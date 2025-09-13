En España hay ya tres millones de octogenarios

Corría el año 1975, el país despedía a Francisco Franco y apenas 304.000 españoles superaban los 80 años, lo que equivalía a un tímido 0,86% de la población.

Aunque España haya perdido momentáneamente el liderazgo europeo en longevidad siempre queda tiempo—y ciencia—para volver al podio… o al menos para disfrutar el viaje con curiosidad y mucha alegría.

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, la cifra supera los tres millones de octogenarios, más del 6% del total nacional.

El dato impresiona: hay diez veces más octogenarios que hace medio siglo. Y si el ritmo sigue, en 2047 serán uno de cada diez españoles.

Este cambio demográfico no solo se observa en las estadísticas.

Basta mirar a figuras públicas como Felipe González, José Sacristán, Raphael, Manuel Carmena o Julio Iglesias; todos han cruzado la barrera de los 80 y continúan activos en sus respectivos campos.

Ellos son solo la cara visible de un fenómeno que afecta a millones.

Charles Aznavour✨& Julio Iglesias-Venecia Sin Ti esto es arte y no la basura de ahora! pic.twitter.com/LRkMgUiP57 — Clasista 🇪🇦 (@clsista) September 12, 2025

España, tierra de longevos… y competidores

Durante años, España fue líder indiscutible en esperanza de vida en Europa, pero recientemente ha cedido el trono a Italia y Suecia. La esperanza media española se sitúa ahora en unos 84 años, aunque hay regiones que siguen batiendo récords: Madrid ostenta una media de 86,1 años, superando incluso a zonas punteras del continente.

En el contexto europeo:

Italia: 6,5 % de octogenarios sobre la población total.

Grecia: 6,3 %.

España: cerca del 6 % (tercera posición).

Francia y Portugal cierran el grupo con cifras similares.

La diferencia regional es palpable y la recuperación tras la pandemia ha sido desigual. El envejecimiento es más marcado en zonas como Cantabria, donde casi una cuarta parte de los habitantes tiene más de 65 años.

¿Por qué viven más los españoles?

Las causas son diversas y entrelazadas:

Sanidad pública robusta .

. Efecto positivo de la dieta mediterránea.

Avances médicos y científicos que prolongan la vida.

Factores socioeconómicos y culturales.

Sin embargo, los expertos advierten que el margen para seguir aumentando la esperanza de vida se reduce. El gran salto del siglo XX se debió a la drástica reducción de mortalidad infantil; ahora, las mejoras se concentran en edades avanzadas y avanzan más despacio.

Curiosidades científicas sobre longevidad

La ciencia nunca deja de sorprender cuando se trata del envejecimiento:

Las mujeres viven más: En España, ellas alcanzan una media cercana a los 87 años frente a los 83 masculinos. ¿La razón? Una teoría divertida apunta a que hablar más podría estar relacionado con una mayor longevidad—las mujeres verbalizan hasta 12.000 palabras diarias más que los hombres.

El papel oculto de los nutrientes: Investigaciones recientes sugieren que reducir ciertos aminoácidos como la isoleucina podría alargar la vida… al menos en ratones machos. Quién sabe si pronto veremos dietas “anti-envejecimiento” basadas en estos hallazgos.

El mito de vivir eternamente: Desde el Santo Grial hasta leyendas urbanas sobre “el secreto para no morir nunca”, nuestra cultura está plagada de relatos sobre cómo burlar al tiempo. Por ahora lo único seguro es que cada año extra es una pequeña victoria contra Cronos.

La proteína klotho: Un estudio liderado por científicos españoles ha demostrado que esta proteína podría retrasar los efectos del envejecimiento en varios sistemas corporales. Ratones tratados vivieron entre un 15% y un 20% más que sus compañeros no tratados—una pista prometedora para futuras terapias humanas.

¿Llegaremos a vivir cien años todos?

El optimismo popular sugiere que los niños nacidos hoy podrían alcanzar fácilmente los cien años. Pero muchos demógrafos creen que estamos cerca del techo biológico para nuestra especie. Salvo sorpresas tecnológicas o biomédicas revolucionarias, será difícil superar esa barrera como media poblacional.

El ritmo previo de mejora (0,46 años adicionales por cohorte) se ha reducido entre un 37% y un 52%, según modelos recientes. Más del 70% del freno se debe a que ya hay muy pocas muertes infantiles; apenas queda margen para mejorar este grupo.

El futuro inmediato: retos y oportunidades

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística indican que el porcentaje actual (20,4%) de mayores de 65 años crecerá hasta el 30% hacia mediados del siglo XXI. Los octogenarios pasarán del 6% actual al 10% en solo dos décadas, doblando su peso demográfico para 2074.

Este envejecimiento plantea desafíos:

Aumento significativo de la tasa de dependencia (personas mayores respecto a población activa).

Presión sobre sistemas sanitarios y servicios sociales.

Necesidad urgente de adaptar infraestructuras urbanas y rurales.

Incremento en enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento.

Por fortuna, el saldo migratorio positivo ayuda a compensar el saldo vegetativo negativo (más defunciones que nacimientos), permitiendo un ligero aumento poblacional global gracias a la llegada de nuevos residentes internacionales.

Entre récords mundiales y peculiaridades nacionales

Mientras Japón bate récords con casi 100.000 centenarios, España no se queda atrás: sus octogenarios disfrutan una esperanza vital media superior a la europea (90,4 años), solo superada por Francia. Sin embargo, las mujeres siguen siendo mayoría entre los ancianos—dos tercios del total—y protagonizan muchas historias insólitas sobre longevidad.