Pronóstico del Tiempo en España: domingo 2 de noviembre de 2025

El pronóstico meteorológico para este domingo 2 de noviembre de 2025 en España nos brinda una jornada que marca la transición entre el otoño tradicional y algunas sorpresas propias del clima.

Las previsiones de fuentes fiables como AEMET, eltiempo.es y AccuWeather coinciden en un escenario donde las nubes se combinan con claros y las lluvias aparecen con cierta moderación, sobre todo en el norte.

Y sí, hoy la clave es pronóstico del tiempo, porque es momento de mirar al cielo… y también a la chaqueta, pero sin entrar en alarmismos.

Mientras el frío se asoma de manera sutil en el norte y los chubascos hacen su aparición en el Cantábrico y Galicia, el resto del país disfruta de temperaturas agradables, un ambiente suave y pocas sorpresas.

Por lo tanto, si pensabas dejar el paraguas guardado, en muchos lugares podrás hacerlo sin problemas. Eso sí, la chaqueta ligera será tu mejor compañera, ya que el otoño no se despide tan deprisa.

Resumen nacional: entre lluvias irregulares y temperaturas agradables

Las previsiones para este domingo en España destacan:

En el norte peninsular , la situación se mantiene dentro de lo habitual para noviembre: chubascos débiles, nubosidad abundante y temperaturas un poco más frescas de lo normal. Hay que estar atentos a las rachas de viento en las costas del Cantábrico y Galicia.

, la situación se mantiene dentro de lo habitual para noviembre: chubascos débiles, nubosidad abundante y temperaturas un poco más frescas de lo normal. Hay que estar atentos a las rachas de viento en las costas del y Galicia. En el centro y el sur , el ambiente será más seco y suave, con cielos parcialmente cubiertos y muy baja probabilidad de precipitaciones.

y el , el ambiente será más seco y suave, con cielos parcialmente cubiertos y muy baja probabilidad de precipitaciones. El Mediterráneo y Andalucía disfrutan de temperaturas superiores a la media, cielos con nubes altas y un ambiente estable.

y disfrutan de temperaturas superiores a la media, cielos con nubes altas y un ambiente estable. En Canarias, los cielos lucen poco nubosos, salvo en las islas occidentales, donde podrían aparecer algunas lluvias débiles y ráfagas de viento.

Temperaturas: La jornada se caracteriza por valores agradables en la mayor parte del país. En Madrid, el termómetro oscilará entre los 7ºC y los 17ºC, perfecto para pasear sin pasar frío ni calor. En Sevilla, la máxima rondará los 23-24ºC mientras que la mínima estará entre los 11-13ºC; allí parece que el otoño se ha confundido con una primavera prolongada. En el Cantábrico y el interior norte, las máximas descenderán a los 15-18ºC, con mínimas frescas que invitan a disfrutar de un café caliente.

Viento: Predominan los vientos provenientes del sur y suroeste en la Península y Baleares, moderados en el norte, suaves en otras zonas, pero con intervalos fuertes en áreas costeras y montañosas.

Previsiones para las principales ciudades

A continuación, una tabla con el pronóstico del tiempo para las ciudades más representativas hoy domingo 2 de noviembre de 2025:

Ciudad Mínima (°C) Máxima (°C) Estado del cielo Lluvia (%) Madrid 7 17 Nuboso, claros 1 Barcelona 13 20 Nuboso, sin lluvias 5 Sevilla 11-13 23-24 Parcialmente nuboso 8 Bilbao 12 18 Chubascos débiles 40 Valencia 12 22 Nuboso, sin lluvias 5 Zaragoza 9 19 Nuboso, claros 5 A Coruña 10 18 Chubascos débiles 60 Las Palmas 18 24 Poco nuboso 10

Fuentes:

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Día Madrid (°C) Barcelona (°C) Sevilla (°C) Bilbao (°C) Valencia (°C) Domingo 2 Nov 7 / 17 13 / 20 13 / 23 12 / 18 12 / 22 Lunes 3 Nov 8 / 16 12 / 19 12 / 22 11 / 17 13 / 21 Martes 4 Nov 9 /15 12 /18 11 /21 10 /16 12 /20 Miércoles5 Nov 8/16 – – – – – –

Fuentes:

¿Qué esperar en los próximos días?

Los primeros días de la semana se verán marcados por la llegada de sistemas frontales que traerán precipitaciones, especialmente al norte y oeste peninsular. Si tienes planes en Galicia o el Cantábrico, ten cuidado con las lluvias y las rachas de viento.

En otras áreas del país predominará la estabilidad junto a un ambiente templado; aunque no se pueden descartar brumas o bancos de niebla matinales en zonas montañosas o valles. Las temperaturas seguirán siendo propias para esta época del año; habrá altibajos según avancen los frentes pero generalmente serán más suaves de lo habitual.

Merece atención cualquier aviso meteorológico que pueda emitirse para zonas del noroeste debido a lluvias persistentes e incluso localmente intensas.

El otoño no quiere caer en la rutina: nubes, claros y alguna sorpresa

La semana comienza con una mezcla interesante entre altas presiones y borrascas secundarias que parecen jugar al escondite sobre nuestra Península. Mientras que el norte experimentará más lluvias junto a un ambiente fresco; al sur y este les espera un panorama más templado con cielos despejados. Pero cuidado: no te confíes demasiado porque el tiempo en España, siempre impredecible, puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Si eres aficionado al análisis climático o a seguir modelos meteorológicos, estos días ofrecen mucho material para observar cómo evolucionan las masas de aire frío junto a los sistemas frontales.

Consejos prácticos para este domingo

Si resides en el norte, no olvides llevar paraguas y una chaqueta ligera: pueden presentarse lluvias débiles acompañadas de viento . Para quienes estén en el centro o sur, puedes salir vestido adecuadamente para entretiempo; olvídate del paraguas a menos que prefieras llevarlo por si acaso .

Conductores: ten precaución ya que brumas o bancos de niebla podrían aparecer en áreas montañosas o valles así que mantén alerta al volante . Por último, si estás en Canarias, disfrutarás de un ambiente tranquilo aunque existe la posibilidad de alguna ráfaga fuerte de viento en cumbres o lluvias débiles sobre islas occidentales .

El tiempo siempre sorprendente

En resumen, el pronóstico del tiempo para este domingo en España ofrece un panorama diverso; predominan temperaturas suaves mientras que las precipitaciones se concentran principalmente al norte. La semana anticipa cierta inestabilidad sobre todo por esas zonas noroeste mientras que gran parte del país experimentará un otoño templado muy agradable. Recuerda que lo único constante es la variabilidad climática; ¡aunque a veces parece intentar ser monótono!