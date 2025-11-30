Pronóstico del Tiempo: España se despide del otoño con descenso térmico y chubascos este domingo 30 de noviembre de 2025

Este domingo 30 de noviembre de 2025 pone fin a un otoño meteorológico que ha estado caracterizado por episodios de inestabilidad y una montaña rusa térmica, dejando a los ciudadanos con la ropa de abrigo lista.

Hoy, España se despide oficialmente del otoño con un giro meteorológico que no pasará desapercibido: descensos notables en las temperaturas, chubascos en diversas regiones y un ambiente que anticipa la llegada del invierno sin rodeos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos en varias provincias, y los expertos no dudan en afirmar que hoy es una jornada clave que marca un cambio en las condiciones atmosféricas de la Península.

La llegada de una masa de aire atlántico húmedo y el paso de un frente activo darán lugar a un domingo bastante agitado, sobre todo durante la mañana.

Las precipitaciones serán el elemento más destacado, con chubascos débiles en el oeste que irán intensificándose conforme avance el día. En el noreste peninsular y Baleares, se prevén chubascos y tormentas fuertes, que podrán venir acompañadas ocasionalmente de granizo y rachas muy intensas, especialmente en los litorales e interiores de Tarragona y Barcelona, así como en el sur de Lérida.

A medida que avance la tarde, estas lluvias tenderán a disminuir, permitiendo que las nubes se fragmenten y los chubascos se vuelvan menos intensos e intermitentes. En Canarias, se espera cielo nuboso en el norte de las islas montañosas con posibilidad de lluvias, mientras que en otras zonas predominará un ambiente mayormente despejado.

Temperaturas en descenso acusado: adiós a la suavidad otoñal

Lo más notable de este domingo será el descenso acusado de las temperaturas que afectará prácticamente a toda la Península.

Después de semanas con variaciones térmicas significativas, hoy experimentaremos un enfriamiento generalizado que pone fin a la relativa suavidad disfrutada recientemente.

En Madrid, se registrarán máximas alrededor de los 10 grados; otras capitales también sufrirán descensos importantes.

En el País Vasco, ciudades como San Sebastián alcanzarán máximas de 13 grados, al igual que Bilbao, mientras que Vitoria apenas llegará a los 9 grados. En Zaragoza, se esperan temperaturas máximas cercanas a los 12 grados.

Las mínimas también serán bajas, especialmente en áreas montañosas y en el interior peninsular. Se anticipan heladas débiles en los principales sistemas montañosos del norte y sureste, con posibilidades incluso de heladas moderadas localmente en los Pirineos. Además, las nieblas matinales harán su aparición en algunas zonas del interior sur de Galicia y depresiones del sur mesetario, siendo más persistentes en la meseta norte.

Vientos moderados con rachas fuertes en zonas costeras

El viento será otro aspecto relevante durante esta jornada dominical. Predominarán vientos del noroeste con carácter moderado en general, aunque habrá intervalos fuertes en litorales gallegos y cantábricos. En el este del Alborán, se prevén rachas muy intensas que podrían alcanzar niveles considerables. En Melilla, también podrían registrarse rachas muy fuertes; por su parte, al norte de Baleares, se establecerá una tramontana fuerte con intervalos aún más intensos.

Avisos activos en múltiples provincias

La AEMET ha activado alertas por diferentes motivos en varias provincias españolas. Por oleaje, hay avisos amarillos para Almería, Granada, Asturias, Cantabria, Lugo, Guipúzcoa y Vizcaya. Sin embargo, para A Coruña y Pontevedra, los avisos suben a nivel naranja debido a olas entre 6 y 7 metros acompañadas por vientos que pueden alcanzar hasta 74 km/h. Por lluvias y tormentas, están activos avisos naranjas para Barcelona, Lleida, Tarragona y Mallorca, mientras que avisos amarillos afectan a zonas como Girona, así como las islas de Ibiza, Formentera y Menorca.

Un otoño que se despide con inestabilidad

Este domingo marca oficialmente el final del otoño meteorológico 2025, una estación que ha dejado su impronta gracias a episodios importantes de inestabilidad distribuidos irregularmente por toda España. Tras comenzar septiembre con suavidad, las últimas semanas han sido testigo de una verdadera montaña rusa térmica provocada por un chorro polar muy ondulado que ha alternado dorsales y vaguadas sin descanso alguno. Las lluvias han sido frecuentes en algunas áreas; sin embargo, su distribución ha sido muy desigual, dejando ciertas regiones más secas mientras otras han recibido abundantes precipitaciones.

Perspectiva para los próximos días: estabilización progresiva

Aunque este domingo cierre el otoño con notas inestables, los días venideros mostrarán una tendencia hacia la estabilización progresiva. El lunes 1 de diciembre traerá consigo condiciones más tranquilas, caracterizadas por ambientes soleados y una recuperación gradual de las temperaturas. Sin embargo, al caer la noche empezarán a aumentar nuevamente las nubes, anticipando cambios posteriores. Los meteorólogos advierten que aunque el invierno 2025-2026 podría traer temperaturas superiores a lo habitual en gran parte del territorio nacional —especialmente en la costa mediterránea, vertiente cantábrica, así como en Galicia y archipiélagos— las precipitaciones podrían situarse por encima lo normal tanto para el litoral mediterráneo peninsular como para las islas Baleares o el sur andaluz.

Tabla de pronóstico: los próximos 4 días

Día Máxima Mínima Condiciones principales Viento Domingo 30 nov 10°C (Madrid) 4-6°C Chubascos y tormentas fuertes en NE y Baleares; remitiendo por la tarde Moderado NO con rachas fuertes Lunes 1 dic 14-16°C 4-6°C Parcialmente nuboso; ambiente claro y soleado Moderado SO/S Martes 2 dic 11-13°C 7-8°C Lluvia moderada; cielo parcialmente nuboso Moderado variable Miércoles 3 dic 13°C 3°C Poco nuboso; ambiente más estable Moderado flojo

Recomendaciones prácticas para esta jornada

Dada la inestabilidad prevista para este domingo, es aconsejable prestar atención a los avisos emitidos por la AEMET, sobre todo si resides cerca del mar donde el oleaje será significativo.

Aquellos que planeen desplazamientos por carretera hacia el noreste peninsular o las islas Baleares deben tener precaución ante posibles chubascos fuertes o tormentas. En áreas montañosas hay riesgo de heladas débiles durante la madrugada que podrían generar superficies resbaladizas. Es momento perfecto para desempolvar esa ropa abrigada guardada desde hace semanas durante estos días más templados del otoño. Y no olvidemos los paraguas: serán imprescindibles especialmente durante las primeras horas del día.

Este domingo 30 de noviembre simboliza un cambio meteorológico claro en España: el otoño dice adiós con dramatismo mientras las temperaturas descienden notablemente e invita al invierno a hacer su entrada triunfal. Tras varias semanas llenas de variabilidad climática, la naturaleza nos recuerda que los cambios estacionales no siempre son transiciones suaves; suelen ser giros bruscos obligándonos a adaptarnos rápidamente a nuevas realidades atmosféricas.