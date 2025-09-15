  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 33 grados

Pronóstico del Tiempo: lluvias en el norte y calor en el centro este lunes 15 de septiembre de 2025

Jornada marcada por lluvias en el norte y cielos despejados y calor en buena parte del país

Pronóstico del Tiempo: lluvias en el norte y calor en el centro este lunes 15 de septiembre de 2025
Arrancamos la semana en España con un panorama meteorológico de lo más variado, ideal para quienes gustan de las sorpresas (y de tener el armario preparado para todo).

El pronóstico del tiempo para hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, nos trae una combinación de lluvias, tormentas, calor y hasta algo de calima en las islas.

Así que, tanto si eres de los que disfrutan de un buen chaparrón como si prefieres el sol, hoy tienes opciones para todos los gustos.

La situación atmosférica viene marcada por el paso de un frente atlántico que dejará su huella especialmente en el norte y el este peninsular, mientras que en el resto del país la estabilidad y el calor serán los protagonistas.

Eso sí, no guardes el paraguas si vives en el norte o planeas acercarte por allí: la lluvia hará acto de presencia y podría ser intensa en algunos puntos.

Pronóstico detallado para hoy en España

  • Norte peninsular (Galicia, Cantábrico, Pirineo):
    Se espera cielos cubiertos con precipitaciones débiles que irán desplazándose de oeste a este. Las lluvias serán más notables en el extremo oriental del Pirineo y del sistema Ibérico. Tras el paso del frente, tenderá a despejar en Galicia.
    Atención a los bancos de niebla y brumas costeras, especialmente persistentes en el Cantábrico.
    Las temperaturas máximas bajan, siendo el descenso más acusado en el litoral y el interior cantábrico.
  • Centro y sur peninsular:
    Aquí el tiempo será mucho más estable, con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantienen altas, sobre todo en el valle del Guadalquivir, donde se podrían superar los 36 ºC.
    En Madrid el mercurio alcanzará los 33 ºC, así que si tienes pensado pasear, mejor elige la sombra.
  • Este peninsular y Baleares:
    Abundante nubosidad, con riesgo de chubascos y tormentas localmente fuertes en el extremo oriental del Pirineo y zonas altas del este. En el resto, ambiente variable pero sin grandes sobresaltos.
  • Canarias:
    La calima ligera hará acto de presencia y podrían darse precipitaciones en las islas occidentales, ocasionalmente acompañadas de tormentas.
  • Viento:
    Soplarán del noroeste en el Cantábrico y del norte en Galicia, con rachas fuertes en las Rías Baixas. En el resto, vientos flojos, aunque en el Estrecho y Canarias se esperan intervalos de viento fuerte.

Temperaturas destacadas

CiudadMáxima (ºC)Mínima (ºC)Lluvia esperada
Madrid33190%
Barcelona2619Baja
Sevilla3621Nula
Bilbao2416Moderada
A Coruña2215Débil
Valencia2820Baja
Santa Cruz de Tenerife3022Ocasional

Resumen por zonas

  • Interior peninsular: calor notable y ambiente seco.
  • Noroeste y norte: lluvias débiles y descenso térmico.
  • Este: posibilidad de tormentas en áreas de montaña.
  • Andalucía y sur: mucho calor, especialmente en el Guadalquivir.
  • Canarias: calima y posibilidad de chubascos en el oeste.

Tendencia para los próximos 4 días

A continuación, una tabla con el pronóstico del tiempo en las principales ciudades para los próximos cuatro días, según los modelos más recientes:

DíaMadridBarcelonaBilbaoSevillaA Coruña
Lunes 1533ºC sol26ºC nubes24ºC lluvia36ºC sol22ºC lluvia
Martes 1632ºC sol27ºC sol23ºC nubes35ºC sol22ºC nubes
Miércoles 1731ºC sol27ºC sol22ºC nubes34ºC sol21ºC nubes
Jueves 1830ºC sol27ºC sol23ºC nubes33ºC sol21ºC nubes
  • El calor irá perdiendo fuerza poco a poco en el interior, mientras que en el norte las temperaturas se mantendrán frescas y las lluvias tenderán a remitir a partir del miércoles.
  • Atención en Canarias: se esperan precipitaciones durante el fin de semana, especialmente en las islas occidentales, ocasionalmente intensas.

Consejos prácticos y curiosidades del día

  • En el norte, no olvides el paraguas, pero tampoco el buen humor: la lluvia viene para refrescar tras las últimas jornadas de calor.
  • Si estás en el centro o sur, mantén a mano el abanico y no te fíes de las nubes: el sol sigue apretando.
  • En Canarias, la calima puede hacer que el cielo se vea algo turbio. Si tienes alergias, toma precauciones.

¿Sabías que septiembre es un mes de transición en la meteorología española? Los primeros frentes atlánticos suelen llegar por estas fechas, anunciando el cambio de estación, pero el calor residual del verano se resiste a marcharse, especialmente en el interior.

La meteorología, como la vida, nunca deja de sorprendernos. Así que, tanto si hoy te toca mojarte como si el sol te acompaña, recuerda: cada día trae su propio clima, y siempre es buena excusa para sacar conversación.

