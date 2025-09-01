Pronóstico del Tiempo en España: lluvias, tormentas y bajón térmico este 1 de septiembre de 2025

El 1 de septiembre marca el final oficial del verano meteorológico en España y este año lo hace con ganas de protagonismo.

Si esperabas sol y calor para estrenar el mes, mejor saca el paraguas: la atmósfera ha decidido cambiar de guion y regalar una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias, tormentas y un refrescante descenso de temperaturas en buena parte del país.

No se trata de un simple chaparrón de despedida. Desde la madrugada, una vaguada activa está cruzando la Península, dejando cielos nubosos y chubascos que en el noreste pueden ser localmente intensos.

Las máximas, muy alejadas de las olas de calor recientes, no superarán los 34 °C en ningún punto y, en Madrid, el mercurio se quedará en unos agradables 24 °C, invitando a abrir ventanas y a dejar el ventilador de lado.

Avisos activos y zonas de riesgo: atención al noreste y el Mediterráneo

Si hay zonas donde conviene estar atentos hoy es el noreste peninsular y el entorno del Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso naranja en Cataluña hasta media mañana por lluvias intensas y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, sobre todo en el Pirineo y áreas del este catalán. Además, otras siete comunidades, incluidas Aragón y Baleares, están bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas.

El menú meteorológico para el día incluye:

Cielos nubosos y chubascos en el nordeste, con tormentas puntualmente intensas.

Posibilidad de granizo en zonas de montaña del noreste.

Lluvias y tormentas dispersas en Baleares y puntos del este peninsular.

y puntos del este peninsular. Avisos costeros en el Cantábrico, con rachas de viento fuerte en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

Mientras tanto, en el resto del país, la situación se muestra más tranquila, aunque no se descarta alguna tormenta aislada en entornos montañosos, especialmente por la tarde.

Temperaturas: bajón general y ambiente más fresco

Después de semanas con el ventilador como compañero inseparable, hoy toca sacar la chaqueta ligera en amplias zonas del país. Las temperaturas máximas descienden de forma generalizada, especialmente en el interior oriental. Solo el litoral sudeste y el sur de Baleares mantendrán o incluso verán subir ligeramente los valores respecto a días anteriores.

En el norte, muchas ciudades no superarán los 25 °C.

En el centro, ambiente agradable y máximas contenidas, con Madrid quedándose en esos 24 °C tan llevaderos.

quedándose en esos tan llevaderos. En el sur, el termómetro se mantiene a raya, lejos de los picos veraniegos.

Las mínimas, eso sí, seguirán siendo suaves en el área mediterránea, por encima de los 20 °C en la mayoría de zonas.

¿Qué nos espera los próximos días? Resumen y tabla de pronóstico

Tras el estreno otoñal de hoy, el tiempo promete seguir animado. El martes, la situación se estabiliza en buena parte del país, aunque un nuevo frente traerá lluvias a Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León. A partir del miércoles, la incertidumbre aumenta: los modelos sugieren la posible llegada de otra vaguada, lo que podría devolver las tormentas al extremo norte y noreste a partir del jueves.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (principales ciudades y regiones)

Día Fenómenos destacados Temperaturas máximas (aprox.) Zonas de mayor impacto Lunes 1 sept. Lluvias, tormentas, bajón térmico 20-34 °C Noreste, Baleares, norte costero Martes 2 sept. Lluvias en noroeste, estable resto 22-34 °C Galicia, Asturias, noroeste Castilla y León Miércoles 3 sept. Tormentas posibles en norte y noreste 24-36 °C Cantábrico, Aragón, Cataluña Jueves 4 sept. Nueva vaguada, chubascos y bajada 20-33 °C Galicia, Cantábrico, Alto Ebro, noreste

Los valores son orientativos y pueden variar según la evolución de los sistemas atmosféricos. Consultar fuentes oficiales para actualizaciones de última hora.

Septiembre: un mes de contrastes y vigilias

El arranque de septiembre suele ser sinónimo de transición: el calor del verano cede paso a los primeros coletazos otoñales, y las DANAS (depresiones aisladas en niveles altos) amenazan con protagonizar episodios de lluvias torrenciales, sobre todo en el Mediterráneo.

Este año, las previsiones para el mes apuntan a un septiembre algo más cálido y seco de lo habitual en la mayor parte de la Península, aunque eso no impide la aparición de episodios puntuales de lluvias intensas o tormentas violentas, como el que vivimos hoy. Así que, como buen meteorólogo, el consejo es: ojo al cielo, paraguas a mano y, sobre todo, buen humor para recibir el mes con energía.

Consejos prácticos para el día

Si vives en el noreste, ten a mano el paraguas y presta atención a los avisos.

En el litoral cantábrico, precaución con el viento en zonas costeras.

Para los alérgicos al frío, una chaqueta ligera puede ser tu mejor aliada hoy en el norte y centro.

Si te toca volver a la rutina tras las vacaciones, al menos el tiempo acompaña: temperaturas amables y menos bochorno para empezar septiembre con buen pie.

Palabras clave de enfoque: pronóstico del tiempo, lluvias, tormentas, temperaturas, septiembre, España.