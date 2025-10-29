Pronóstico del Tiempo: lluvias generalizadas y viento en toda España este miércoles 29 de octubre de 2025

Si hoy has salido a la calle en Madrid, es probable que te hayas dado cuenta de que el paraguas se ha convertido en un aliado indispensable: este miércoles no hay forma de prescindir de él.

El otoño de 2025 se hace sentir con fuerza en toda España, gracias a la llegada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que mantiene en alerta a gran parte del territorio por lluvias intensas y viento persistente.

El ambiente otoñal está en su máximo esplendor: el tiempo juega al escondite, alternando entre claros y nubes, pero siempre con ese toque húmedo tan característico de esta estación.

En la capital, las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 21 grados, así que si eres propenso al frío, una chaqueta ligera te será muy útil.

Resumen del pronóstico: miércoles pasado por agua

Lluvias generalizadas afectando casi toda la península, siendo más intensas en el este, sur y áreas del Mediterráneo.

afectando casi toda la península, siendo más intensas en el este, sur y áreas del Mediterráneo. Una DANA activa con avisos naranjas y amarillos emitidos por la AEMET en varias provincias, especialmente a lo largo del litoral mediterráneo.

en varias provincias, especialmente a lo largo del litoral mediterráneo. Temperaturas suaves que no presentan grandes variaciones.

Viento moderado del suroeste, con rachas fuertes en las costas y zonas elevadas.

En Madrid, la máxima alcanzará los 21 °C mientras que la mínima rondará los 15 °C.

Avisos y alertas: el Mediterráneo, en el punto de mira

La DANA no da tregua y mantiene en alerta naranja y amarilla a casi todo el arco mediterráneo. Las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son las más vigiladas debido al riesgo de lluvias torrenciales y oleaje fuerte. En algunas áreas costeras, las precipitaciones podrían superar los 100 litros por metro cuadrado, lo que podría llevar a ciertos municipios a romper récords de inundaciones, sobre todo en el sureste peninsular.

En el norte y oeste del país, aunque la jornada será menos severa, también habrá presencia de precipitaciones y viento, aunque con menor intensidad.

Evolución de las temperaturas

Las temperaturas se mantendrán agradables para esta época del año: las máximas subirán ligeramente en el centro y sur del país mientras que descenderán un poco en el noreste y Galicia. Las mínimas apenas variarán, salvo en zonas montañosas donde se notará un descenso más marcado. En Madrid, como hemos mencionado antes, hoy se alcanzarán los 21 °C, una cifra bastante agradable para finales de octubre.

El viento también reclama protagonismo

No solo la lluvia se llevará la atención hoy: el viento del suroeste soplará con fuerza sobre las costas y zonas altas. Especialmente afectadas serán áreas como el bajo Ebro, el mar Balear y la costa gallega. Se esperan rachas que superen los 60 km/h en algunos lugares; una situación perfecta para que la ropa tendida haga un viaje inesperado rumbo a Portugal.

¿Y en el resto del país?

En Galicia , se prevén lluvias persistentes junto a un ambiente fresco.

, se prevén lluvias persistentes junto a un ambiente fresco. Andalucía : chubascos localmente fuertes se concentrarán especialmente en la costa y sierras.

: chubascos localmente fuertes se concentrarán especialmente en la costa y sierras. Canarias : intervalos nubosos con algunas precipitaciones débiles al norte de las islas; temperaturas agradables.

: intervalos nubosos con algunas precipitaciones débiles al norte de las islas; temperaturas agradables. Baleares: nubosidad variable con lluvias ocasionales acompañadas de viento moderado.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Temperatura Madrid (°C) Estado del cielo Lluvias Viento Miércoles 29 15 / 21 Muy nuboso Fuertes, generalizadas Suroeste, moderado Jueves 30 13 / 20 Nuboso, claros tarde Chubascos dispersos Oeste, flojo-moderado Viernes 31 12 / 19 Nuboso Lluvias débiles Suroeste, moderado Sábado 1 Nov 12 / 18 Intervalos nubosos Lluvias débiles-locales Variable, flojo

(Fuente: Predicción combinada AEMET, Meteored y ElTiempo.es)

¿Qué podemos esperar en los próximos días?

Las previsiones apuntan a que la atmósfera no va a serenarse pronto. La llegada de frentes atlánticos mantendrá la inestabilidad climática especialmente marcada en el oeste y centro peninsular. Las lluvias irán avanzando hacia el este pero no olvides tu paraguas; seguirá siendo imprescindible hasta al menos el fin de semana.

Breve análisis de la situación meteorológica

Este episodio lluvioso está vinculado a una borrasca atlántica muy activa que arrastra aire templado y húmedo desde el suroeste. Este fenómeno se ve favorecido por una NAO (Oscilación del Atlántico Norte) negativa lo que permite que entren frentes cargados de humedad. Estas condiciones pueden resultar beneficiosas para los embalses aunque también pueden representar un riesgo para áreas propensas a inundaciones.

Consejos prácticos para hoy

No olvides llevar contigo el paraguas ni una chaqueta impermeable si resides en la mitad sur o este.

ni una chaqueta impermeable si resides en la mitad sur o este. Si vas a conducir, ten especial cuidado ante posibles balsas de agua o ráfagas intensas.

En zonas costeras, mantente alerta ante posibles incidencias provocadas por oleaje o viento.

Y si puedes elegir, quédate hoy mejor en casa con un buen sofá y mantita: ¡el tiempo invita a ello!

Palabras clave y conclusiones para el lector

El pronóstico del tiempo para España este miércoles 29 de octubre de 2025 está marcado por una DANA que provoca lluvias intensas junto con viento y temperaturas suaves. La inestabilidad continuará durante los próximos días así que es recomendable seguir las actualizaciones meteorológicas así como estar atentos a los avisos emitidos por la AEMET. Un día perfecto para disfrutar del otoño aunque sea desde casa.