Pronóstico del Tiempo: lluvias intermitentes y termómetros suaves este sábado 25 de octubre de 2025

El otoño en España es un verdadero espectáculo de contrastes.

Este sábado 25 de octubre de 2025, la meteorología se hace notar, recordándonos quién lleva la batuta.

Nos espera un día con lluvias intermitentes, cielos cambiantes y temperaturas que, aunque se van adaptando a la nueva estación, todavía no se despiden del calor.

Las palabras clave que marcarán la jornada son: chubascos, nubosidad variable y temperaturas suaves. La mayoría del territorio mantendrá ese ambiente otoñal “de manual”, aunque con la coletilla de “más cálido de lo normal” que ha resonado durante todo este mes.

Para los aficionados a los pronósticos, aquí llega el menú del tiempo para hoy.

Panorama general: el tiempo hoy en España

Norte peninsular : Las lluvias débiles y los chubascos ocasionales tomarán protagonismo, especialmente en las primeras horas del día. Galicia, Cantábrico y algunas áreas del Pirineo serán las más “regadas”. No se descarta algún copo de nieve en las cotas altas del Pirineo, alrededor de los 1600-2000 metros.

: Las lluvias débiles y los chubascos ocasionales tomarán protagonismo, especialmente en las primeras horas del día. Galicia, Cantábrico y algunas áreas del Pirineo serán las más “regadas”. No se descarta algún copo de nieve en las cotas altas del Pirineo, alrededor de los 1600-2000 metros. Centro y meseta sur : Tras el paso del frente, se abrirán claros a medida que avance la jornada. El ambiente se tornará más seco, aunque podrían aparecer nieblas matinales en zonas montañosas y en áreas cercanas al Estrecho.

: Tras el paso del frente, se abrirán claros a medida que avance la jornada. El ambiente se tornará más seco, aunque podrían aparecer nieblas matinales en zonas montañosas y en áreas cercanas al Estrecho. Sur y sureste peninsular : Tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Aquí el otoño parece haber decidido tomarse su tiempo, ya que las lluvias apenas darán señales de vida.

: Tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Aquí el otoño parece haber decidido tomarse su tiempo, ya que las lluvias apenas darán señales de vida. Mediterráneo : Se esperan intervalos nubosos con posibilidad de alguna llovizna débil en el litoral, pero sin precipitaciones significativas.

: Se esperan intervalos nubosos con posibilidad de alguna llovizna débil en el litoral, pero sin precipitaciones significativas. Islas Baleares : Alternancia entre nubes y claros, con chances de alguna precipitación aislada durante la tarde.

: Alternancia entre nubes y claros, con chances de alguna precipitación aislada durante la tarde. Canarias: Predominarán los cielos poco nubosos; sin embargo, en el norte de las islas más montañosas podría haber mayor nubosidad.

Temperaturas: otoñales, pero con matices

Respecto a las temperaturas, el descenso de las máximas será notable en el norte. Mientras tanto, en el sur y el litoral mediterráneo podrían incluso repuntar ligeramente. Las mínimas descenderán en el interior norte y Baleares, donde se registrará alguna helada débil en el Pirineo.

Madrid : Máxima de 20°C y mínima de 13°C. Un ambiente fresco pero agradable para pasear por el Retiro sin necesidad de chaqueta.

: Máxima de 20°C y mínima de 13°C. Un ambiente fresco pero agradable para pasear por el Retiro sin necesidad de chaqueta. Barcelona : Oscilaciones entre los 19 y 22°C bajo un cielo con nubes y claros.

: Oscilaciones entre los 19 y 22°C bajo un cielo con nubes y claros. Sevilla : Aquí el otoño parece estar un poco perezoso. Máxima alcanzando los 29°C y mínima de 16°C. Si buscas calorcito, Andalucía sigue siendo tu refugio ideal.

