula tan sencilla como letal: combustible + calor + oxígeno. Este triángulo del fuego explica por qué basta una chispa para que ardan hectáreas enteras si el monte está seco y hace viento. Galicia, con su vegetación densa y veranos cada vez más secos por culpa del cambio climático, es territorio abonado para que cualquier chispa se convierta en desastre.

No hay que olvidar el papel —menos mediático pero igualmente devastador— de los rayos. Cada año, unos 320 millones de árboles mueren por impacto directo de rayos en todo el mundo, lo que representa entre el 2% y el 3% de la pérdida total anual de biomasa vegetal. Sin embargo, la magnitud real del problema viene dada por las emisiones: la descomposición posterior emite hasta 1.090 millones de toneladas de CO₂ anuales. Y si hablamos solo de incendios forestales (incluyendo los provocados), la cifra salta hasta los 5.850 millones de toneladas.

Tecnología e ingenio: ¿pueden salvarnos los científicos?

No todo son noticias negras. La ciencia también aporta soluciones innovadoras frente al avance del fuego. Un ejemplo reciente es el desarrollo de un gel ignífugo a base de celulosa y sílice, diseñado para proteger viviendas e infraestructuras críticas durante los incendios. Este gel actúa como un escudo térmico: cuando se expone al calor extremo, se transforma en una espuma aislante que dispersa el calor y protege lo que hay debajo.

Además, los investigadores experimentan con nuevas técnicas para modelizar y prever la propagación del fuego, utilizando inteligencia artificial y simulaciones matemáticas avanzadas. La prevención sigue siendo clave: desde quemas controladas hasta campañas educativas para reducir el número de fuegos provocados por descuido o vandalismo.

El lado curioso (y casi surrealista) del fuego gallego

¿Sabías que la Costa da Morte no debe su nombre a los incendios, sino a los naufragios? Sin embargo, este verano parece competir con su propio nombre…

El olor a humo ha llegado incluso a Portugal, donde también arden varios focos cerca de la frontera gallega.

En Estados Unidos, algunos parques nacionales han optado por dejar arder fuegos pequeños para mantener sano el ecosistema. Aquí, sin embargo, la amenaza humana lo complica todo.

La madera quemada puede tardar décadas en recuperar su función ecológica, pero algunos hongos y especies pioneras aprovechan estos “desastres” para expandirse rápidamente.

Los estudios sobre rayos revelan que hay árboles “pararrayos” naturales con cicatrices centenarias… ¿Quizás algún carballo gallego sea testigo silencioso?

Y una curiosidad para escépticos: aunque parezca mentira, algunos fuegos pueden extinguirse solos si se quedan sin combustible o cambian las condiciones meteorológicas… pero nadie recomienda apostar por ello.

En definitiva, Galicia libra estos días una batalla titánica entre llamas e ingenio humano. Si algo queda claro es que ni la ciencia ni las brigadas se rinden ante ese enemigo ancestral llamado fuego. Y mientras tanto… ¡que no falte nunca un chubasco gallego!