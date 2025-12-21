Pronóstico del Tiempo en España: frío invernal, lluvia y nieve este 21 de diciembre de 2025

Este pronóstico del tiempo en España llega con un aire propio del invierno tradicional: cielos cubiertos en muchas regiones, lluvias dispersas, nieve en las montañas y termómetros que recuerdan que el abrigo es imprescindible.

Todo esto coincide con el inicio del invierno astronómico.

En Madrid, el pronóstico del tiempo para este domingo anticipa un día frío, con temperaturas máximas alrededor de los 8 ºC y mínimas cercanas a los 2 ºC, además de lluvias leves y la posibilidad de tormentas durante las primeras horas.

No es nada extremo, pero suficiente para que un paseo sin guantes se convierta en una mala elección.

Contexto general: frente atlántico, frío y ambiente invernal

La jornada de hoy se caracteriza por:

La llegada de un frente atlántico que provoca precipitaciones en gran parte de la Península y una disminución en la cota de nieve.

que provoca precipitaciones en gran parte de la Península y una disminución en la cota de nieve. Un ambiente de pleno invierno , con temperaturas por debajo de lo habitual para esta época en amplias áreas del país, dentro de una semana que AEMET prevé fría y con valores por debajo de la media.

, con temperaturas por debajo de lo habitual para esta época en amplias áreas del país, dentro de una semana que AEMET prevé fría y con valores por debajo de la media. Un aumento de la inestabilidad en el oeste peninsular y la zona mediterránea, donde los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares.

Según lo informado por AEMET, medios nacionales y servicios regionales, el tiempo en España hoy se presenta claro: al norte y oeste habrá más lluvias y nieve; en el Mediterráneo se esperan más chubascos y posibilidad de tormentas; mientras que el interior experimentará frío y un ambiente gris.

El tiempo hoy por zonas

Norte peninsular: lluvia, frío y nieve en montaña

El domingo se presenta típicamente invernal en gran parte del norte de España:

Cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones frecuentes, más probables en el tercio norte.

con precipitaciones frecuentes, más probables en el tercio norte. Nieve en las cordilleras del norte, con una cota que oscila entre los 1200/1400 m en el noroeste, bajando progresivamente.

Descenso generalizado de temperaturas, con ambiente frío y riesgo de heladas en zonas interiores.

En Euskadi, la agencia Euskalmet prevé para hoy un día marcado por un descenso térmico debido a un frente que dejará lluvias más intensas sobre todo hacia el este, además de posibles tormentas e incluso algo de granizo por la tarde.

La cota de nieve comenzará cerca de los 1000 m, descendiendo a 600–800 m, e incluso menos en algunas áreas del este.

Las temperaturas máximas serán modestas: por ejemplo, se esperan alrededor de 12 ºC en Bilbao y unos 8 ºC en Vitoria-Gasteiz.

Para aquellos que piensan escapar a las montañas del norte, hay que tener cuidado. La combinación de nieve, lluvia y viento no promete ser ideal para una conducción tranquila.

Centro peninsular y Madrid: domingo frío con chaparrones

En el centro de España, predomina un cielo muy nuboso junto al paso intermitente de bandas de precipitación asociadas al frente atlántico.

En Madrid, la previsión detalla lo siguiente:

Madrugada y mañana con cielos cubiertos y posibilidad de tormentas hasta mediodía.

y posibilidad de tormentas hasta mediodía. Desde mediodía hasta media tarde, nubes acompañadas por lluvia débil.

Al final del día se espera intervalos nubosos con tendencia a disminuir las precipitaciones.

Temperaturas: Máxima: 8 ºC . Mínima: alrededor de 2 ºC , sintiéndose como si estuviera cerca de -1 ºC durante las horas más frías.

Viento suave procedente del suroeste sin grandes sobresaltos.

No hay aviso por nieve en la ciudad; sin embargo, la cota alrededor de los 700 m para días próximos deja abierta la posibilidad de ver algo blanco en zonas altas cercanas a la sierra.

Mediterráneo y Baleares: chaparrones y tormentas locales

En el litoral mediterráneo peninsular y las Baleares:

Cielos muy nubosos o cubiertos debido al paso del frente que incrementa la inestabilidad.

Se esperan chubascos localmente fuertes acompañados por ocasionales tormentas, especialmente en las islas Baleares, Alborán y litorales orientales durante varios tramos del día.

Las temperaturas máximas mostrarán menos variación respecto a días anteriores; aunque habrá ambiente fresco será algo menos frío que el interior.

Aquí es más probable que necesites paraguas antes que bufanda. Aunque el conjunto sigue teniendo ese distintivo sabor invernal.

Oeste y noroeste: paso de frentes y ambiente variable

En el oeste peninsular, el frente avanza desde el Atlántico dejando:

Cielos muy nubosos junto a precipitaciones extensas sobre buena parte del oeste y noroeste; siendo más abundantes en Galicia y la vertiente cantábrica.

