Pronóstico del Tiempo: lluvias, bajada térmica y viento en toda España – 7 de noviembre de 2025

El otoño ha decidido ponerse manos a la obra en España este viernes 7 de noviembre de 2025.

Tras varias semanas de clima variable y algún que otro capricho veraniego, la atmósfera se ha puesto seria y nos ofrece un menú completo de chubascos, tormentas, oleaje y un notable descenso de las temperaturas máximas.

Si hoy has salido sin paraguas y con ropa ligera, es probable que te arrepientas antes de llegar a la hora del café.

Las palabras clave que marcan el día son: descenso térmico, inestabilidad y viento.

Y para quienes disfrutan con los datos: en Madrid el termómetro no superará los 15 grados, así que ve despidiéndote de la manga corta por un tiempo.

Lluvias y tormentas: quién debe sacar el chubasquero

Este viernes, la llegada de varios frentes atlánticos y la formación de una borrasca en el Mediterráneo dejan el cielo de España cubierto por nubes en gran parte del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel naranja por fuertes lluvias y tormentas en las regiones noreste y noroeste peninsular, así como en Baleares. Las provincias más afectadas serán A Coruña, Pontevedra, Barcelona, Lleida, Tarragona y Mallorca, donde las precipitaciones pueden ser intensas, incluso acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En contraste, el extremo suroeste peninsular verá menos lluvia, mientras que en el centro habrá chubascos dispersos, lo que permitirá una mañana más tranquila. En Canarias, se esperan cielos nubosos con lluvias débiles, especialmente en las islas occidentales, aunque podrían intensificarse hacia el fin de semana.

Atención a la costa: olas de hasta 7 metros

El oleaje será protagonista en las costas del litoral gallego, donde se prevén olas que pueden alcanzar los 6 o 7 metros. El viento soplará con fuerza en gran parte del país, sobre todo en Cantábrico, Pirineos, Baleares y el tercio este peninsular. Si resides cerca del mar, hoy es mejor disfrutar del espectáculo desde tu ventana.

Temperaturas: desplome generalizado y primeras heladas

El ambiente otoñal se instala sin contemplaciones. Las temperaturas máximas descienden drásticamente en toda la Península y Canarias, siendo especialmente pronunciada esta bajada en el interior sureste.

En Madrid : máxima de 15ºC y mínima de 5ºC. Es hora de rescatar ese abrigo olvidado al fondo del armario.

: máxima de 15ºC y mínima de 5ºC. Es hora de rescatar ese abrigo olvidado al fondo del armario. En el noreste peninsular y Baleares , se experimentará un ambiente fresco y húmedo con máximas contenidas; además, la sensación térmica será aún más baja debido al viento.

y , se experimentará un ambiente fresco y húmedo con máximas contenidas; además, la sensación térmica será aún más baja debido al viento. En las principales montañas del norte y sureste, es probable que se registren heladas débiles, mientras que en los Pirineos podría aparecer nieve por encima de los 1.500 metros.

Viento: protagonista incómodo

El viento será un factor molesto en gran parte del país, con rachas muy fuertes especialmente en Cantábrico, Pirineos, litoral gallego, Baleares y zonas elevadas del este peninsular. Predominarán los vientos con componente oeste, salvo en el noreste y Baleares, donde soplarán desde el este durante las primeras horas.

Pronóstico por regiones: ¿qué pasa en tu zona?

Galicia y Cantábrico : Lluvias y tormentas frecuentes; avisos naranjas por oleaje y viento. Mucha precaución si te encuentras cerca de la costa.

: Lluvias y tormentas frecuentes; avisos naranjas por oleaje y viento. Mucha precaución si te encuentras cerca de la costa. Noreste (Cataluña, Aragón, Navarra) : Se esperan chubascos fuertes con riesgo de granizo e intenso viento costero.

: Se esperan chubascos fuertes con riesgo de granizo e intenso viento costero. Baleares : Posibilidad de tormentas localmente fuertes junto a oleaje considerable y viento del este.

: Posibilidad de tormentas localmente fuertes junto a oleaje considerable y viento del este. Centro peninsular (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León) : Lluvias dispersas con un ambiente más frío acompañado de viento moderado.

: Lluvias dispersas con un ambiente más frío acompañado de viento moderado. Andalucía y suroeste : Menos precipitaciones pero un descenso notable en las temperaturas.

: Menos precipitaciones pero un descenso notable en las temperaturas. Canarias: Cielos nubosos con lluvias débiles sobre las islas más elevadas; viento moderado del nordeste.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen útil sobre lo que nos espera hasta el lunes; datos contrastados para no dejar nada al azar. Toma nota:

Día Temperatura Madrid (°C) Fenómeno destacado Lluvias (general) Viento Viernes 7 15/5 Tormentas, descenso brusco Norte, noreste, islas Rachas fuertes Sábado 8 14/4 Chubascos dispersos Principalmente norte Moderado-fuerte Domingo 9 13/3 Cielos variables con algún chubasco Norte y Baleares Moderado Lunes 10 15/5 Estabilización progresiva Remiten lluvias Flojo a moderado

(Datos aproximados basados en predicción oficial y modelos meteorológicos proporcionados por AEMET, Meteored y AccuWeather).

¿Y qué nos espera la próxima semana?

Aunque este otoño ha llegado con fuerza desmedida, los modelos sugieren una ligera estabilización a partir del lunes; eso sí, no se descartan nuevos episodios de lluvias tanto en el norte como en las islas. Las temperaturas permanecerán dentro del rango habitual para noviembre. Así que guarda ese bañador a buen recaudo mientras sacas tu paraguas.

Recuerda que si ves relámpagos no corras despavorido; pero tampoco te quedes mirando al cielo con el móvil en mano. ¡Que tengas un feliz viernes meteorológico!