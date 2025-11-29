Trump cierra el espacio aéreo venezolano y lanza una amenaza directa: “¡Prepárense, el ataque es inminente!”

Apenas un día después de su tensa conversación telefónica con Nicolás Maduro —que según fuentes de Washington “no dejó ningún avance”—, Donald Trump decidió llevar la presión al máximo nivel. «A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: el espacio aéreo sobre Venezuela permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!», escribió con tono desafiante el mandatario en su red social, dejando claro que la paciencia estadounidense se agotó.

La advertencia llega tras el reciente informe de la Administración Federal de Aviación (FAA), que calificó la zona de Maiquetía, principal aeropuerto de Caracas, como “potencialmente peligrosa” por el aumento de la actividad militar en la región. La noticia desató un efecto dominó: aerolíneas como Avianca suspendieron todos sus vuelos al país, mientras que el régimen chavista respondió revocando licencias a Iberia, TAP, Turkish Airlines, GOL y Latam, en un intento por mantener el control de los cielos venezolanos.

El cierre impuesto por Washington representa un nuevo capítulo en la escalada de tensión entre ambos gobiernos. Apenas horas antes, Trump advirtió que un ataque terrestre “podría producirse muy pronto”, y Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense de gran potencia a pocos kilómetros de las costas venezolanas.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron además que el mandatario trasladó a Maduro un ultimátum durante la llamada, en presencia del secretario de Estado Marco Rubio, arquitecto del cerco diplomático contra el chavismo. Estados Unidos sigue considerando al líder venezolano como el cabecilla del llamado Cártel de los Soles, y descarta cualquier encuentro cara a cara.

Washington, una vez más, pone el tablero geopolítico al límite. Y esta vez, el mensaje es inequívoco: el reloj para el régimen de Maduro parece estar corriendo.