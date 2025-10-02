Pronóstico del Tiempo: España se despide de las lluvias y abraza el calor este jueves 2 de octubre de 2025

¿Alguien ha visto al otoño? Porque en España seguimos disfrutando de temperaturas que parecen más propias de finales de verano que de octubre.

Este jueves, 2 de octubre de 2025, el tiempo nos regala una jornada estable en casi todo el país.

La dinámica: cielos despejados o con algunas nubes altas y, por supuesto, el calor como protagonista principal, especialmente en el sur y el interior.

Ya lo dice el refrán: “En octubre, el calor ya no cubre”, pero este año parece que esa máxima no se cumple.

Los que disfrutan del buen tiempo pueden ir guardando el paraguas, ya que las lluvias se retiran a sus cuarteles de invierno, al menos por unos días.

Únicamente en algunas zonas del área mediterránea y Baleares podrían presentarse chubascos dispersos, aunque ni siquiera muy intensos.

Temperaturas: Madrid, Sevilla y el calor otoñal

En Madrid, hoy se espera que el termómetro alcance los 27 °C. Y si hablamos de calor, hay que hacer mención especial a Sevilla, que no se queda atrás y se apunta a los 31 °C de máxima. En otras palabras: ni rastro de mantas ni necesidad de sacar el abrigo del armario.

Por regiones:

En el norte peninsular y Galicia, la atmósfera será un poco más fresca, con máximas entre 21 °C y 25 °C.

En el este y Baleares , las temperaturas oscilarán entre los 25 °C-27 °C, con posibilidad de chubascos aislados.

El sur y el valle del Guadalquivir sobresalen al superar los 30 °C en varias localidades.

En Canarias, se esperan máximas entre 25 °C-27 °C, acompañadas por alisios moderados y algunas nubes en la parte norte de las islas.

Tabla de temperaturas máximas destacadas para hoy

Ciudad Temperatura máxima (°C) Comentario Madrid 27 Cálido y soleado Sevilla 31 Calor veraniego Barcelona 25 Posibilidad de chubascos Valencia 27 Nubosidad y algo de lluvia Bilbao 23 Fresco y estable Palma 26 Sol y alguna nube Las Palmas 27 Nuboso en el norte

Estado del cielo: sol protagonista, alguna nube despistada

El panorama general muestra cielos poco nubosos o despejados en prácticamente toda la península y Baleares. Solo el área mediterránea y las Islas Baleares podrían registrar algún chubasco aislado; nada que arruine una caminata matutina o una tarde en la terraza. En la parte norte de Canarias, habrá nubes bajas y posiblemente alguna llovizna débil, pero sin grandes sobresaltos.

Durante las primeras horas del día, se prevén bancos de niebla en ciertas áreas del interior norte y este, aunque desaparecerán rápidamente con la llegada del sol.

Viento: predominio de la calma, salvo en zonas expuestas

Se espera un viento flojo en gran parte de la península; sin embargo, en el litoral gallego y el Estrecho podrían registrarse rachas moderadas provenientes del oeste.

En el Mediterráneo , brisas suaves; mientras que en Baleares habrá momentos con viento moderado.

, brisas suaves; mientras que en Baleares habrá momentos con viento moderado. En Canarias, los alisios serán moderados e incluso puntualmente intensos en zonas montañosas.

Pronóstico para los próximos 4 días

¿Este veroño (verano en otoño) continuará o habrá un cambio climático? Aquí te presentamos una tabla con la previsión para las principales ciudades:

Día Madrid Sevilla Barcelona Valencia Jueves 2 27°C, sol 31°C, sol 25°C, nubes y chubascos 27°C, nubes y chubascos Viernes 3 26°C, sol 30°C, sol 25°C, nuboso 26°C, nuboso Sábado 4 26°C, sol 29°C, sol 24°C, nubes 25°C, nubes Domingo 5 25°C, sol 28°C, sol 23°C, nuboso 24°C, nuboso

Tendencia general: estabilidad predominante con cielos despejados o poco nubosos. Las temperaturas estarán por encima de lo normal para esta época del año, especialmente en el centro y sur peninsular. Las lluvias siguen disfrutando sus vacaciones por ahora.

Contexto climático: un otoño de calor persistente

Este inicio de octubre confirma lo anticipado por la AEMET: estamos ante un otoño más cálido de lo habitual, con hasta un 70% de probabilidad de temperaturas superiores a la media en el norte, este y Baleares; mientras que un 60% abarca al resto del territorio peninsular. El calor parece imponerse una vez más; las lluvias son esperadas escasas salvo en algunos puntos del extremo oeste e incluso Canarias.

El fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur sigue teniendo su impacto. Según los expertos meteorológicos, contribuye a que la atmósfera muestre un comportamiento más seco y estable al inicio del otoño.

Consejos rápidos para sobrevivir a este «veroño»

Hidratación: aunque no sea pleno julio, hay que mantener frescos. Agua fresca, fruta jugosa y buscar sombra.

Protección solar: ese sol otoñal no perdona.

Abrigo ligero para la noche: las mínimas pueden bajar algo especialmente dentro.

Precaución: la niebla matinal puede sorprender durante los trayectos tempranos.

Resumen

En definitiva, hoy España disfruta un jueves de octubre con sabor a verano: abundante luz solar, temperaturas elevadas y escasas lluvias. El clima invita a salir afuera a disfrutar; aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios sobre todo en Mediterráneo y Baleares donde podrían aparecer algunos chubascos. La tendencia sugiere más días estables acompañados por calor. Así que si esperabas estrenar paraguas… tendrás que esperar un poco más.

