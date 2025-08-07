  • ESP
EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 41 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: España sigue bajo el calor extremo este jueves 7 de agosto de 2025

Ola de calor persistente, máximas por encima de 40 ºC y apenas lluvias: España no afloja el verano

Pronóstico del Tiempo: España sigue bajo el calor extremo este jueves 7 de agosto de 2025
Águila. PD
¿Pensabas que el verano se había relajado? Nada más lejos de la realidad.

Este jueves 7 de agosto de 2025 llega con el país sumido en una ola de calor que parece empeñada en batir récords y en poner a prueba el ingenio para refrescarse.

Según las previsiones de la AEMET y los portales meteorológicos de referencia, como ElTiempo.es y AccuWeather, el panorama para hoy y los próximos días es de calor intenso, cielos despejados y muy pocas lluvias. Así que, si tienes ventilador, úsalo, y si puedes escapar a la sombra, mejor.

Las palabras clave de enfoque —pronóstico del tiempo en España, ola de calor, temperaturas extremas— definen perfectamente este episodio meteorológico.

El verano de 2025 está resultando especialmente duro, y agosto se ha estrenado con una de las olas de calor más persistentes de los últimos años (ElTiempo.es, AEMET).

Madrid: máximas de 41 ºC y noches tropicales

En Madrid, el termómetro rozará los 41 ºC a primeras horas de la tarde, según los últimos datos de AEMET y ElTiempo.es. Las mínimas, lejos de dar tregua, se quedarán en torno a los 25 ºC, así que la noche tropical está asegurada. La sensación térmica será aún más elevada en el centro urbano, donde el asfalto y la falta de viento convierten la ciudad en una auténtica sauna.

  • Máxima prevista en Madrid: 41 ºC
  • Mínima prevista en Madrid: 25 ºC
  • Cielos: Despejados, alguna nube decorativa sin mayor función que la estética
  • Viento: Flojo, del sur y sureste, poco eficaz para refrescar

Sur y centro peninsular: el horno sigue encendido

La situación en el sur y centro de España no es mejor. Las máximas superarán ampliamente los 40 ºC en los valles del Guadiana y el Guadalquivir. En ciudades como Sevilla, Córdoba o Badajoz, se esperan picos de hasta 44 ºC. Incluso en las mínimas nocturnas, el mercurio difícilmente bajará de los 24-26 ºC.

Norte y costas: calor menos extremo, pero persistente

En el norte, la ola de calor pierde algo de fuerza, pero no desaparece. En el País Vasco, Asturias y Cantabria, las máximas rondarán los 30-33 ºC, algo más llevaderas, pero muy por encima de lo habitual para la zona. En la costa atlántica y el litoral mediterráneo, las temperaturas serán algo más suaves gracias a la brisa marina, pero con bochorno y sensación de calor pegajoso.

  • Bilbao: Máxima 32 ºC
  • Valencia: Máxima 34 ºC, humedad alta
  • Barcelona: Máxima 33 ºC, bochorno asegurado

Canarias y Baleares: calor y algunas sorpresas

En Canarias, la situación es mixta: en las medianías y el interior de las islas, máximas de hasta 38 ºC, mientras que en la costa el alisio ayuda a mantener temperaturas algo más moderadas. Atención a posibles tormentas locales en el interior de las islas occidentales, pero sin grandes acumulados .

En Baleares, ambiente muy cálido y seco, con máximas entre 35 y 37 ºC, y viento flojo.

Lluvias: escasas y localizadas

La probabilidad de precipitaciones para hoy es prácticamente nula en la mayor parte del país. Solo se esperan chubascos aislados en el extremo norte peninsular, y ni siquiera allí se prevén cantidades significativas. Agosto, fiel a su fama, se comporta como un mes seco, y este año no parece dispuesto a salirse del guion .

Avisos y recomendaciones

  • Avisos rojos y naranjas activos por ola de calor en amplias zonas del interior sur y centro.
  • Precaución con la exposición al sol, especialmente en horas centrales del día.
  • Hidratación continua, ropa ligera y evitar esfuerzos físicos prolongados.

¿Hasta cuándo durará esta ola de calor?

Las previsiones indican que el episodio de ola de calor se mantendrá, al menos, hasta el fin de semana, con una ligera tendencia a la baja en las temperaturas a partir del domingo 10 de agosto. Pero no hay garantías: los modelos apuntan a que el calor persistente podría continuar durante buena parte de la próxima semana .

Pronóstico para los próximos 4 días: resumen en tabla

DíaMáxima (Madrid)Mínima (Madrid)Estado del cieloLluviasNotas destacadas
Jueves 741 ºC25 ºCDespejado0%Ola de calor, noche tropical
Viernes 840 ºC24 ºCDespejado0%Persistencia del calor
Sábado 939 ºC23 ºCDespejado a poco nuboso0%Ligerísimo descenso
Domingo 1037 ºC22 ºCDespejado, más nubes0%Descenso leve, sigue calor

Fuente: AEMET, ElTiempo.es, AccuWeather

Resumen

En resumen, el pronóstico del tiempo para hoy y los próximos días en España es sencillo: ola de calor persistente, máximas por encima de los 40 ºC en el centro y sur, noches tropicales y muy pocas lluvias. Si tienes planes al aire libre, busca la sombra y no olvides la botella de agua: este agosto está siendo de los que dejan huella.

