Pronóstico del Tiempo: sábado 13 de septiembre de 2025

El tiempo hoy en España no tiene intención de aburrir a nadie.

Si eres de los que aman la variedad, esta jornada es para ti: el país se reparte entre calor veraniego en el centro, lluvias persistentes en el norte y tormentas juguetonas en el Mediterráneo.

Todo ello bajo la vigilancia de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y con el aroma del otoño llamando a la puerta, aunque los termómetros aún se resistan a despedir el verano.

En definitiva, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre de 2025 en España invita a no bajar la guardia: el calor aún resiste en el centro y sur, el norte saca el paraguas y el Mediterráneo, como siempre, se reserva alguna sorpresa en forma de tormenta.

¡Disfruta del día, consultando siempre el cielo y la previsión más cercana!

Madrid y la Meseta Central: Sol y calor amable

En Madrid, el protagonista sigue siendo el sol. El mercurio alcanzará hoy los 29 grados, una cifra cómoda para la época, aunque no olvides la hidratación si sales a la calle en las horas centrales. La capital, junto al resto de la Meseta Central, mantiene un ambiente seco y estable, sin amenazas de precipitaciones.

Temperatura máxima: 29°C

Temperatura mínima: 16°C

Cielos: poco nubosos, con alguna nube alta por la tarde

Viento: flojo, de componente sur o variable

Aprovecha para dejar el paraguas en casa y estrenar esa manga corta que te resistes a guardar en el armario.

Norte peninsular: paraguas obligatorio

El norte de España arranca el día con ambiente fresco y húmedo. La lluvia será la invitada de honor en zonas de Galicia, País Vasco, Cantabria y el norte de Navarra, con chubascos que pueden ser localmente intensos cerca de la costa. Las temperaturas aquí se quedarán entre los 18 y 21 grados de máxima, así que la chaqueta y el paraguas serán imprescindibles.

Chubascos más intensos en la franja costera

Viento del norte y noroeste, que acentúa la sensación de fresco

Niebla matinal en valles y zonas altas

No te fíes si ves un claro: en el norte, el cielo cambia de humor más rápido que tu serie favorita.

Mediterráneo y Baleares: tormentas y calor húmedo

En el área mediterránea, septiembre es sinónimo de tormentas. Hoy, la situación sigue revuelta: la llegada de una vaguada atlántica activa avisos por lluvias intensas y tormentas en puntos de Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Atención a la posibilidad de precipitaciones muy intensas en cortos periodos, con riesgo de granizo.

Temperaturas máximas: entre 27 y 32 grados en el sur y este peninsular

en el sur y este peninsular Humedad elevada, bochorno y ambiente cargado

Ráfagas de viento fuertes en zonas de tormenta

Si te pilla una DANA, recuerda: mejor refugiarse que correr por la calle haciendo de meteorólogo aficionado.

Cataluña y Aragón: entre el calor y el susto tormentoso

En Barcelona, la previsión apunta a una máxima de 25 grados y una mínima de 20, con un 78% de nubosidad durante el día y hasta el 98% por la noche. Las ráfagas de viento pueden llegar a los 32 km/h, aunque la probabilidad de lluvia es baja, salvo algún chubasco débil aislado.

En Zaragoza, el termómetro oscilará entre los 28 y 18 grados, con vientos moderados del noroeste y ambiente seco.

Andalucía y Extremadura: verano persistente

El sur peninsular sigue en modo verano. En ciudades como Sevilla o Córdoba, las máximas pueden acercarse a los 33-34 grados, aunque sin la intensidad de olas de calor previas. El cielo estará despejado o con algunas nubes altas decorativas, sin riesgo de precipitaciones.

Canarias: clima estable, con alguna sorpresa

El archipiélago canario mantiene su clásico clima templado, con temperaturas dentro de lo normal (máximas de 26-28 grados) y escasas lluvias, salvo algún chubasco pasajero en islas occidentales.

Tendencias y avisos para los próximos días

Según la AEMET y medios especializados, septiembre de 2025 se perfila como un mes más cálido y seco de lo habitual en buena parte del país, aunque siempre con el riesgo de episodios de lluvias torrenciales en el Mediterráneo. La tendencia para los próximos días es de cierta estabilidad en el centro y sur, mientras que el norte mantendrá el riesgo de chubascos intermitentes y temperaturas suaves.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Día Centro (Madrid) Norte (Bilbao) Mediterráneo (Valencia) Sur (Sevilla) Sábado 13 sep 29°C / 16°C 20°C / 14°C 30°C / 21°C 33°C / 19°C Domingo 14 sep 28°C / 15°C 19°C / 13°C 29°C / 20°C 32°C / 18°C Lunes 15 sep 27°C / 14°C 18°C / 13°C 28°C / 20°C 31°C / 17°C Martes 16 sep 27°C / 14°C 20°C / 15°C 29°C / 21°C 32°C / 18°C

Notas:

En el norte, riesgo de lluvias y chubascos durante todo el periodo, especialmente en la costa.

En el Mediterráneo, probabilidad de tormentas aisladas, sobre todo domingo y lunes.

En el centro y sur, ambiente seco y estable, con descenso gradual de temperaturas.

Consejos y curiosidades meteorológicas