Pronóstico del Tiempo este martes 23 de diciembre de 2025

Un cachorro de gato con uno de perro.

¡Buenos días, amigos del tiempo! Si pensabas que el invierno solo traía villancicos y dulces, hoy España te recuerda que también viene acompañado de nieve y frío intenso.

Una masa de aire gélido cubre la Península, provocando cielos cubiertos, precipitaciones y esa sensación de «mejor me quedo en casa con un chocolate caliente».

Las temperaturas mínimas han subido un poco, especialmente en el suroeste, pero las máximas apenas mejoran en el sur, mientras que el nordeste se resiste a calentar.

En Madrid, las temperaturas irán de 1 a 8°C, ideal para un paseo si te vistes con varias capas, aunque sin exagerar.

No esperes un sol brillante: la inestabilidad atmosférica está presente, con nevadas en cotas bajas del interior y chubascos dispersos.

Situación general en España hoy

El ambiente se siente más propio de enero que de diciembre, aunque hay un alivio térmico parcial. La cota de nieve se sitúa en el nordeste por encima de los 900-1.100 metros, bajando en áreas montañosas. Las precipitaciones afectan gran parte del país: son persistentes en la vertiente cantábrica y también en el suroeste y sur de Andalucía, así como en el Estrecho, Ceuta y Melilla.

Cielos nubosos o muy nubosos abarcan casi toda la Península; menos nubosos en la parte este, salvo en las montañas.

abarcan casi toda la Península; menos nubosos en la parte este, salvo en las montañas. Precipitaciones generalmente débiles, aunque pueden ser intensas y tormentosas en litorales de Alborán y Estrecho.

En Canarias , habrá intervalos nubosos con lluvias ligeras en el norte de las islas mayores.

, habrá intervalos nubosos con lluvias ligeras en el norte de las islas mayores. Vientos moderados del oeste y noroeste giran hacia el norte; se prevén ráfagas fuertes en los litorales sur, sureste y Ampurdán.

¡Cuidado con lo que trae el tiempo! En Ceuta y Melilla, los vientos alcanzarán hasta 40-42 km/h; ¡te despeinarán como si hubieras pasado por una mala peluquería!.

Detalle por zonas clave

Vamos al grano por regiones para que sepas si necesitas el paraguas o las botas de nieve.

Interior y centro: Frío y nevadas

Ávila : Entre 0-3°C, nevadas intermitentes (10-20% probabilidad entre las 08:00 y las 18:00).

: Entre 0-3°C, nevadas intermitentes (10-20% probabilidad entre las 08:00 y las 18:00). Teruel : Mínimas alrededor de -1°C, lluvias heladas por la mañana.

: Mínimas alrededor de -1°C, lluvias heladas por la mañana. Soria y Valladolid : Temperaturas cercanas a 0°C con riesgo de nieve temprana.

y : Temperaturas cercanas a 0°C con riesgo de nieve temprana. Madrid: Cielo cubierto, temperaturas entre 1-8°C sin lluvia significativa.

El descenso térmico provoca que las precipitaciones caigan como nieve en varias capitales interiores. ¡No te confíes, que el frío se hace notar!

Noreste y Cantábrico: Lluvias sin piedad

Barcelona : Lluvias persistentes al mediodía (2 mm/h), unos 8°C.

: Lluvias persistentes al mediodía (2 mm/h), unos 8°C. Girona : Lluvias copiosas por la tarde (3 mm en cortos intervalos).

: Lluvias copiosas por la tarde (3 mm en cortos intervalos). Donostia-San Sebastián : Lluvias constantes acompañadas de vientos a 26 km/h.

: Lluvias constantes acompañadas de vientos a 26 km/h. Santander : Abre paraguas por la tarde-noche.

: Abre paraguas por la tarde-noche. Bilbao: Chubascos débiles, entre 5-9°C con vientos del oeste-suroeste con rachas fuertes.

La inestabilidad afecta al Mediterráneo y al norte. Si estás en Barcelona, quizás deberías posponer esa paella junto al mar.

Sur y archipiélagos: Viento y tormentas

Cádiz : Tormentas (70% probabilidad por la tarde), cielo nuboso.

: Tormentas (70% probabilidad por la tarde), cielo nuboso. Sevilla y Córdoba : Muy nubosos con lluvias débiles.

y : Muy nubosos con lluvias débiles. Las Palmas de Gran Canaria : Temperatura alrededor de 19°C con lluvias ligeras desde la madrugada hasta mediodía.

: Temperatura alrededor de 19°C con lluvias ligeras desde la madrugada hasta mediodía. Palma de Mallorca: Posibilidad del 70% de lluvia (11:00 a 16:00).

En el sur, el viento es protagonista; ¡no olvides agarrarte bien al sombrero si estás en Ceuta!

Alertas del día

No bajes la guardia:

Nieve : Se prevé para Ávila , Soria , Teruel , Segovia .

: Se prevé para , , , . Lluvia intensa : Para zonas como Barcelona , Girona , y San Sebastián .

: Para zonas como , , y . Viento fuerte: En regiones como Ceuta, y también en Melilla, donde se esperan rachas superiores a los 40 km/h..

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen para planificar tu Nochebuena y más allá. La tendencia será fresca con cielos nublados y precipitaciones ligeras; las nevadas disminuirán pero seguirán presentes en las montañas. Las temperaturas subirán hasta el día 24, aunque podría venir nuevo frío después.

Día Tendencia general Temperaturas clave (Madrid) Notas destacadas Martes 23 Nuboso con precipitaciones; nieve interior; vientos del sur De 1 a 8°C Nevadas en cotas bajas del nordeste; lluvias en Cantábrico y sur. Miércoles 24 Nuboso con precipitaciones débiles; menos probabilidades de nevadas Ligera subida (sin datos exactos) Menos nieve; lluvias previstas para Cantábrico/Cataluña; ambiente fresco. Jueves 25 Precipitaciones esperadas para nordeste/Baleares; frío hacia el norte Descenso progresivo Baja temperatura al oeste; posibilidad de nieve en Pirineo oriental (cota entre 400 a 600 m). Viernes 26 Precipitaciones desde este/norte/suroeste; mucho más frías Mayor descenso hacia norte/oeste Posibles nevadas en Castilla y León, Navarra, País Vasco.

Los datos muestran una estabilidad relativa hasta el día 24; sin embargo, un temporal invernal parece acechar después. Por ejemplo, en Bilbao, se prevé para hoy una temperatura entre los 5 a 9°C con lluvia débil; mañana rondará entre los 4 a 9°C manteniendo condiciones similares.

Consejos prácticos (con guiño)

Abrígate bien: El frío no perdona ni siquiera a los osos polares virtuales!

Si planeas viajar al interior, asegúrate sobre la situación de la nieve en los puertos.

En el sur: Prepárate para rachas traicioneras.

En cuanto a las Islas Canarias y Baleares: Aunque suaves, no te confíes ante lluvias inesperadas.

Este pronóstico se fundamenta en datos obtenidos durante las últimas horas proveniente de fuentes fiables como Aemet via RTVE, Tutiempo y Euskalmet. El clima puede cambiar rápidamente así que mantente informado. ¡Que este invierno no te sorprenda desprevenido! Y si llega la nieve, no olvides hacer tu muñeco antes que se derrita con la próxima subida térmica!

