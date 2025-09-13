Ciudades al rojo vivo: los lugares que serán inhabitables por el calor en 2050… según la NASA

Urbes expuestas al calor extremo en la década de 2050 según 'The future we don't want'.

Habrá quien diga que es alarmismo, pero echen un vistazo.

Al final, la capacidad humana para adaptarse ha sido siempre sorprendente, pero nunca antes nos habíamos enfrentado a un reto tan global y persistente.

Si algo enseña la historia del clima es que ningún verano es igual al anterior… salvo que cada vez hace más calor.

La escena podría parecer de una novela de ciencia ficción: grandes ciudades vacías, termómetros disparados y olas de calor que no dan tregua ni de noche.

Sin embargo, a día de hoy, 13 de septiembre de 2025, las últimas simulaciones climáticas publicadas por la NASA alertan de un escenario real y preocupante: en 2050, varias regiones del planeta podrían volverse inhabitables debido al calor extremo y la humedad.

Este sombrío pronóstico no se basa en bolas de cristal ni en conjeturas apocalípticas.

Se fundamenta en millones de datos recabados por satélites, sensores atmosféricos y modelos matemáticos avanzados, que han permitido a los científicos identificar los “puntos calientes” donde la vida humana estará en jaque si no se toman medidas drásticas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. La clave está en un concepto menos conocido pero crucial: la temperatura del bulbo húmedo.

¿Qué es el bulbo húmedo? Cuando ni sudar sirve

El índice de bulbo húmedo mide la capacidad del cuerpo humano para enfriarse mediante el sudor. Cuando la combinación de temperatura y humedad supera los 35 °C de bulbo húmedo durante seis horas consecutivas, el cuerpo ya no puede disipar el calor, ni aunque nos sumerjamos en una piscina con ventilador incluido. Esta situación puede ser letal incluso para personas sanas.

De hecho:

Desde 2005 ya se han registrado picos críticos en zonas como Pakistán o el Golfo Pérsico.

En los últimos 40 años, los episodios extremos de estrés térmico se han duplicado.

La tendencia apunta a que estos episodios serán cada vez más frecuentes y prolongados en distintas partes del mundo.

El mapa del calor: ¿Dónde no podremos vivir?

Las proyecciones de la NASA señalan varias regiones especialmente vulnerables:

Sur de Asia (Pakistán, India): donde las olas de calor extremo y humedad ya desafían la resistencia humana.

(Pakistán, India): donde las olas de calor extremo y humedad ya desafían la resistencia humana. Golfo Pérsico (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos): aquí el bulbo húmedo ya ha rozado el umbral crítico.

(Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos): aquí el bulbo húmedo ya ha rozado el umbral crítico. Mar Rojo : otro foco rojo para mediados de siglo.

: otro foco rojo para mediados de siglo. Brasil (zonas norte y noreste): para 2070 algunas regiones amazónicas podrían ser inhabitables por el calor.

(zonas norte y noreste): para 2070 algunas regiones amazónicas podrían ser inhabitables por el calor. Este de China, parte del sudeste asiático y áreas del medio oeste estadounidense, como Arkansas o Missouri.

En Europa, España figura entre los países más expuestos al calor extremo y la sequía. Las simulaciones para 2050 sugieren que:

En el sur peninsular (Andalucía, Comunidad Valenciana) las medias veraniegas rondarán los 35 °C.

Las precipitaciones caerán hasta un 10%, agravando la escasez hídrica incluso en zonas tradicionalmente húmedas como Galicia o el Cantábrico.

El litoral (Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo) será especialmente vulnerable a inundaciones por el aumento del nivel del mar.

Cambios sociales, económicos… y migraciones masivas

Las consecuencias van mucho más allá del termómetro:

Salud pública: Aumentarán los golpes de calor, deshidrataciones graves e incluso fallos multiorgánicos. El estrés térmico crónico eleva también el riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales. Economía en jaque: El sector primario sufrirá con suelos más secos y menos productivos. Las plagas prosperarán con las altas temperaturas. Todo esto puede encarecer alimentos y reducir la productividad laboral. Movimientos migratorios: Millones podrían verse obligados a desplazarse buscando climas más benignos. Los expertos avisan: las migraciones climáticas podrían causar tensiones sociales inéditas hasta ahora. Transformación ecológica: Cambios acelerados en ecosistemas; especies vegetales y animales forzadas a adaptarse o desaparecer; florecimientos adelantados; alteración del ciclo hidrológico.

El futuro que no queremos (pero aún podemos evitar)

Según los expertos que firman estos informes —como Colin Raymond, investigador principal en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA— “el futuro no parece prometedor” si seguimos emitiendo gases contaminantes al ritmo actual. Pero también subrayan que aún estamos a tiempo: reducir emisiones puede evitar parte de estos extremos climáticos.

Seis amenazas principales marcarán nuestras vidas en las próximas décadas:

Calor extremo e insoportable

Sequías prolongadas

Incendios forestales recurrentes

Inundaciones catastróficas

Escasez hídrica creciente

Migraciones humanas forzadas

La Agencia Europea del Medioambiente advierte que Europa “no está preparada” para gestionar este rápido incremento del riesgo climático. Y España aparece reiteradamente como uno de los países europeos más expuestos al cóctel calor-sequía-inundación.

Curiosidades científicas sobre el calor extremo

No todo es drama (aunque casi todo): el estudio del estrés térmico ha dejado curiosidades dignas del mejor trivial climático.