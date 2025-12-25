Pronóstico del Tiempo de este jueves 25 de diciembre de 2025

Este jueves 25 de diciembre trae consigo un giro invernal a España. Una masa de aire frío desplaza las temperaturas agradables que hemos disfrutado en días anteriores, trayendo consigo precipitaciones, nieve en cotas bajas y dejando a una docena de capitales con termómetros por debajo de los 5 grados.

Así que olvida el turrón en manga corta; hoy es un día para sacar abrigos y bufandas. ¡Hasta Papá Noel podría necesitar un poco más de calefacción!

La AEMET no deja lugar a dudas: habrá descensos generalizados tanto en mínimas como en máximas, con valores helados especialmente en el norte y centro del país.

Soria se queda con -5 grados como mínima, mientras que Burgos y León marcan -4. En Madrid, las temperaturas oscilan entre 2 y 8 grados, con cielos nublados y posibles brumas en la Sierra.

En el sur, como es el caso de Andalucía, las mínimas caen a 0 grados, con heladas en las sierras, mientras que las máximas se mantienen estables alrededor de 17 grados.

¿Y qué tal un toque de humor? Imagínate a los Reyes Magos deslizándose sobre el hielo helado de la meseta.

Situación general: frío polar y borrascas atlánticas

Una baja presión al este y otra al norte peninsular están causando inestabilidad generalizada. Los cielos se presentan muy nubosos o cubiertos tanto en la Península como en las Baleares, con lluvias localmente fuertes en cabo de Palos, cabo de Nao, Baleares y el noreste de Cataluña, además de posibles tormentas y granizo menudo. Las nevadas se registran por encima de los 800-1200 m en los Pirineos centrales y orientales, entre 1100-1300 m en el sureste montañoso, y a unos 500-700 m en el resto del norte, acumulando nieve en zonas altas.

En Canarias, se esperan cielos nublados al norte de las islas mayores, con lluvias ocasionales moderadas y temperaturas que oscilan entre los 12 y 21 grados. Habrá nieblas matinales en zonas del suroeste y montañas, así como heladas moderadas en las áreas montañosas y débiles en la mitad norte peninsular. En cuanto a los vientos: serán moderados del noreste en Galicia y Cantábrico, fuertes hacia el noroeste gallego; poniente en Estrecho y Alborán; mientras que el norte será flojo en el resto, pero fuerte a muy fuerte en la costa norte mediterránea y las *Baleares.

Avisos clave:

Naranja por oleaje en Girona (vientos entre 50-70 km/h, olas de 4-5 m, máxima entre 8-10 m).

(vientos entre 50-70 km/h, olas de 4-5 m, máxima entre 8-10 m). Lluvias esperadas para Ibiza, Formentera, Girona; nieve prevista para Asturias (Cordillera, Picos), así como para Cantabria (Liébana) y también para *Girona.

Esta primera semana de Navidad, está siendo la más fría desde 2010 gracias a un anticiclón escandinavo que empuja aire polar hacia la península. ¡Una Navidad blanca al estilo «white Christmas» para el norte! Aunque es más probable ver más blanco acumulado en las sierras que bajo el árbol.

Detalle por regiones: ¿dónde llueve, nieva o hace menos frío?

Norte de España ( Galicia , Asturias , Cantabria , País Vasco , Navarra ): Se esperan chubascos débiles a intensos especialmente al norte de Galicia, con nieve desde los 600-700 m en Asturias. Las temperaturas rondarán los 7-8°C máximas, con mínimas notables al final del día acompañadas por heladas. En Euskadi , máximas entre 4-8°C tanto en interior como litoral; habrá lluvias débiles durante la madrugada.

( , , , , ): Se esperan chubascos débiles a intensos especialmente al norte de Galicia, con nieve desde los 600-700 m en Asturias. Las temperaturas rondarán los 7-8°C máximas, con mínimas notables al final del día acompañadas por heladas. En , máximas entre 4-8°C tanto en interior como litoral; habrá lluvias débiles durante la madrugada. Noreste ( Cataluña , Aragón ): Se anticipan lluvias fuertes sobre todo al noreste de Cataluña (temperaturas entre 2-13°C), mientras que los Pirineos recibirán nieve entre los 1000-1500 m. En Aragón se prevé un rango térmico entre -3 a 6°C junto a heladas moderadas.