: Aquí el otoño parece estar un poco perezoso. Máxima alcanzando los 29°C y mínima de 16°C. Si buscas calorcito, Andalucía sigue siendo tu refugio ideal. Bilbao : Descenso notable de temperaturas; máxima de 17°C con riesgo de lluvia durante gran parte del día.

: Descenso notable de temperaturas; máxima de 17°C con riesgo de lluvia durante gran parte del día. Valencia: Entre 23 y 25°C con nubes dispersas y escaso riesgo de lluvia.

Viento y avisos

El viento soplará moderado desde el oeste en gran parte de la Península. Las rachas serán más intensas en la mitad norte y Baleares. En otras zonas, será flojo o moderado sin grandes sobresaltos. En Canarias soplarán brisas provenientes del norte.

Resumen regional (sábado 25 de octubre de 2025)

Zona Estado del cielo Precipitación Temperatura máxima / mínima Norte (Galicia, Cantábrico, Pirineos) Muy nuboso, chubascos Lluvias débiles a moderadas; nieve alta 14-18°C / 7-11°C Centro y meseta sur Nuboso con claros Alguna llovizna residual 17-22°C / 9-13°C Sur (Andalucía, Murcia) Despejado o poco nuboso Sin precipitaciones 25-29°C / 14-16°C Mediterráneo Intervalos nubosos Lloviznas puntuales 21-25°C / 13-17°C Baleares Nubes y claros Precipitación aislada 21-24°C / 13-16°C Canarias Poco nuboso; norte nuboso Lluvias débiles en el norte 22-26°C / 16-19°C

Pronóstico para los próximos 4 días

A continuación se presenta la tabla donde se detalla la tendencia meteorológica hasta el martes 28 de octubre de 2025. Si tienes planes al aire libre, revisa atentamente la columna sobre precipitaciones antes de decidir qué ponerte.

Día Temperatura media España Precipitación esperada Resumen general Sábado 25 19-22°C 7 mm Lluvias en el norte; más seco al sur Domingo 26 18-21°C 5 mm Persisten lluvias débiles en el norte; nuboso en otras áreas Lunes 27 17-20°C 2-4 mm Menor cantidad de lluvias; más claros; descenso térmico en el norte Martes 28 16-19°C 1-2 mm Estabilización progresiva; lluvias residuales en el Cantábrico

¿A qué se debe este tiempo?

Este otoño de 2025 está resultando más cálido y seco que lo habitual. Sin embargo, no faltan episodios propios de inestabilidad típicos de esta estación. La influencia de una masa de aire frío sobre Europa está contenida parcialmente por un anticiclón atlántico que mantiene a España entre dos mundos: lluvias al norte mientras que al sur reina la estabilidad. La próxima semana podría traernos nuevas sorpresas si esa pulsación fría europea decide hacer una visita más intensa a nuestra península .

Recomendaciones para el día

Si resides en el norte, no olvides llevar contigo un paraguas y abrígate por capas. La lluvia puede ser caprichosa y el viento persistente.

En cambio, si estás por el sur aprovecha este “veranillo” otoñal para disfrutar al aire libre; eso sí, no te confíes demasiado porque cualquier cambio puede surgir repentinamente.

Atención especial a quienes conduzcan por zonas montañosas: las nieblas matinales junto a carreteras mojadas pueden complicar la circulación.

Para los alérgicos al polen o moho, ese aumento generalizado de humedad podría ofrecer algo alivio… salvo si perteneces al grupo sensible al moho.

Un otoño que sigue sorprendiendo

Este sábado nos encontramos ante un día típico del otoño español pero aderezado con esa “temperatura amable” que caracteriza esta época del año. Las lluvias se concentrarán principalmente en el norte mientras que el sur disfrutará del sol como si todavía estuviera veraneando. Al final del día si buscas variedad climática aquí tienes una lección práctica sobre cómo llevar un paraguas en una mano mientras sostienes unas gafas de sol con la otra; ¡a disfrutar del fin de semana!.