Pronóstico del Tiempo en España: miércoles 3 de septiembre de 2025

¿Listos para estrenar septiembre con buen humor y sin paraguas?

En este miércoles 3 de septiembre, España se despide de los excesos veraniegos con una jornada meteorológica bastante apacible para la mayoría, aunque las lluvias y tormentas siguen haciendo de las suyas en el extremo noroeste.

Los amantes del calor pueden respirar tranquilos: el mercurio sigue marcando cifras generosas, especialmente en el centro y sur del país.

Eso sí, si tienes pensado viajar a Galicia, mejor no te olvides el chubasquero… o al menos una excusa para quedarte en el bar.

Como redactor especializado en meteorología, te traigo el pronóstico actualizado, contrastado y directo, perfecto para quienes quieren saber si hoy podrán salir a pasear o si toca refugiarse bajo techo.

Panorama general: cielos despejados, salvo en el noroeste

En la mayor parte de la Península y las Islas Baleares predomina un ambiente estable con cielos poco nubosos o alguna nube alta decorativa.

Se esperan bancos de niebla matinales especialmente en el tercio noroeste y zonas de la meseta norte. Nada grave, sólo esa bruma que confunde a los madrugadores y les hace preguntarse si están soñando o ya han salido de casa.

La excepción viene dada por la entrada de un frente atlántico por el extremo noroeste: en Galicia y áreas próximas, los cielos estarán más cubiertos, con precipitaciones y posibilidad de tormentas ocasionales, sobre todo en las Rías Baixas. No es día para tender la ropa fuera por allí.

En Canarias, tiempo generalmente tranquilo. Eso sí, los nortes pueden ver alguna nube baja y precipitaciones débiles dispersas, especialmente en las islas occidentales.

Temperaturas: suben donde más se nota

El calor no se va tan rápido como quisiéramos algunos. Hoy el protagonista es la subida de temperaturas máximas en zonas como el medio Ebro, Girona, Valencia y Málaga, donde el verano se resiste a marcharse. En cambio, por el oeste peninsular descienden algo los valores, pero sin sorpresas desagradables.

Ejemplos de máximas hoy:

Madrid : hasta 30°C (y mínima de 14°C).

: hasta (y mínima de 14°C). Barcelona : máxima de 27°C , mínima de 17°C.

: máxima de , mínima de 17°C. Málaga: máxima de 28°C, mínima de 19°C.

En las depresiones del sudeste y puntos del valle del Guadalquivir se superan los 35°C fácilmente. Quien quiera “veranillo” lo tiene garantizado.

Las mínimas bajan en el tercio norte y oeste peninsular pero suben algo en interior sudeste y archipiélagos. Si vives cerca del Mediterráneo o bajo Ebro/Guadalquivir, prepárate para noches cálidas: no bajarán de 20°C.

Viento y avisos destacados

Viento moderado casi generalizado. Predomina la componente sur en Mediterráneo y nordeste; oeste en el resto. Atención a posibles ráfagas fuertes en zonas como Estrecho, Mediterráneo y Cantábrico.

Aviso amarillo por fenómenos costeros en Galicia desde las 3:00 hasta las 20:00h. Si tu plan era navegar por A Coruña o Lugo, mejor consulta antes la previsión.

Evolución para los próximos días

¿Y qué pasa después del miércoles? Aquí va lo prometido: una tabla con la previsión resumida para los próximos cuatro días según fuentes contrastadas.

Día General Península Madrid (°C) Barcelona (°C) Málaga (°C) Canarias Miércoles 3 Sol salvo lluvias noroeste 30 / 14 27 / 17 28 / 19 Nuboso norte Jueves 4 Más estable y cálido 32 / 16 28 / 18 30 / 21 Pocas nubes Viernes 5 Posible repunte calor 33 / 17 29 / 19 32 / 22 Despejado Sábado 6 Estabilidad general 34 / 18 30 / 20 33 / 23 Alisio suave

Datos orientativos basados en estimaciones medias para cada ciudad; pueden variar localmente según fuente consultada.

Septiembre: mes de sorpresas (y refranes)

Septiembre puede sorprender con danas, lluvias torrenciales o incluso prolongar el verano unas semanas más. En la vertiente mediterránea este mes suele traer precipitaciones irregulares e intensas; pero este año parece que “seca las fuentes”, con calor protagonista y lluvias solo localizadas. El mar Mediterráneo está rozando los 30°C, lo que aumenta riesgo de episodios extremos si cambian las condiciones.

Puntos clave para hoy:

Calor notable salvo Galicia/norte.

Lluvias y tormentas sólo en noroeste.

Viento moderado; atención navegantes gallegos.

Progresiva subida térmica hasta fin de semana.

Consejos prácticos para hoy

Si estás en Madrid , sal sin abrigo pero lleva agua; no olvides protegerte del sol si caminas mucho.

, sal sin abrigo pero lleva agua; no olvides protegerte del sol si caminas mucho. En Galicia toca paraguas y atención a las alertas costeras.

Por Málaga y Barcelona, día ideal para pasear o ir a la playa… aunque ojo al índice UV alto.

Para Canarias, tranquilidad pero revisa posibles cambios locales según isla.

¿Quién dijo que septiembre era aburrido? El tiempo sigue dando titulares. Y tú ya tienes todos los datos contrastados para planear tu día (y tus chistes meteorológicos).