( , ): Se anticipan lluvias fuertes sobre todo al noreste de Cataluña (temperaturas entre 2-13°C), mientras que los Pirineos recibirán nieve entre los 1000-1500 m. En Aragón se prevé un rango térmico entre -3 a 6°C junto a heladas moderadas. Centro ( Madrid , Castilla-La Mancha , Castilla y León ): Cielos nubosos acompañados de brumas. En la capital se espera una temperatura entre 2-8°C; Castilla y León verá mínimas desde -5 hasta 7°C con nieve a partir de los 400-500 m hacia el norte; Castilla-La Mancha tendrá valores entre -4 hasta alcanzar los 10°C.

( , , ): Cielos nubosos acompañados de brumas. En la capital se espera una temperatura entre 2-8°C; Castilla y León verá mínimas desde -5 hasta 7°C con nieve a partir de los 400-500 m hacia el norte; Castilla-La Mancha tendrá valores entre -4 hasta alcanzar los 10°C. Este ( Comunidad Valenciana , Baleares ): En esta región habrá lluvias moderadas tanto al sur de Valencia como al norte de Alicante (temperaturas variando entre 0-14°C); mientras que las condiciones meteorológicas para las Baleares marcarán unos cómodos 10-11°C junto a chubascos esperados.

( , ): En esta región habrá lluvias moderadas tanto al sur de Valencia como al norte de Alicante (temperaturas variando entre 0-14°C); mientras que las condiciones meteorológicas para las Baleares marcarán unos cómodos 10-11°C junto a chubascos esperados. Sur ( Andalucía ): Se prevén cielos nubosos litoralmente con lluvias débiles (temperaturas entre 0-17°C) además de heladas localizadas en sierras.

( ): Se prevén cielos nubosos litoralmente con lluvias débiles (temperaturas entre 0-17°C) además de heladas localizadas en sierras. Canarias: Predominarán cielos poco nubosos con temperaturas alrededor de los 19°C.

En el territorio del País Vasco, aquí tienes una tabla con las temperaturas esperadas:

Ciudad Mínima Máxima Donostia/San Sebastián 1º 6º Bilbao 3º 8º Vitoria-Gasteiz -1º 4º Pamplona/Iruña 0º 5º

Si decides salir a pasear el turrón, no olvides abrigarte bien: ¡el frío siberiano no perdona!

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Los modelos climáticos indican que esta ola fría continuará junto a cierta inestabilidad. El día siguiente promete ser uno de los más fríos del mes. Aquí va un resumen del pronóstico (basado en tendencias AEMET y otras fuentes): descensos persistentes junto a lluvias hacia el norte/este e incluso nieve sobre montañas):

Día Tendencia general para la Península Temperaturas aproximadas (norte/centro/sur) Precipitaciones clave Jue 25 dic Nuboso, frío polar Entre 4-8º / De 2-8º / De 9-17º Se esperan lluvias fuertes hacia el este; nieve al norte Vie 26 dic Frío persistente e inestable Descenso generalizado; mínimas hasta -5º al norte Chubascos previstos para el norte/este; nieve sobre Pirineos Sáb 27 dic Nuboso hacia el norte; intervalos soleados al sur Frío moderado acompañado por heladas interiores Posibles precipitaciones débiles hacia el norte; estabilización posible Dom 28 dic Tendencia hacia menos nuboso Ligeras subidas térmicas hacia suroeste pero frío persistente al norte Chubascos aislados junto a nieblas

Este invierno promete ser fuerte debido a la presencia continua de borrascas provenientes del sur alimentadas por ese anticiclón escandinavo. En cuanto a la situación meteorológica específica para Euskadi, se espera que persista un frío intenso durante estos días . Para quienes estén pendientes del clima madrileño, la jornada arrancará nublada hasta mediodía pero luego vendrán brumas ligeras .

Si tienes planes navideños, no olvides revisar los avisos emitidos por AEMET antes de salir. ¡Que este frío no enfríe tus celebraciones navideñas! Pero recuerda abrigarte adecuadamente!