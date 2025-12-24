Pronóstico del Tiempo este miércoles 24 de diciembre de 2025

¡Prepárate para una Nochebuena con abrigo y paraguas!

Este miércoles 24 de diciembre, España se despierta bajo un cielo mayormente nublado.

Las lluvias y nieblas pueden poner en jaque las cenas familiares, aunque hay un pequeño alivio térmico que evita el hielo en su totalidad. Las heladas se restringen a las cumbres más altas, y aunque el frío se siente, los termómetros experimentan un leve ascenso en gran parte del país, salvo en las costas cantábricas y el sureste.

Prepárate para vientos traviesos en el norte y alguna nevada ligera en las montañas.

En Madrid, se prevén cielos nubosos con posibilidades de chubascos y temperaturas que oscilarán entre 0 y 12 grados, perfectas para disfrutar de un turrón calentito cerca del radiador.

No te confíes: la Sierra podría recibir nieve débil a partir de los 1.000-1.100 metros.

¿Te imaginas el espíritu navideño? Visualiza a Papá Noel patinando sobre hielo por la meseta.

Situación general hoy en España

La situación meteorológica es inestable, con frentes atlánticos que traen precipitaciones débiles pero continuas. Predominan los cielos cubiertos en la Península y Baleares, aunque se espera que haya algunas aclaraciones hacia el suroeste por la tarde. Los vientos del norte y nordeste soplan de forma moderada, con rachas fuertes en las montañas del tercio norte.

Norte (Cantábrico, Galicia , Asturias ) : Cielos nublados con lluvias frecuentes, especialmente intensas en la vertiente cantábrica. Las temperaturas varían entre 4 y 12 ºC, con nieve débil a partir de los 1.000-1.400 m. Se prevén brumas en las cordilleras.

Galicia Asturias : Cielos nublados con lluvias frecuentes, especialmente intensas en la vertiente cantábrica. Las temperaturas varían entre 4 y 12 ºC, con nieve débil a partir de los 1.000-1.400 m. Se prevén brumas en las cordilleras. Centro ( Madrid , Castilla y León , Castilla-La Mancha ) : Cielos nublados, chubascos dispersos y nieblas matinales en mesetas y valles. Heladas leves en áreas altas. Mínimas entre -1 y 0 ºC, máximas de 11 a 15 ºC.

Madrid Castilla y León Castilla-La Mancha : Cielos nublados, chubascos dispersos y nieblas matinales en mesetas y valles. Heladas leves en áreas altas. Mínimas entre -1 y 0 ºC, máximas de 11 a 15 ºC. Este ( Cataluña , Comunidad Valenciana , Aragón ) : Parcialmente nublado a cubierto, con lluvias débiles en Pirineo y litorales. La cota de nieve se sitúa entre 1.200 y 1.600 m. Temperaturas entre 0 y 15 ºC, con heladas en montañas.

Cataluña Comunidad Valenciana Aragón : Parcialmente nublado a cubierto, con lluvias débiles en Pirineo y litorales. La cota de nieve se sitúa entre 1.200 y 1.600 m. Temperaturas entre 0 y 15 ºC, con heladas en montañas. Sur ( Andalucía ) : Nuboso con chubascos en litorales mediterráneos; tormentas posibles en Alborán. Heladas leves en sierras orientales. Temperaturas entre 0 y 17 ºC.

Andalucía : Nuboso con chubascos en litorales mediterráneos; tormentas posibles en Alborán. Heladas leves en sierras orientales. Temperaturas entre 0 y 17 ºC. Baleares : Precipitaciones acompañadas de tormentas en litorales; temperaturas en ligero descenso.

: Precipitaciones acompañadas de tormentas en litorales; temperaturas en ligero descenso. Canarias: Nuboso al norte con lluvias moderadas; vientos moderados también presentes.

Las heladas dan una pequeña tregua, pero aún persisten en Pirineos, meseta norte y sierras. ¡Cuidado si sales temprano! El hielo traicionero no es el mejor regalo para esta Nochebuena.

Detalle por comunidades clave

Consulta esta tabla con pronósticos regionales para hoy. Información verificada por AEMET y fuentes confiables.

Región Cielo Precipitaciones Temperaturas (mín-máx) Notas especiales Madrid Nuboso, chubascos Ocasionales 0-12 ºC Nieve Sierra >1.000 m Andalucía Nuboso, litorales Chubascos, tormentas Alborán 0-17 ºC Heladas sierras Cataluña Nuboso Débiles Pirineo 5-15 ºC (aprox.) Cota nieve 1.400 m Asturias Cubierto Abundantes oriental 4-12 ºC Nieve >1.400 m Castilla y León Nuboso Débiles norte -1-11 ºC Nieblas, heladas altas

En ciudades como Huelva (17 ºC máx.), Málaga (16 ºC) o Sevilla (15 ºC), hace más fresco que lo habitual para una Nochevieja sureña; aguanta el frío. En contraste, ciudades como Ávila (4 ºC), así como Palencia o Segovia (5 ºC) requieren una bufanda adicional.

Alerta: ¡Navidad más fría que el polo!

Aunque hoy las temperaturas suben ligeramente (salvo en el sur y la costa este), una potente masa de aire frío hará su llegada a partir del día 25. Se anticipa un descenso notable en el norte que avanzará hacia el oeste hasta el día 27. Las precipitaciones se mantendrán activas especialmente en el nordeste y Baleares, extendiéndose hacia el este, norte y suroeste. La cota de nieve descenderá hasta los 400-600 m en la mitad norte, con espesores significativos esperados tanto en los Pirineos orientales como en la Cantábrica.

Para añadir algo de humor al frío: Si Nieves de Albisu lleva ese apellido es porque este fin de semana le hará honor a su nombre por toda España.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen útil para organizar tu semana… navideña. Basado en las tendencias proporcionadas por AEMET: frío intensificándose, lluvias continuas e incluso algo de nieve.

Día Tendencia general Precipitaciones clave Temperaturas Cota nieve 24 dic (hoy) Nuboso, lluvias al norte Cantábrico, Baleares, Alborán Ligero ascenso 1.000-1.200 m 25 dic (Navidad) Frío intensificándose; nuboso Persistentes nordeste/Baleares Descenso notable Baja a 400-600 m 26 dic Más frío; precipitaciones este/norte Extensión hacia suroeste Bajada general Baja al norte 27 dic Ascenso térmico; más lluvias suroeste Aumento notable cuadrante suroeste Recuperación Sube progresiva

En Madrid, se espera que continúen los cielos nublados con mínimas gélidas y máximas frescas durante los próximos días. Para toda España, abróchate bien: esta Navidad promete ser más fría que esos turrones que nos sobran después de las fiestas.

¡Disfruta de la Nochebuena sin resbalones sobre hielo y recuerda llevar siempre tu paraguas! Mañana habrá más actualizaciones sobre el tiempo.