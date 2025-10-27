Pronóstico del Tiempo: chubascos en el sur y bajan las temperaturas este lunes 27 de octubre de 2025

Este lunes, España se despierta con el paraguas como compañero ineludible en gran parte del territorio.

La atmósfera continúa revuelta, sobre todo en el tercio sur, donde lluvias y tormentas se adueñan de la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos activos en Andalucía y la Región de Murcia por precipitaciones intensas, además de advertencias en Cataluña por oleaje fuerte.

Por otro lado, los termómetros siguen su tendencia a la baja.

El otoño ha decidido mostrarse serio y desploma las temperaturas, especialmente en la costa sur de Andalucía y algunas áreas del nordeste peninsular.

Si pensabas guardar el abrigo, mejor aguarda unos días más.

Claves del pronóstico para hoy

Andalucía y Murcia : Aviso amarillo por lluvias y tormentas localmente fuertes.

: Aviso amarillo por lluvias y tormentas localmente fuertes. Cataluña : Aviso por oleaje intenso en la costa.

: Aviso por oleaje intenso en la costa. Norte peninsular : Nubosidad persistente, con alguna llovizna débil en el Cantábrico oriental y el norte de Navarra. Se espera una mejora progresiva.

: Nubosidad persistente, con alguna llovizna débil en el Cantábrico oriental y el norte de Navarra. Se espera una mejora progresiva. Centro peninsular : Mayor claridad, aunque con cielos cambiantes.

: Mayor claridad, aunque con cielos cambiantes. Canarias: Nubosidad variable, con brisas y alguna nube baja por la mañana.

Los bancos de niebla matinales aparecerán en ciertas zonas del centro de Castilla y León y en La Mancha. En los Pirineos y áreas elevadas del norte, se prevén heladas débiles. Así que si planeas una escapada a la montaña, no olvides los guantes.

Temperaturas: ¿dónde hace más frío y dónde menos?

Hoy, el mercurio seguirá bajando en el sur y nordeste, aunque habrá un ligero repunte en máximas en otras regiones como el centro y Baleares. Las mínimas también descenderán, salvo en Canarias, donde subirán ligeramente. Aquí tienes algunos valores destacados:

Ciudad Máxima (°C) Mínima (°C) Comentario Madrid 18 7 Día fresco y seco Sevilla 25 17 Parcialmente nuboso Zaragoza 18 9 Nuboso, fresco Barcelona 21 14 Intervalos nubosos Donostia 16 12 Lluvia débil Mallorca 23 14 Viento suave O

Fuente: AEMET, RTVE, Meteored, Infobae, El Confidencial

El viento, otro invitado

El día de hoy se caracterizará por vientos suaves en general. Soplarán del norte en el Atlántico y del sur/este en el Mediterráneo. Hay que prestar atención al cierzo moderado que soplará en el valle del Ebro, así como a la tramontana que afectará al Ampurdán y al poniente en el mar de Alborán; estos podrían dejar algunas rachas fuertes.

En Canarias, se sentirán brisas suaves en las islas orientales y vientos más intensos desde el oeste en las occidentales. Todo dentro de lo habitual para esta región.

¿Qué pasará los próximos días? – Tabla resumen del pronóstico

La inestabilidad atmosférica no tomará vacaciones. Este martes continuarán las lluvias, especialmente afectando al oeste y sur peninsular; sobre todo a Extremadura y Andalucía. El miércoles se extenderán las precipitaciones a más áreas e incluso podrían ser persistentes en el centro y oeste andaluz, así como también afectarán al sur y este de Castilla y León. Para jueves se prevé que la inestabilidad se desplace hacia el nordeste; sin embargo, un nuevo frente traerá más lluvias desde el oeste. Así que si te preguntabas cuándo guardarás tu paraguas… todavía no es momento.

Día Fenómeno principal Zonas más afectadas Temperaturas Lunes 27 Lluvias y tormentas Suroeste peninsular, Andalucía, Murcia Bajada general Martes 28 Chubascos persistentes Oeste y sur, especialmente Andalucía y Extremadura Frías, leve subida en el norte Miércoles 29 Lluvias generalizadas Centro, oeste Andalucía, Castilla y León, litoral sur Máximas en descenso en oeste y sur Jueves 30 Precipitaciones débiles a moderadas; frente atlántico Galicia, mitad occidental; desplazándose al este Sin grandes cambios

Fuente: AEMET, RTVE

Recomendaciones y toque de humor

Si resides en el sur hoy es casi obligatorio un plan de manta con peli.

En el norte aunque parezca mejorar mejor no te confíes demasiado; ten a mano tu paraguas.

En la meseta central tu abrigo será tu mejor compañero durante las mañanas. Y si te encuentras con niebla, paciencia: al menos es beneficiosa para la piel.

Los surfistas de Cataluña , ¡prepárense! Habrán olas pero cuidado con ese aviso por oleaje.

, ¡prepárense! Habrán olas pero cuidado con ese aviso por oleaje. En Canarias, la vida sigue entre nubes suaves. Nada fuera de lo común… o bajo una nube.

Palabras clave del día

Pronóstico del tiempo, lluvias, descenso de temperaturas, avisos meteorológicos, Andalucía, Madrid, España, tabla de pronóstico.

Conclusión práctica

Hoy, el pronóstico del tiempo para todo el país indica que habrá lluvias especialmente enfocadas hacia el sur junto a un ambiente más frío que cubrirá casi toda España. El otoño parece decidido a hacer sentir su presencia con fuerza; así que toca adaptarse: paraguas listos, ropa abrigada preparada… ¡y sobre todo buen humor ante estas circunstancias! Mañana habrá más novedades e igual de revueltas.