En Galicia se prevén intensos episodios de lluvia y chubascos debido a sucesivas borrascas atlánticas que refuerzan la inestabilidad.

También habrá presencia de nieve en montaña con acumulaciones significativas sobre todo en la cordillera Cantábrica.

En lugares montañosos como Alto Campoo, las previsiones indican cielos muy nubosos o cubiertos. Se esperan también algunas precipitaciones, débiles o moderadas, así como tramos con nieve a cotas altas. El viento fuerte del suroeste también estará presente, lo cual sugiere una jornada perfecta para esquiar… siempre que no se olvide consultar el parte meteorológico.

Andalucía y sur peninsular: menos lluvia pero también frío

En la parte sur peninsular:

Se anticipan cielos con intervalos nubosos a muy nubosos según las zonas. Las lluvias, aunque presentes, serán más débiles y dispersas comparadas con las del norte.

Las probabilidades son menores especialmente hacia el sureste; sin embargo no se descartan algunos chubascos interiores.

Las temperaturas serán ligeramente más altas que las del norte; aún así permanecerán por debajo de lo normal para estas fechas dentro del patrón frío previsto para esta semana.

Canarias: condiciones más estables pero nubladas

En las islas canarias:

Cielos mayormente nubosos o parcialmente nublados especialmente hacia el norte.

Posibilidad ocasionalmente lluviosa sobre todo al norte debido al relieve montañoso; mientras que es poco probable fuera esta área.

Viento moderado proveniente del norte típico bajo condiciones reforzadas por alisios.

Las temperaturas permanecerán estables, manteniéndose suaves para esta época del año.

Comparado con la Península, hoy Canarias experimenta un invierno bastante más benigno.

Carretera y viajes: precaución ante nieve y lluvia

La Dirección General de Tráfico ha advertido sobre cómo esta situación afectará a las carreteras. La llegada de una nueva borrasca trae consigo lluvia junto a una disminución en la cota nevada; esto podría complicar mucho la circulación sobre todo en zonas montañosas o puertos elevados.

La recomendación oficial es clara:

Planificar los viajes anticipadamente.

Consultar antes sobre las condiciones viales invernales.

Llevar equipamiento adecuado (cadenas donde sea necesario).

Tener especial cuidado ante posibles placas heladas o nevadas.

Es decir: mejor revisar bien antes salir que confiarse al “parece que aguanta”.

Tendencia próxima: semana invernal por delante

Mirando hacia adelante más allá del día presente, las proyecciones para España sugieren una semana caracterizada por:

Nuevas masas frías llegando desde latitudes superiores; se prevén temperaturas bajo lo habitual para estas fechas.

llegando desde latitudes superiores; se prevén temperaturas bajo lo habitual para estas fechas. Posibles episodios lluviosos extendidos sobre amplias áreas nacionales; especialmente afectarán al tercio oriental así como a las Baleares , incluyendo nevadas no solo sobre montañas sino también a menor altitud durante algunos episodios.

, incluyendo nevadas no solo sobre montañas sino también a menor altitud durante algunos episodios. Un clima típicamente invernal podría extenderse según pronósticos mensuales hasta finales diciembre. Aunque este invierno meteorológico parece ser generalmente más cálido este año, hoy nos recuerda mucho al pasado.

Tabla resumen pronóstico próximos 4 días Madrid

Con base a datos proporcionados por AEMET junto a medios informativos relacionados, así queda previsto el escenario para los próximos días en Madrid:

Día Situación general Temperaturas aprox. (mín/máx) Fenómenos destacados Domingo 21 Cielos cubiertos; posibilidad débil lluvia; posible tormenta matutina 2 ºC / 8 ºC Lluvia leve; ambiente frío; sensación térmica cercana a -1 ºC al amanecer Lunes 22 Cielos muy nubosos sin precipitaciones significativas durante gran parte del día 0 ºC / 8 ºC Riesgo leve heladas; ambiente fresco acompañado por abundantes nubes Martes 23 Intervalos nubosos con chance ligera lluvia matutina aumentando nublados 1 ºC / 9 ºC Chubascos dispersos; ligera recuperación máxima Miércoles 24 Ambiente invernal persistente; posibilidad nuevas débiles precipitaciones dependiendo evolución frentes entorno entre 0–2 ºC / entre 8–9 ºC Frío persistente; riesgo heladas matutinas

Los valores están basados tanto información oficial como evolución prevista modelos meteorológicos centrados principalmente sobre zona central peninsular—siempre teniendo presente posibles ajustes posteriores según actualizaciones futuras podrían variar algún grado arriba o abajo.

Para resumirlo claramente: este domingo presenta un pronóstico meteorológico muy invernal para toda España. Habrá lluvias dispersas junto con nieve fría repartida por muchas partes del país. Es un buen día para estrenar bufanda mientras revisamos calefacción… ¡y no olvidemos nuestro paraguas!